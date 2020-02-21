Дайджест новостей на 19.02.2020

[В мире]

Китай выделил более $10 млрд на борьбу с коронавирусом

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/392787-kitay-vydelil-bolee-10-mlrd-na-borbu-s-koronavirusom

США приостановили выдачу виз в Китае из-за коронавируса

https://ria.ru/20200209/1564450156.html

[Внешняя политика]

Британия решила отменить пошлины на часть товаров из России

https://ria.ru/20200206/1564372206.html

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

https://www.kommersant.ru/doc/4243986

[Внутренняя политика]

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

https://www.kommersant.ru/doc/4243970

[Экономика]

Российские АЭС установили рекорд по выработке электоэнергии

https://ria.ru/20200101/1563063594.html

[Общество]

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

https://ria.ru/20200205/1564295812.html

[Происшествия]

Источник сообщил о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

https://ria.ru/20200207/1564417533.html

Как сообщает посольство, россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии

https://ria.ru/20200207/1564376826.html

[Протесты]

В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства

https://ria.ru/20200122/1563702313.html

[Пенсии]

По словам Кириенко, Россия обеспечила гарантии по пенсиям, несмотря на санкции

https://ria.ru/20200202/1564164755.html

[Культура]

Находки произведений искусства в 2019 году

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7785/

[В мире]

Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

https://ria.ru/20200211/1564524611.html

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

https://ria.ru/20200210/1564519701.html

[Внешняя политика]

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

https://www.kommersant.ru/doc/4243941

В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

https://www.interfax.ru/russia/694170

[Внутренняя политика]

В Крыму заверили, что воды хватит на курортный сезон

https://fedpress.ru/news/91/society/2425982

[Экономика]

УАЗ планирует расширить экспорт автомобилей в Китай

https://ria.ru/20200102/1563069382.html

[Общество]

Пациентам Самарского онкоцентра выдают противоопухолевый препарат по одной таблетке в день

https://www.kommersant.ru/doc/4242953

[Происшествия]

В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек

https://ria.ru/20200207/1564375779.html

В Китае зафиксированы первые случаи гибели иностранцев от коронавируса

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/02/08/822558-pervii-sluchai

[Протесты]

Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС

https://ria.ru/20200122/1563716679.html

[Пенсии]

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий опекунов

https://ria.ru/20200203/1564201667.html

[Культура]

Неожиданные находки в старых зданиях

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7763/