Дайджест новостей на 29.01.2020

 

Дайджест новостей на 29.01.2020

 

[В мире]

 

Президент Абхазии готов участвовать в повторных выборах

 

https://www.kommersant.ru/doc/4218933

 

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7505303

 

[Внешняя политика]

 

Три британских офшора решили передавать Федеральной налоговой службе России сведения о счетах россиян

 

https://www.rbc.ru/economics/13/01/2020/5e1857159a794711e00fd055

 

[Внутренняя политика]

 

Послание Путина Федеральному собранию. Главные тезисы

 

https://tass.ru/politika/7524097

 

Путин пообещал, что всем ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей

 

https://tass.ru/obschestvo/7551337

 

[Экономика]

 

В России подорожает черный хлеб

 

https://lenta.ru/news/2020/01/12/hleb/

 

[Общество]

 

Эксперты назвали главные проблемы служб занятости в России

 

https://ria.ru/20200107/1563159763.html

 

[Происшествия]

 

Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре достигло 193

 

https://tass.ru/proisshestviya/7558533

 

[Протесты]

 

Почти 150 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

 

https://ria.ru/20200111/1563326713.html

 

[Пенсии]

 

Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы

 

https://ria.ru/20200111/1563321859.html

 

[Культура]

 

Кому принадлежат права на памятники в парке «Музеон»?

 

https://www.forbes.ru/brandvoice/ipquorum/390383-park-skulpturnogo-perioda-komu-prinadlezhat-prava-na-pamyatniki-v-muzeone

 

[В мире]

 

Семь стран лишили права голоса в ООН

 

https://lenta.ru/news/2020/01/12/un/

 

В Китае умер первый заразившийся неизвестным ранее вирусом

 

https://lenta.ru/news/2020/01/11/dead/

 

[Внешняя политика]

 

Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

 

https://lenta.ru/news/2020/01/14/ehai/

 

[Внутренняя политика]

 

Путин поручил не наказывать медиков за неумышленную утрату лекарств

 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/01/13/n_13911098.shtml

 

В России изменят правила продажи лекарств и курения кальянов

 

https://lenta.ru/brief/2020/01/14/stateduma/

 

[Экономика]

 

Крупнейший рынок мира открылся для российской говядины

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/01/17/820899-rinok-govyadini

 

[Общество]

 

В России снизился оборот некурительной никотинсодержащей продукции

 

https://ria.ru/20200109/1563209380.html

 

[Происшествия]

 

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 17 человек

 

https://www.interfax.ru/world/692284

 

[Протесты]

 

У резиденции президента Абхазии собрались несколько сотен протестующих

 

https://ria.ru/20200112/1563343018.html

 

[Пенсии]

 

Глава Пенсионного фонда России считает, что к 2022 году пенсии вырастут более чем на 18%

 

https://aif.ru/money/glava_pfr_zayavil_chto_k_2022_godu_pensiya_uvelichitsya_bolee_chem_na_18

 

[Культура]

 

В охранной зоне усадьбы Архангельское собираются начать строительство

 

http://helparh.ru/

 

 

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29-1-2020 События, , 66
Дайджест новостей на 27.01.2020
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