Дайджест новостей на 25.01.2020
[В мире]
Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин
https://tass.ru/ekonomika/7467903
ВОЗ зафиксировала самую масштабную эпидемию кори в мире
https://www.kommersant.ru/doc/4215218
[Внешняя политика]
Путин посетил российский командный пункт в Сирии
https://ria.ru/20200107/1563167154.html
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
https://ria.ru/20200108/1563189286.html
[Внутренняя политика]
В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты
https://ria.ru/20191227/1562958119.html
[Экономика]
США не справились с кризисом ликвидности
https://ria.ru/20200110/1563228312.html
[Общество]
Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека
https://ria.ru/20200104/1563116675.html
[Происшествия]
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла
https://ria.ru/20200111/1563318895.html
[Протесты]
На Украине несогласные со строительством завода перекрыли трассу
https://ria.ru/20200110/1563263798.html
[Пенсии]
Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий
https://ria.ru/20200115/1563440338.html
[Экология]
В Австралии локализовали крупный очаг пожара
https://ria.ru/20200113/1563359553.html
[В мире]
Принц Гарри с женой Меган сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей
https://www.bbc.com/russian/news-51041201
Пекин сменил главу канцелярии центрального правительства в Гонконге
https://ria.ru/20200104/1563110618.html
[Внешняя политика]
Посол Великобритании в Москве Бристоу покидает свой пост
https://ria.ru/20200103/1563086568.html
Белоруссия ввела налог на российскую нефть
https://www.kommersant.ru/doc/4218650
[Внутренняя политика]
В РФ сократили срок владения жильем для его продажи для уплаты НДФЛ
https://news.ru/economics/v-rossii-sokratili-srok-vladeniya-zhilyom-do-prodazhi-ndfl/
[Экономика]
Банки не выполняют план ЦБ по сбору биометрии
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/01/10/820276-plan-tsb-po-biometrii
[Общество]
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
https://ria.ru/20200105/1563121699.html
[Происшествия]
В Новой Зеландии число жертв извержения вулкана возросло до 18 человек
https://ria.ru/20200113/1563352718.html
[Протесты]
Радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы в Париже
https://ria.ru/20200111/1563319000.html
[Пенсии]
Минфин назвал минимальный взнос в гарантированный пенсионный план
https://ria.ru/20200115/1563446591.html
[Экология]
Эксперты рассказали, почему пожары в Австралии так сложно тушить
https://ria.ru/20200114/1563385203.html