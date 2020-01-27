Дайджест новостей на 25.01.2020

[В мире]

Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

https://tass.ru/ekonomika/7467903

ВОЗ зафиксировала самую масштабную эпидемию кори в мире

https://www.kommersant.ru/doc/4215218

[Внешняя политика]

Путин посетил российский командный пункт в Сирии

https://ria.ru/20200107/1563167154.html

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

https://ria.ru/20200108/1563189286.html

[Внутренняя политика]

В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты

https://ria.ru/20191227/1562958119.html

[Экономика]

США не справились с кризисом ликвидности

https://ria.ru/20200110/1563228312.html

[Общество]

Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека

https://ria.ru/20200104/1563116675.html

[Происшествия]

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

https://ria.ru/20200111/1563318895.html

[Протесты]

На Украине несогласные со строительством завода перекрыли трассу

https://ria.ru/20200110/1563263798.html

[Пенсии]

Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий

https://ria.ru/20200115/1563440338.html

[Экология]

В Австралии локализовали крупный очаг пожара

https://ria.ru/20200113/1563359553.html

[В мире]

Принц Гарри с женой Меган сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей

https://www.bbc.com/russian/news-51041201

Пекин сменил главу канцелярии центрального правительства в Гонконге

https://ria.ru/20200104/1563110618.html

[Внешняя политика]

Посол Великобритании в Москве Бристоу покидает свой пост

https://ria.ru/20200103/1563086568.html

Белоруссия ввела налог на российскую нефть

https://www.kommersant.ru/doc/4218650

[Внутренняя политика]

В РФ сократили срок владения жильем для его продажи для уплаты НДФЛ

https://news.ru/economics/v-rossii-sokratili-srok-vladeniya-zhilyom-do-prodazhi-ndfl/

[Экономика]

Банки не выполняют план ЦБ по сбору биометрии

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/01/10/820276-plan-tsb-po-biometrii

[Общество]

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

https://ria.ru/20200105/1563121699.html

[Происшествия]

В Новой Зеландии число жертв извержения вулкана возросло до 18 человек

https://ria.ru/20200113/1563352718.html

[Протесты]

Радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы в Париже

https://ria.ru/20200111/1563319000.html

[Пенсии]

Минфин назвал минимальный взнос в гарантированный пенсионный план

https://ria.ru/20200115/1563446591.html

[Экология]

Эксперты рассказали, почему пожары в Австралии так сложно тушить

https://ria.ru/20200114/1563385203.html