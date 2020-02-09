Дайджест новостей на 08.02.2020

[В мире]

Парламент Абхазии назначил Бгангбу исполняющим обязанности президента

https://ria.ru/20200113/1563362777.html

Китай приостановил отправку туристов за рубеж из-за коронавируса

https://ria.ru/20200127/1563915249.html

[Внешняя политика]

США расширили санкции против России

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/01/29/821780-ssha-rasshirili-sanktsii-protiv-rossii

[Внутренняя политика]

К Конституции нашлось 100 предложений

https://www.kommersant.ru/doc/4234056

Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

https://ria.ru/20200127/1563908921.html

[Экономика]

Кадры в эпоху цифровой экономики

https://ria.ru/20191230/1562653998.html

[Общество]

Врачи назвали Рошаля и Шойгу в числе лучших кандидатов в министры здравоохранения

https://www.interfax.ru/russia/691995

[Происшествия]

В Афганистане разбился самолет

https://ria.ru/20200127/1563917986.html

В охваченной коронавирусом китайской провинции находится 140 россиян

https://ria.ru/20200127/1563907084.html

[Протесты]

Полиция сообщила о задержании шести человек на акции протеста в Париже

https://ria.ru/20200116/1563515819.html

[Пенсии]

Во Франции на заседании кабинета министров представили проект пенсионной реформы

https://ria.ru/20200124/1563839371.html

[Культура]

Пять украденных работ старых мастеров возвращаются в немецкий замок

https://ria.ru/20200122/1563733422.html

[В мире]

Трамп раскрыл подробности «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию

https://www.kommersant.ru/doc/4234590

Палестина отвергла предложенную США «сделку века»

https://ria.ru/20200128/1563989916.html

[Внешняя политика]

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке

https://tass.ru/obschestvo/7642611

[Внутренняя политика]

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

https://tass.ru/politika/7624423

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

https://ria.ru/20200128/1563991352.html

[Экономика]

По данным Росстата снизилась доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума

https://ria.ru/20191230/1563026234.html

[Общество]

Забайкалец с четырьмя детьми грелся у костра и жил в аварийном доме

https://www.gazeta.ru/social/2020/01/24/12925610.shtml

[Происшествия]

Что известно об убийстве депутата думы Ростовской области Алабушева

https://tass.ru/proisshestviya/7627439

Первые случаи передачи коронавируса выявлены за пределами Китая – в Германии и Японии

https://www.bbc.com/russian/news-51280596

[Протесты]

На Урале просят признать аварийными жилые дома, где рушаться стены

https://realty.ria.ru/20200117/1563530582.html

[Пенсии]

В Единой России предложили изменить порядок начисления пенсий инвалидам

https://ria.ru/20200127/1563924244.html

[Культура]

Воры рассказали, что сами вернули картину Климта, найденную в стене

https://ria.ru/20200122/1563742812.html