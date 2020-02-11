Дайджест новостей на 11.02.2020
[В мире]
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/01/29/821792-evroparlament-odobril-soglashenie
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
https://ria.ru/20200130/1564084071.html
[Внешняя политика]
Россельхознадзор временно ограничил импорт цитрусовых из Китая
https://ria.ru/20191230/1563028763.html
[Внутренняя политика]
Путин уволил главу Чувашии в связи с утратой доверия
https://www.kommersant.ru/doc/4234393
На обещанную Путиным социальную поддержку нужно более 4 трлн рублей
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/29/821737-obeschannuyu-putinim-sotsialnuyu
[Экономика]
В отношении Booking.com возбудили антимонопольное дело
https://radiosputnik.ria.ru/20191230/1563020310.html
[Общество]
Премьер-министр как консервативный инвестор
https://www.kommersant.ru/doc/4225383
[Происшествия]
Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
https://tass.ru/proisshestviya/7631845
На задержанном в Италии из-за коронавируса круизном судне оказалось 67 россиян
https://www.interfax.ru/world/693402
[Протесты]
Фермеры в Армении протестуют из-за ограничений на забой скота
https://ria.ru/20200117/1563539212.html
[Экология]
Ученые зафиксировали начало нового массового вымирания
https://ria.ru/20200131/1564077021.html
[В мире]
В Судане после мятежа группы силовиков сменили главу разведки
https://ria.ru/20200116/1563517230.html
Британский посол покинул Иран, сообщили СМИ
https://ria.ru/20200115/1563445779.html
[Внешняя политика]
Россия с 1 февраля приостановила сообщение с Китаем
https://www.interfax.ru/russia/693555
[Внутренняя политика]
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/392097-ministr-svyazi-predlozhil-dat-silovikam-dostup-k-dannym-rossiyan
Вице-премьер Хаснуллин уточнил свои слова о «всероссийской реновации»
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/392105-vice-premer-husnullin-utochnil-svoi-slova-o-vserossiyskoy-renovacii
[Экономика]
Суд Тюмени признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод
https://ria.ru/20191230/1563020584.html
[Общество]
На Ставрополье женщина продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей
https://ria.ru/20200127/1563911423.html
[Происшествия]
Число погибших при взрыве на заводе под Орлом увеличилось до пяти
https://www.interfax.ru/russia/693501
В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки
https://ria.ru/20200131/1564128122.html
[Пенсии]
В Госдуму внесут проект об индексации пенсий опекунов-пенсионеров
https://ria.ru/20200128/1563965490.html
[Протесты]
Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие
https://ria.ru/20200118/1563568982.html
[Культура]
В центре Москвы постепенно разрушается здание Некрасовской библиотеки
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/373201-nekrasovskaya-biblioteka