Дайджест новостей на 11.02.2020

 

Дайджест новостей на 11.02.2020

 

[В мире]

 

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/01/29/821792-evroparlament-odobril-soglashenie

 

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

 

https://ria.ru/20200130/1564084071.html

 

[Внешняя политика]

 

Россельхознадзор временно ограничил импорт цитрусовых из Китая

 

https://ria.ru/20191230/1563028763.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин уволил главу Чувашии в связи с утратой доверия

 

https://www.kommersant.ru/doc/4234393

 

На обещанную Путиным социальную поддержку нужно более 4 трлн рублей

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/29/821737-obeschannuyu-putinim-sotsialnuyu

 

[Экономика]

 

В отношении Booking.com возбудили антимонопольное дело

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191230/1563020310.html

 

[Общество]

 

Премьер-министр как консервативный инвестор

 

https://www.kommersant.ru/doc/4225383

 

[Происшествия]

 

Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

 

https://tass.ru/proisshestviya/7631845

 

На задержанном в Италии из-за коронавируса круизном судне оказалось 67 россиян

 

https://www.interfax.ru/world/693402

 

[Протесты]

 

Фермеры в Армении протестуют из-за ограничений на забой скота

 

https://ria.ru/20200117/1563539212.html

 

[Экология]

 

Ученые зафиксировали начало нового массового вымирания

 

https://ria.ru/20200131/1564077021.html

 

[В мире]

 

В Судане после мятежа группы силовиков сменили главу разведки

 

https://ria.ru/20200116/1563517230.html

 

Британский посол покинул Иран, сообщили СМИ

 

https://ria.ru/20200115/1563445779.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия с 1 февраля приостановила сообщение с Китаем

 

https://www.interfax.ru/russia/693555

 

[Внутренняя политика]

 

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

 

https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/392097-ministr-svyazi-predlozhil-dat-silovikam-dostup-k-dannym-rossiyan

 

Вице-премьер Хаснуллин уточнил свои слова о «всероссийской реновации»

 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/392105-vice-premer-husnullin-utochnil-svoi-slova-o-vserossiyskoy-renovacii

 

[Экономика]

 

Суд Тюмени признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод

 

https://ria.ru/20191230/1563020584.html

 

[Общество]

 

На Ставрополье женщина продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей

 

https://ria.ru/20200127/1563911423.html

 

[Происшествия]

 

Число погибших при взрыве на заводе под Орлом увеличилось до пяти

 

https://www.interfax.ru/russia/693501

 

В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки

 

https://ria.ru/20200131/1564128122.html

 

[Пенсии]

 

В Госдуму внесут проект об индексации пенсий опекунов-пенсионеров

 

https://ria.ru/20200128/1563965490.html

 

[Протесты]

 

Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие

 

https://ria.ru/20200118/1563568982.html

 

[Культура]

 

В центре Москвы постепенно разрушается здание Некрасовской библиотеки

 

https://www.the-village.ru/village/city/news-city/373201-nekrasovskaya-biblioteka

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11-2-2020 События, , 41
Дайджест новостей на 09.02.2020
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