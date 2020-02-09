Дайджест новостей на 08.02.2020
[В мире]
Парламент Абхазии назначил Бгангбу исполняющим обязанности президента
https://ria.ru/20200113/1563362777.html
Китай приостановил отправку туристов за рубеж из-за коронавируса
https://ria.ru/20200127/1563915249.html
[Внешняя политика]
США расширили санкции против России
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/01/29/821780-ssha-rasshirili-sanktsii-protiv-rossii
[Внутренняя политика]
К Конституции нашлось 100 предложений
https://www.kommersant.ru/doc/4234056
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
https://ria.ru/20200127/1563908921.html
[Экономика]
Кадры в эпоху цифровой экономики
https://ria.ru/20191230/1562653998.html
[Общество]
Врачи назвали Рошаля и Шойгу в числе лучших кандидатов в министры здравоохранения
https://www.interfax.ru/russia/691995
[Происшествия]
В Афганистане разбился самолет
https://ria.ru/20200127/1563917986.html
В охваченной коронавирусом китайской провинции находится 140 россиян
https://ria.ru/20200127/1563907084.html
[Протесты]
Полиция сообщила о задержании шести человек на акции протеста в Париже
https://ria.ru/20200116/1563515819.html
[Пенсии]
Во Франции на заседании кабинета министров представили проект пенсионной реформы
https://ria.ru/20200124/1563839371.html
[Культура]
Пять украденных работ старых мастеров возвращаются в немецкий замок
https://ria.ru/20200122/1563733422.html
[В мире]
Трамп раскрыл подробности «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию
https://www.kommersant.ru/doc/4234590
Палестина отвергла предложенную США «сделку века»
https://ria.ru/20200128/1563989916.html
[Внешняя политика]
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке
https://tass.ru/obschestvo/7642611
[Внутренняя политика]
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
https://tass.ru/politika/7624423
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
https://ria.ru/20200128/1563991352.html
[Экономика]
По данным Росстата снизилась доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума
https://ria.ru/20191230/1563026234.html
[Общество]
Забайкалец с четырьмя детьми грелся у костра и жил в аварийном доме
https://www.gazeta.ru/social/2020/01/24/12925610.shtml
[Происшествия]
Что известно об убийстве депутата думы Ростовской области Алабушева
https://tass.ru/proisshestviya/7627439
Первые случаи передачи коронавируса выявлены за пределами Китая – в Германии и Японии
https://www.bbc.com/russian/news-51280596
[Протесты]
На Урале просят признать аварийными жилые дома, где рушаться стены
https://realty.ria.ru/20200117/1563530582.html
[Пенсии]
В Единой России предложили изменить порядок начисления пенсий инвалидам
https://ria.ru/20200127/1563924244.html
[Культура]
Воры рассказали, что сами вернули картину Климта, найденную в стене
https://ria.ru/20200122/1563742812.html