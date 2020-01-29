Дайджест новостей на 29.01.2020
[В мире]
Президент Абхазии готов участвовать в повторных выборах
https://www.kommersant.ru/doc/4218933
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7505303
[Внешняя политика]
Три британских офшора решили передавать Федеральной налоговой службе России сведения о счетах россиян
https://www.rbc.ru/economics/13/01/2020/5e1857159a794711e00fd055
[Внутренняя политика]
Послание Путина Федеральному собранию. Главные тезисы
https://tass.ru/politika/7524097
Путин пообещал, что всем ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей
https://tass.ru/obschestvo/7551337
[Экономика]
В России подорожает черный хлеб
https://lenta.ru/news/2020/01/12/hleb/
[Общество]
Эксперты назвали главные проблемы служб занятости в России
https://ria.ru/20200107/1563159763.html
[Происшествия]
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре достигло 193
https://tass.ru/proisshestviya/7558533
[Протесты]
Почти 150 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции
https://ria.ru/20200111/1563326713.html
[Пенсии]
Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
https://ria.ru/20200111/1563321859.html
[Культура]
Кому принадлежат права на памятники в парке «Музеон»?
https://www.forbes.ru/brandvoice/ipquorum/390383-park-skulpturnogo-perioda-komu-prinadlezhat-prava-na-pamyatniki-v-muzeone
[В мире]
Семь стран лишили права голоса в ООН
https://lenta.ru/news/2020/01/12/un/
В Китае умер первый заразившийся неизвестным ранее вирусом
https://lenta.ru/news/2020/01/11/dead/
[Внешняя политика]
Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины
https://lenta.ru/news/2020/01/14/ehai/
[Внутренняя политика]
Путин поручил не наказывать медиков за неумышленную утрату лекарств
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/01/13/n_13911098.shtml
В России изменят правила продажи лекарств и курения кальянов
https://lenta.ru/brief/2020/01/14/stateduma/
[Экономика]
Крупнейший рынок мира открылся для российской говядины
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/01/17/820899-rinok-govyadini
[Общество]
В России снизился оборот некурительной никотинсодержащей продукции
https://ria.ru/20200109/1563209380.html
[Происшествия]
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 17 человек
https://www.interfax.ru/world/692284
[Протесты]
У резиденции президента Абхазии собрались несколько сотен протестующих
https://ria.ru/20200112/1563343018.html
[Пенсии]
Глава Пенсионного фонда России считает, что к 2022 году пенсии вырастут более чем на 18%
https://aif.ru/money/glava_pfr_zayavil_chto_k_2022_godu_pensiya_uvelichitsya_bolee_chem_na_18
[Культура]
В охранной зоне усадьбы Архангельское собираются начать строительство