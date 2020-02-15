Дайджест новостей на 15.02.2020
[В мире]
Сенат оправдал Трампа по всем обвинениям в рамках импичмента
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/392587-senat-opravdal-trampa-po-vsem-obvineniyam-v-ramkah-impichmenta
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
https://ria.ru/20200206/1564374297.html
[Внешняя политика]
Россия окажет Китаю гуманитарную помощь в связи с коронавирусом
https://www.interfax.ru/russia/693569
[Внутренняя политика]
В Кремле не стали комментировать сообщения о проекте Медведева по реформе Конституции
https://www.interfax.ru/russia/692026
Минтруд опроверг новые правила увольнения в России
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/02/02/n_13988126.shtml
[Экономика]
По подсчетам Сбербанка безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/01/31/821933-beznalichnie-rashodi-vpervie-previsili-nalichnie
[Общество]
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
https://ria.ru/20200130/1564059077.html
[Происшествия]
Что известно об обрушении кровли в кафе в Новосибирске
https://tass.ru/proisshestviya/7665035
Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали за пределами Китая
https://tass.ru/obschestvo/7664931
[Пенсии]
Парламент Эстонии одобрил пенсионную реформу и выразил доверие кабинету министров
https://ria.ru/20200130/1564038120.html
[Протесты]
Фермеры возобновили акцию протеста у правительства Армении
https://ria.ru/20200120/1563630219.html
[Культура]
Центральные научно-реставрационные проектные мастерские, восстанавливавшие монастыри и кремли, выселяют
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7781/
[В мире]
Генсек ООН выразил обеспокоенность закрытием нефтяных портов в Ливии
https://ria.ru/20200119/1563610155.html
ООН призвалане делать из нефтяных объектов Ливии зоны конфликта
https://ria.ru/20200118/1563580775.html
[Внешняя политика]
Россия с 31 января ограничила железнодорожное сообщение с Китаем
https://www.interfax.ru/world/693255
[Внутренняя политика]
В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции
https://ria.ru/20200201/1564152109.html
Московские власти начали вырубку уникального Лосиного острова
https://newizv.ru/news/city/31-01-2020/zakonam-vopreki-moskva-nachala-vyrubku-unikalnogo-losinogo-ostrova/
[Экономика]
Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%
https://www.interfax.ru/business/693693
[Общество]
Следственный комитет завел дело о халатности после ЧП с брошенными в Шереметьево детьми
https://ria.ru/20200130/1564070612.html
[Происшествия]
В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 304
https://tass.ru/obschestvo/7664609
В Петербурге загорелось здание «Лениздата»
https://ria.ru/20200202/1564157392.html
[Пенсии]
Украина пороге пенсионного кризиса: деньги уйдут кредиторам
https://ria.ru/20200130/1564016511.html
[Протесты]
Вооруженные американцы проводят массовую акцию за право на оружие
https://ria.ru/20200120/1563651808.html
[Культура]
Центральным научно-реставрационным проектным мастерским Минестерство культуры выдало предписание переехать в два здания, чья площадь вчетверо меньше. Не исключено, что после разорительного переезда научной реставрации в стране не останется
https://archi.ru/russia/85487/restorany-vmesto-luchshikh-restavratorov-strany