Дайджест новостей на 02.02.2020
[В мире]
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
https://lenta.ru/articles/2020/01/13/taiwan/
Армия маршала Хафтара начала подготовку к наступлению после переговоров в Москве
https://lenta.ru/news/2020/01/14/army/
[Внешняя политика]
Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений
https://www.kommersant.ru/doc/4225385
[Внутренняя политика]
Рабочая группа предложила внести поправки более чем в 10 статей Конституции
https://tass.ru/politika/7560051
Путин предложил освободить Чайку от должности генерального прокурора
https://tass.ru/politika/7559689
[Экономика]
Состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
https://ria.ru/20191228/1562972126.html
[Общество]
Почему закрыли «Сам себе режиссер», «Смехопанораму» и «Утреннюю почту»?
https://aif.ru/culture/showbiz/pochemu_zakryli_sam_sebe_rezhissyor_smehopanoramu_i_utrennyuyu_pochtu
[Происшествия]
В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении
https://ria.ru/20200125/1563854328.html
[Протесты]
В Париже продолжаются протесты против пенсионной реформы
https://ria.ru/20200114/1563408887.html
[Пенсии]
Глава Пенсионного фонда России рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
https://ria.ru/20200121/1563656932.html
[Технологии]
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
https://radiosputnik.ria.ru/20191228/1562959640.html
[В мире]
Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления
https://ria.ru/20200111/1563325769.html
Посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
https://ria.ru/20200111/1563327852.html
[Внешняя политика]
Владислав Сурков прибыл в Абхазию
https://ria.ru/20200112/1563343220.html
[Внутренняя политика]
Объявлен состав нового правительства РФ
https://www.interfax.ru/russia/692118
Правительство Медведева не успело потратить более 1 трлн рублей
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/20/820969-pravitelstvo
[Экономика]
В Дальневосточном федеральном округе «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников
https://ria.ru/20191229/1562985333.html
[Общество]
Медработники отстояли свои льготы и надбавки
http://www.ktr.su/content/news/detail.php
[Происшествия]
Коронавирус: первый смертельный случай вблизи границы с Россией
https://www.bbc.com/russian/news-51234345
[Протесты]
В Судане силовики открыли огонь в воздух из-за низких компенсаций
https://ria.ru/20200114/1563411019.html
[Пенсии]
В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам
https://ria.ru/20200123/1563759644.html
[Технологии]
Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
https://ria.ru/20191228/1562966086.html