Дайджест новостей на 02.02.2020

[В мире]

На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта

https://lenta.ru/articles/2020/01/13/taiwan/

Армия маршала Хафтара начала подготовку к наступлению после переговоров в Москве

https://lenta.ru/news/2020/01/14/army/

[Внешняя политика]

Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений

https://www.kommersant.ru/doc/4225385

[Внутренняя политика]

Рабочая группа предложила внести поправки более чем в 10 статей Конституции

https://tass.ru/politika/7560051

Путин предложил освободить Чайку от должности генерального прокурора

https://tass.ru/politika/7559689

[Экономика]

Состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

https://ria.ru/20191228/1562972126.html

[Общество]

Почему закрыли «Сам себе режиссер», «Смехопанораму» и «Утреннюю почту»?

https://aif.ru/culture/showbiz/pochemu_zakryli_sam_sebe_rezhissyor_smehopanoramu_i_utrennyuyu_pochtu

[Происшествия]

В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении

https://ria.ru/20200125/1563854328.html

[Протесты]

В Париже продолжаются протесты против пенсионной реформы

https://ria.ru/20200114/1563408887.html

[Пенсии]

Глава Пенсионного фонда России рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

https://ria.ru/20200121/1563656932.html

[Технологии]

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

https://radiosputnik.ria.ru/20191228/1562959640.html

[В мире]

Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления

https://ria.ru/20200111/1563325769.html

Посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране

https://ria.ru/20200111/1563327852.html

[Внешняя политика]

Владислав Сурков прибыл в Абхазию

https://ria.ru/20200112/1563343220.html

[Внутренняя политика]

Объявлен состав нового правительства РФ

https://www.interfax.ru/russia/692118

Правительство Медведева не успело потратить более 1 трлн рублей

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/20/820969-pravitelstvo

[Экономика]

В Дальневосточном федеральном округе «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников

https://ria.ru/20191229/1562985333.html

[Общество]

Медработники отстояли свои льготы и надбавки

http://www.ktr.su/content/news/detail.php

[Происшествия]

Коронавирус: первый смертельный случай вблизи границы с Россией

https://www.bbc.com/russian/news-51234345

[Протесты]

В Судане силовики открыли огонь в воздух из-за низких компенсаций

https://ria.ru/20200114/1563411019.html

[Пенсии]

В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

https://ria.ru/20200123/1563759644.html

[Технологии]

Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией

https://ria.ru/20191228/1562966086.html