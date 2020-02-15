Дайджест новостей на 15.02.2020

[В мире]

Сенат оправдал Трампа по всем обвинениям в рамках импичмента

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/392587-senat-opravdal-trampa-po-vsem-obvineniyam-v-ramkah-impichmenta

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

https://ria.ru/20200206/1564374297.html

[Внешняя политика]

Россия окажет Китаю гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

https://www.interfax.ru/russia/693569

[Внутренняя политика]

В Кремле не стали комментировать сообщения о проекте Медведева по реформе Конституции

https://www.interfax.ru/russia/692026

Минтруд опроверг новые правила увольнения в России

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/02/02/n_13988126.shtml

[Экономика]

По подсчетам Сбербанка безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/01/31/821933-beznalichnie-rashodi-vpervie-previsili-nalichnie

[Общество]

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

https://ria.ru/20200130/1564059077.html

[Происшествия]

Что известно об обрушении кровли в кафе в Новосибирске

https://tass.ru/proisshestviya/7665035

Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали за пределами Китая

https://tass.ru/obschestvo/7664931

[Пенсии]

Парламент Эстонии одобрил пенсионную реформу и выразил доверие кабинету министров

https://ria.ru/20200130/1564038120.html

[Протесты]

Фермеры возобновили акцию протеста у правительства Армении

https://ria.ru/20200120/1563630219.html

[Культура]

Центральные научно-реставрационные проектные мастерские, восстанавливавшие монастыри и кремли, выселяют

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7781/

[В мире]

Генсек ООН выразил обеспокоенность закрытием нефтяных портов в Ливии

https://ria.ru/20200119/1563610155.html

ООН призвалане делать из нефтяных объектов Ливии зоны конфликта

https://ria.ru/20200118/1563580775.html

[Внешняя политика]

Россия с 31 января ограничила железнодорожное сообщение с Китаем

https://www.interfax.ru/world/693255

[Внутренняя политика]

В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции

https://ria.ru/20200201/1564152109.html

Московские власти начали вырубку уникального Лосиного острова

https://newizv.ru/news/city/31-01-2020/zakonam-vopreki-moskva-nachala-vyrubku-unikalnogo-losinogo-ostrova/

[Экономика]

Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

https://www.interfax.ru/business/693693

[Общество]

Следственный комитет завел дело о халатности после ЧП с брошенными в Шереметьево детьми

https://ria.ru/20200130/1564070612.html

[Происшествия]

В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 304

https://tass.ru/obschestvo/7664609

В Петербурге загорелось здание «Лениздата»

https://ria.ru/20200202/1564157392.html

[Пенсии]

Украина пороге пенсионного кризиса: деньги уйдут кредиторам

https://ria.ru/20200130/1564016511.html

[Протесты]

Вооруженные американцы проводят массовую акцию за право на оружие

https://ria.ru/20200120/1563651808.html

[Культура]

Центральным научно-реставрационным проектным мастерским Минестерство культуры выдало предписание переехать в два здания, чья площадь вчетверо меньше. Не исключено, что после разорительного переезда научной реставрации в стране не останется

https://archi.ru/russia/85487/restorany-vmesto-luchshikh-restavratorov-strany