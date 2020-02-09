Дайджест новостей на 08.02.2020

 

Дайджест новостей на 08.02.2020

 

[В мире]

 

Парламент Абхазии назначил Бгангбу исполняющим обязанности президента

 

https://ria.ru/20200113/1563362777.html

 

Китай приостановил отправку туристов за рубеж из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200127/1563915249.html

 

[Внешняя политика]

 

США расширили санкции против России

 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/01/29/821780-ssha-rasshirili-sanktsii-protiv-rossii

 

[Внутренняя политика]

 

К Конституции нашлось 100 предложений

 

https://www.kommersant.ru/doc/4234056

 

Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

 

https://ria.ru/20200127/1563908921.html

 

[Экономика]

 

Кадры в эпоху цифровой экономики

 

https://ria.ru/20191230/1562653998.html

 

[Общество]

 

Врачи назвали Рошаля и Шойгу в числе лучших кандидатов в министры здравоохранения

 

https://www.interfax.ru/russia/691995

 

[Происшествия]

 

В Афганистане разбился самолет

 

https://ria.ru/20200127/1563917986.html

 

В охваченной коронавирусом китайской провинции находится 140 россиян

 

https://ria.ru/20200127/1563907084.html

 

[Протесты]

 

Полиция сообщила о задержании шести человек на акции протеста в Париже

 

https://ria.ru/20200116/1563515819.html

 

[Пенсии]

 

Во Франции на заседании кабинета министров представили проект пенсионной реформы

 

https://ria.ru/20200124/1563839371.html

 

[Культура]

 

Пять украденных работ старых мастеров возвращаются в немецкий замок

 

https://ria.ru/20200122/1563733422.html

 

[В мире]

 

Трамп раскрыл подробности «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию

 

https://www.kommersant.ru/doc/4234590

 

Палестина отвергла предложенную США «сделку века»

 

https://ria.ru/20200128/1563989916.html

 

[Внешняя политика]

 

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке

 

https://tass.ru/obschestvo/7642611

 

[Внутренняя политика]

 

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

 

https://tass.ru/politika/7624423

 

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

 

https://ria.ru/20200128/1563991352.html

 

[Экономика]

 

По данным Росстата снизилась доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума

 

https://ria.ru/20191230/1563026234.html

 

[Общество]

 

Забайкалец с четырьмя детьми грелся у костра и жил в аварийном доме

 

https://www.gazeta.ru/social/2020/01/24/12925610.shtml

 

[Происшествия]

 

Что известно об убийстве депутата думы Ростовской области Алабушева

 

https://tass.ru/proisshestviya/7627439

 

Первые случаи передачи коронавируса выявлены за пределами Китая – в Германии и Японии

 

https://www.bbc.com/russian/news-51280596

 

[Протесты]

 

На Урале просят признать аварийными жилые дома, где рушаться стены

 

https://realty.ria.ru/20200117/1563530582.html

 

[Пенсии]

 

В Единой России предложили изменить порядок начисления пенсий инвалидам

 

https://ria.ru/20200127/1563924244.html

 

[Культура]

 

Воры рассказали, что сами вернули картину Климта, найденную в стене

 

https://ria.ru/20200122/1563742812.html

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
9-2-2020 События, , 2
Дайджест новостей на 06.02.2020Дайджест новостей на 09.02.2020
  См. также  
 
 
 