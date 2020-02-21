Дайджест новостей на 19.02.2020

 

Дайджест новостей на 19.02.2020

 

[В мире]

 

Китай выделил более $10 млрд на борьбу с коронавирусом

 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/392787-kitay-vydelil-bolee-10-mlrd-na-borbu-s-koronavirusom

 

США приостановили выдачу виз в Китае из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200209/1564450156.html

 

[Внешняя политика]

 

Британия решила отменить пошлины на часть товаров из России

 

https://ria.ru/20200206/1564372206.html

 

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

 

https://www.kommersant.ru/doc/4243986

 

[Внутренняя политика]

 

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

 

https://www.kommersant.ru/doc/4243970

 

[Экономика]

 

Российские АЭС установили рекорд по выработке электоэнергии

 

https://ria.ru/20200101/1563063594.html

 

[Общество]

 

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

 

https://ria.ru/20200205/1564295812.html

 

[Происшествия]

 

Источник сообщил о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

 

https://ria.ru/20200207/1564417533.html

 

Как сообщает посольство, россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии

 

https://ria.ru/20200207/1564376826.html

 

[Протесты]

 

В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства

 

https://ria.ru/20200122/1563702313.html

 

[Пенсии]

 

По словам Кириенко, Россия обеспечила гарантии по пенсиям, несмотря на санкции

 

https://ria.ru/20200202/1564164755.html

 

[Культура]

 

Находки произведений искусства в 2019 году

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7785/

 

[В мире]

 

Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

 

https://ria.ru/20200211/1564524611.html

 

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

 

https://ria.ru/20200210/1564519701.html

 

[Внешняя политика]

 

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

 

https://www.kommersant.ru/doc/4243941

 

В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

 

https://www.interfax.ru/russia/694170

 

[Внутренняя политика]

 

В Крыму заверили, что воды хватит на курортный сезон

 

https://fedpress.ru/news/91/society/2425982

 

[Экономика]

 

УАЗ планирует расширить экспорт автомобилей в Китай

 

https://ria.ru/20200102/1563069382.html

 

[Общество]

 

Пациентам Самарского онкоцентра выдают противоопухолевый препарат по одной таблетке в день

 

https://www.kommersant.ru/doc/4242953

 

[Происшествия]

 

В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек

 

https://ria.ru/20200207/1564375779.html

 

В Китае зафиксированы первые случаи гибели иностранцев от коронавируса

 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/02/08/822558-pervii-sluchai

 

[Протесты]

 

Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС

 

https://ria.ru/20200122/1563716679.html

 

[Пенсии]

 

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий опекунов

 

https://ria.ru/20200203/1564201667.html

 

[Культура]

 

Неожиданные находки в старых зданиях

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7763/

 

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21-2-2020 События, , 9
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