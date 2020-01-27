Дайджест новостей на 25.01.2020

 

Дайджест новостей на 25.01.2020

 

[В мире]

 

Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

 

https://tass.ru/ekonomika/7467903

 

ВОЗ зафиксировала самую масштабную эпидемию кори в мире

 

https://www.kommersant.ru/doc/4215218

 

[Внешняя политика]

 

Путин посетил российский командный пункт в Сирии

 

https://ria.ru/20200107/1563167154.html

 

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

 

https://ria.ru/20200108/1563189286.html

 

[Внутренняя политика]

 

В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты

 

https://ria.ru/20191227/1562958119.html

 

[Экономика]

 

США не справились с кризисом ликвидности

 

https://ria.ru/20200110/1563228312.html

 

[Общество]

 

Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека

 

https://ria.ru/20200104/1563116675.html

 

[Происшествия]

 

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

 

https://ria.ru/20200111/1563318895.html

 

[Протесты]

 

На Украине несогласные со строительством завода перекрыли трассу

 

https://ria.ru/20200110/1563263798.html

 

[Пенсии]

 

Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий

 

https://ria.ru/20200115/1563440338.html

 

[Экология]

 

В Австралии локализовали крупный очаг пожара

 

https://ria.ru/20200113/1563359553.html

 

 

[В мире]

 

Принц Гарри с женой Меган сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей

 

https://www.bbc.com/russian/news-51041201

 

Пекин сменил главу канцелярии центрального правительства в Гонконге

 

https://ria.ru/20200104/1563110618.html

 

[Внешняя политика]

 

Посол Великобритании в Москве Бристоу покидает свой пост

 

https://ria.ru/20200103/1563086568.html

 

Белоруссия ввела налог на российскую нефть

 

https://www.kommersant.ru/doc/4218650

 

[Внутренняя политика]

 

В РФ сократили срок владения жильем для его продажи для уплаты НДФЛ

 

https://news.ru/economics/v-rossii-sokratili-srok-vladeniya-zhilyom-do-prodazhi-ndfl/

 

[Экономика]

 

Банки не выполняют план ЦБ по сбору биометрии

 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/01/10/820276-plan-tsb-po-biometrii

 

[Общество]

 

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

 

https://ria.ru/20200105/1563121699.html

 

[Происшествия]

 

В Новой Зеландии число жертв извержения вулкана возросло до 18 человек

 

https://ria.ru/20200113/1563352718.html

 

[Протесты]

 

Радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы в Париже

 

https://ria.ru/20200111/1563319000.html

 

[Пенсии]

 

Минфин назвал минимальный взнос в гарантированный пенсионный план

 

https://ria.ru/20200115/1563446591.html

 

[Экология]

 

Эксперты рассказали, почему пожары в Австралии так сложно тушить

 

https://ria.ru/20200114/1563385203.html

Рабкор.ру
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27-1-2020 События, , 9
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