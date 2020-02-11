Дайджест новостей на 11.02.2020

[В мире]

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/01/29/821792-evroparlament-odobril-soglashenie

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

https://ria.ru/20200130/1564084071.html

[Внешняя политика]

Россельхознадзор временно ограничил импорт цитрусовых из Китая

https://ria.ru/20191230/1563028763.html

[Внутренняя политика]

Путин уволил главу Чувашии в связи с утратой доверия

https://www.kommersant.ru/doc/4234393

На обещанную Путиным социальную поддержку нужно более 4 трлн рублей

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/29/821737-obeschannuyu-putinim-sotsialnuyu

[Экономика]

В отношении Booking.com возбудили антимонопольное дело

https://radiosputnik.ria.ru/20191230/1563020310.html

[Общество]

Премьер-министр как консервативный инвестор

https://www.kommersant.ru/doc/4225383

[Происшествия]

Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

https://tass.ru/proisshestviya/7631845

На задержанном в Италии из-за коронавируса круизном судне оказалось 67 россиян

https://www.interfax.ru/world/693402

[Протесты]

Фермеры в Армении протестуют из-за ограничений на забой скота

https://ria.ru/20200117/1563539212.html

[Экология]

Ученые зафиксировали начало нового массового вымирания

https://ria.ru/20200131/1564077021.html

[В мире]

В Судане после мятежа группы силовиков сменили главу разведки

https://ria.ru/20200116/1563517230.html

Британский посол покинул Иран, сообщили СМИ

https://ria.ru/20200115/1563445779.html

[Внешняя политика]

Россия с 1 февраля приостановила сообщение с Китаем

https://www.interfax.ru/russia/693555

[Внутренняя политика]

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/392097-ministr-svyazi-predlozhil-dat-silovikam-dostup-k-dannym-rossiyan

Вице-премьер Хаснуллин уточнил свои слова о «всероссийской реновации»

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/392105-vice-premer-husnullin-utochnil-svoi-slova-o-vserossiyskoy-renovacii

[Экономика]

Суд Тюмени признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод

https://ria.ru/20191230/1563020584.html

[Общество]

На Ставрополье женщина продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей

https://ria.ru/20200127/1563911423.html

[Происшествия]

Число погибших при взрыве на заводе под Орлом увеличилось до пяти

https://www.interfax.ru/russia/693501

В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки

https://ria.ru/20200131/1564128122.html

[Пенсии]

В Госдуму внесут проект об индексации пенсий опекунов-пенсионеров

https://ria.ru/20200128/1563965490.html

[Протесты]

Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие

https://ria.ru/20200118/1563568982.html

[Культура]

В центре Москвы постепенно разрушается здание Некрасовской библиотеки

https://www.the-village.ru/village/city/news-city/373201-nekrasovskaya-biblioteka