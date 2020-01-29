Дайджест новостей на 29.01.2020

[В мире]

Президент Абхазии готов участвовать в повторных выборах

https://www.kommersant.ru/doc/4218933

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7505303

[Внешняя политика]

Три британских офшора решили передавать Федеральной налоговой службе России сведения о счетах россиян

https://www.rbc.ru/economics/13/01/2020/5e1857159a794711e00fd055

[Внутренняя политика]

Послание Путина Федеральному собранию. Главные тезисы

https://tass.ru/politika/7524097

Путин пообещал, что всем ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей

https://tass.ru/obschestvo/7551337

[Экономика]

В России подорожает черный хлеб

https://lenta.ru/news/2020/01/12/hleb/

[Общество]

Эксперты назвали главные проблемы служб занятости в России

https://ria.ru/20200107/1563159763.html

[Происшествия]

Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре достигло 193

https://tass.ru/proisshestviya/7558533

[Протесты]

Почти 150 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

https://ria.ru/20200111/1563326713.html

[Пенсии]

Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы

https://ria.ru/20200111/1563321859.html

[Культура]

Кому принадлежат права на памятники в парке «Музеон»?

https://www.forbes.ru/brandvoice/ipquorum/390383-park-skulpturnogo-perioda-komu-prinadlezhat-prava-na-pamyatniki-v-muzeone

[В мире]

Семь стран лишили права голоса в ООН

https://lenta.ru/news/2020/01/12/un/

В Китае умер первый заразившийся неизвестным ранее вирусом

https://lenta.ru/news/2020/01/11/dead/

[Внешняя политика]

Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

https://lenta.ru/news/2020/01/14/ehai/

[Внутренняя политика]

Путин поручил не наказывать медиков за неумышленную утрату лекарств

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/01/13/n_13911098.shtml

В России изменят правила продажи лекарств и курения кальянов

https://lenta.ru/brief/2020/01/14/stateduma/

[Экономика]

Крупнейший рынок мира открылся для российской говядины

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/01/17/820899-rinok-govyadini

[Общество]

В России снизился оборот некурительной никотинсодержащей продукции

https://ria.ru/20200109/1563209380.html

[Происшествия]

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 17 человек

https://www.interfax.ru/world/692284

[Протесты]

У резиденции президента Абхазии собрались несколько сотен протестующих

https://ria.ru/20200112/1563343018.html

[Пенсии]

Глава Пенсионного фонда России считает, что к 2022 году пенсии вырастут более чем на 18%

https://aif.ru/money/glava_pfr_zayavil_chto_k_2022_godu_pensiya_uvelichitsya_bolee_chem_na_18

[Культура]

В охранной зоне усадьбы Архангельское собираются начать строительство

http://helparh.ru/