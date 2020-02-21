Дайджест новостей на 19.02.2020
[В мире]
Китай выделил более $10 млрд на борьбу с коронавирусом
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/392787-kitay-vydelil-bolee-10-mlrd-na-borbu-s-koronavirusom
США приостановили выдачу виз в Китае из-за коронавируса
https://ria.ru/20200209/1564450156.html
[Внешняя политика]
Британия решила отменить пошлины на часть товаров из России
https://ria.ru/20200206/1564372206.html
Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
https://www.kommersant.ru/doc/4243986
[Внутренняя политика]
В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
https://www.kommersant.ru/doc/4243970
[Экономика]
Российские АЭС установили рекорд по выработке электоэнергии
https://ria.ru/20200101/1563063594.html
[Общество]
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
https://ria.ru/20200205/1564295812.html
[Происшествия]
Источник сообщил о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
https://ria.ru/20200207/1564417533.html
Как сообщает посольство, россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
https://ria.ru/20200207/1564376826.html
[Протесты]
В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
https://ria.ru/20200122/1563702313.html
[Пенсии]
По словам Кириенко, Россия обеспечила гарантии по пенсиям, несмотря на санкции
https://ria.ru/20200202/1564164755.html
[Культура]
Находки произведений искусства в 2019 году
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7785/
[В мире]
Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
https://ria.ru/20200211/1564524611.html
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
https://ria.ru/20200210/1564519701.html
[Внешняя политика]
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
https://www.kommersant.ru/doc/4243941
В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая
https://www.interfax.ru/russia/694170
[Внутренняя политика]
В Крыму заверили, что воды хватит на курортный сезон
https://fedpress.ru/news/91/society/2425982
[Экономика]
УАЗ планирует расширить экспорт автомобилей в Китай
https://ria.ru/20200102/1563069382.html
[Общество]
Пациентам Самарского онкоцентра выдают противоопухолевый препарат по одной таблетке в день
https://www.kommersant.ru/doc/4242953
[Происшествия]
В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек
https://ria.ru/20200207/1564375779.html
В Китае зафиксированы первые случаи гибели иностранцев от коронавируса
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/02/08/822558-pervii-sluchai
[Протесты]
Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС
https://ria.ru/20200122/1563716679.html
[Пенсии]
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий опекунов
https://ria.ru/20200203/1564201667.html
[Культура]
Неожиданные находки в старых зданиях
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7763/