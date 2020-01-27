Дайджест новостей на 27.01.2020
[В мире]
Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы
https://ria.ru/20200107/1563170573.html
Парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку
https://ria.ru/20200109/1563236505.html
[Внешняя политика]
Силы фельдмаршала Хафтара приняли предложение Путина и Эрдогана о прекращении огня
https://www.kommersant.ru/doc/4218950
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму
https://tass.ru/ekonomika/7493731
[Внутренняя политика]
Счетная палата предложила изменить внутренний аудит министерств
https://ria.ru/20191226/1562858345.html
[Экономика]
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
https://www.kommersant.ru/doc/4215522
[Общество]
Жители Владимирской области жалуются на мусорный коллапс
https://ria.ru/20200105/1563130014.html
[Происшествия]
В Якутске число заболевших корью составило 68 человек
https://ria.ru/20200106/1563140151.html
[Протесты]
В Варшаве прошел марш против судебной реформы
https://ria.ru/20200111/1563319619.html
[Пенсии]
Минтруд подготовил проект по выплате страховых пенсий иностранцам
https://ria.ru/20200116/1563501484.html
[Экология]
В аэропорту Мельбурна отменили около 50 рейсов из-за смога от пожаров
https://ria.ru/20200115/1563430167.html
[В мире]
Абхазский суд отменил итоги выборов президента
https://ria.ru/20200110/1563274375.html
Власти Абхазии признали незаконным решение верховного суда о повторных выборах
https://www.kommersant.ru/doc/4218749
[Внешняя политика]
Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар прибыл в Москву на переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия Файезом Сарраджем
https://ria.ru/20200113/1563348162.html
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что правительство России не регулирует цены на нефть для Белоруссии
https://rg.ru/2020/01/10/kozak-pravitelstvo-rossii-ne-reguliruet-ceny-na-neft-dlia-belarusi.html
[Внутренняя политика]
Путин заявил о необходимости поддерживать успешные отрасли
https://ria.ru/20191224/1562797350.html
[Экономика]
Банки отказываются от займов в магазинах
https://iz.ru/958352/vadim-arapov/poslednii-shans-banki-otkazyvaiutsia-ot-zaimov-v-magazinakh
[Общество]
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
https://ria.ru/20200106/1563147557.html
[Происшествия]
Эвакуационный выход из отеля в Перми, где погибли люди, был закрыт
https://tass.ru/proisshestviya/7558313
[Протесты]
Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 19
https://ria.ru/20200111/1563325485.html
[Пенсии]
Путин заявил, что пункт об индексации пенсий не нарушит Конституцию
https://ria.ru/20200116/1563512320.html
[Образование]
«В вузах мы видим натуральное социальное расслоение на руководство и профессорско-преподавательский состав», – Наталия Чудова о реформах в образовании
https://realnoevremya.ru/articles/162842-natalya-chudova-o-reformah-v-obrazovanii