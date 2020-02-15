Дайджест новостей на 15.02.2020

 

Дайджест новостей на 15.02.2020

 

[В мире]

 

Сенат оправдал Трампа по всем обвинениям в рамках импичмента

 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/392587-senat-opravdal-trampa-po-vsem-obvineniyam-v-ramkah-impichmenta

 

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

 

https://ria.ru/20200206/1564374297.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия окажет Китаю гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

 

https://www.interfax.ru/russia/693569

 

[Внутренняя политика]

 

В Кремле не стали комментировать сообщения о проекте Медведева по реформе Конституции

 

https://www.interfax.ru/russia/692026

 

Минтруд опроверг новые правила увольнения в России

 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/02/02/n_13988126.shtml

 

[Экономика]

 

По подсчетам Сбербанка безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/01/31/821933-beznalichnie-rashodi-vpervie-previsili-nalichnie

 

[Общество]

 

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

 

https://ria.ru/20200130/1564059077.html

 

[Происшествия]

 

Что известно об обрушении кровли в кафе в Новосибирске

 

https://tass.ru/proisshestviya/7665035

 

Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали за пределами Китая

 

https://tass.ru/obschestvo/7664931

 

[Пенсии]

 

Парламент Эстонии одобрил пенсионную реформу и выразил доверие кабинету министров

 

https://ria.ru/20200130/1564038120.html

 

[Протесты]

 

Фермеры возобновили акцию протеста у правительства Армении

 

https://ria.ru/20200120/1563630219.html

 

[Культура]

 

Центральные научно-реставрационные проектные мастерские, восстанавливавшие монастыри и кремли, выселяют

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7781/

 

[В мире]

 

Генсек ООН выразил обеспокоенность закрытием нефтяных портов в Ливии

 

https://ria.ru/20200119/1563610155.html

 

ООН призвалане делать из нефтяных объектов Ливии зоны конфликта

 

https://ria.ru/20200118/1563580775.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия с 31 января ограничила железнодорожное сообщение с Китаем

 

https://www.interfax.ru/world/693255

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции

 

https://ria.ru/20200201/1564152109.html

 

Московские власти начали вырубку уникального Лосиного острова

 

https://newizv.ru/news/city/31-01-2020/zakonam-vopreki-moskva-nachala-vyrubku-unikalnogo-losinogo-ostrova/

 

[Экономика]

 

Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

 

https://www.interfax.ru/business/693693

 

[Общество]

 

Следственный комитет завел дело о халатности после ЧП с брошенными в Шереметьево детьми

 

https://ria.ru/20200130/1564070612.html

 

[Происшествия]

 

В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 304

 

https://tass.ru/obschestvo/7664609

 

В Петербурге загорелось здание «Лениздата»

 

https://ria.ru/20200202/1564157392.html

 

[Пенсии]

 

Украина пороге пенсионного кризиса: деньги уйдут кредиторам

 

https://ria.ru/20200130/1564016511.html

 

[Протесты]

 

Вооруженные американцы проводят массовую акцию за право на оружие

 

https://ria.ru/20200120/1563651808.html

 

[Культура]

 

Центральным научно-реставрационным проектным мастерским Минестерство культуры выдало предписание переехать в два здания, чья площадь вчетверо меньше. Не исключено, что после разорительного переезда научной реставрации в стране не останется

 

https://archi.ru/russia/85487/restorany-vmesto-luchshikh-restavratorov-strany

Рабкор.ру
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15-2-2020 События, , 83
Дайджест новостей на 13.02.2020
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