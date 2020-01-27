Дайджест новостей на 27.01.2020

[В мире]

Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы

https://ria.ru/20200107/1563170573.html

Парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку

https://ria.ru/20200109/1563236505.html

[Внешняя политика]

Силы фельдмаршала Хафтара приняли предложение Путина и Эрдогана о прекращении огня

https://www.kommersant.ru/doc/4218950

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

https://tass.ru/ekonomika/7493731

[Внутренняя политика]

Счетная палата предложила изменить внутренний аудит министерств

https://ria.ru/20191226/1562858345.html

[Экономика]

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

https://www.kommersant.ru/doc/4215522

[Общество]

Жители Владимирской области жалуются на мусорный коллапс

https://ria.ru/20200105/1563130014.html

[Происшествия]

В Якутске число заболевших корью составило 68 человек

https://ria.ru/20200106/1563140151.html

[Протесты]

В Варшаве прошел марш против судебной реформы

https://ria.ru/20200111/1563319619.html

[Пенсии]

Минтруд подготовил проект по выплате страховых пенсий иностранцам

https://ria.ru/20200116/1563501484.html

[Экология]

В аэропорту Мельбурна отменили около 50 рейсов из-за смога от пожаров

https://ria.ru/20200115/1563430167.html

[В мире]

Абхазский суд отменил итоги выборов президента

https://ria.ru/20200110/1563274375.html

Власти Абхазии признали незаконным решение верховного суда о повторных выборах

https://www.kommersant.ru/doc/4218749

[Внешняя политика]

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар прибыл в Москву на переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия Файезом Сарраджем

https://ria.ru/20200113/1563348162.html

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что правительство России не регулирует цены на нефть для Белоруссии

https://rg.ru/2020/01/10/kozak-pravitelstvo-rossii-ne-reguliruet-ceny-na-neft-dlia-belarusi.html

[Внутренняя политика]

Путин заявил о необходимости поддерживать успешные отрасли

https://ria.ru/20191224/1562797350.html

[Экономика]

Банки отказываются от займов в магазинах

https://iz.ru/958352/vadim-arapov/poslednii-shans-banki-otkazyvaiutsia-ot-zaimov-v-magazinakh

[Общество]

Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади

https://ria.ru/20200106/1563147557.html

[Происшествия]

Эвакуационный выход из отеля в Перми, где погибли люди, был закрыт

https://tass.ru/proisshestviya/7558313

[Протесты]

Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 19

https://ria.ru/20200111/1563325485.html

[Пенсии]

Путин заявил, что пункт об индексации пенсий не нарушит Конституцию

https://ria.ru/20200116/1563512320.html

[Образование]

«В вузах мы видим натуральное социальное расслоение на руководство и профессорско-преподавательский состав», – Наталия Чудова о реформах в образовании

https://realnoevremya.ru/articles/162842-natalya-chudova-o-reformah-v-obrazovanii