Дайджест новостей на 02.02.2020

 

Дайджест новостей на 02.02.2020

 

[В мире]

 

На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта

 

https://lenta.ru/articles/2020/01/13/taiwan/

 

Армия маршала Хафтара начала подготовку к наступлению после переговоров в Москве

 

https://lenta.ru/news/2020/01/14/army/

 

[Внешняя политика]

 

Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений

 

https://www.kommersant.ru/doc/4225385

 

[Внутренняя политика]

 

Рабочая группа предложила внести поправки более чем в 10 статей Конституции

 

https://tass.ru/politika/7560051

 

Путин предложил освободить Чайку от должности генерального прокурора

 

https://tass.ru/politika/7559689

 

[Экономика]

 

Состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

https://ria.ru/20191228/1562972126.html

 

[Общество]

 

Почему закрыли «Сам себе режиссер», «Смехопанораму» и «Утреннюю почту»?

 

https://aif.ru/culture/showbiz/pochemu_zakryli_sam_sebe_rezhissyor_smehopanoramu_i_utrennyuyu_pochtu

 

[Происшествия]

 

В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении

 

https://ria.ru/20200125/1563854328.html

 

[Протесты]

 

В Париже продолжаются протесты против пенсионной реформы

 

https://ria.ru/20200114/1563408887.html

 

[Пенсии]

 

Глава Пенсионного фонда России рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

 

https://ria.ru/20200121/1563656932.html

 

[Технологии]

 

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191228/1562959640.html

 

[В мире]

 

Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления

 

https://ria.ru/20200111/1563325769.html

 

Посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране

 

https://ria.ru/20200111/1563327852.html

 

[Внешняя политика]

 

Владислав Сурков прибыл в Абхазию

 

https://ria.ru/20200112/1563343220.html

 

[Внутренняя политика]

 

Объявлен состав нового правительства РФ

 

https://www.interfax.ru/russia/692118

 

Правительство Медведева не успело потратить более 1 трлн рублей

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/20/820969-pravitelstvo

 

[Экономика]

 

В Дальневосточном федеральном округе «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников

 

https://ria.ru/20191229/1562985333.html

 

[Общество]

 

Медработники отстояли свои льготы и надбавки

 

http://www.ktr.su/content/news/detail.php

 

[Происшествия]

 

Коронавирус: первый смертельный случай вблизи границы с Россией

 

https://www.bbc.com/russian/news-51234345

 

[Протесты]

 

В Судане силовики открыли огонь в воздух из-за низких компенсаций

 

https://ria.ru/20200114/1563411019.html

 

[Пенсии]

 

В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

 

https://ria.ru/20200123/1563759644.html

 

[Технологии]

 

Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией

 

https://ria.ru/20191228/1562966086.html

 

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
3-2-2020 События, , 57
Дайджест новостей на 31.01.2020
  См. также  
 
 
 