Дайджест новостей на 23.01.2020
[В мире]
МИД Китая призвало США не применять военную силу на Ближнем Востоке
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7471083
Китай снизит ввозные пошлины более чем на 850 товаров
https://ria.ru/20191223/1562705269.html
[Внешняя политика]
Цитрусовые из Китая теперь под запретом в России
https://www.bfm.ru/news/433570
[Внутреняя политика]
Правила перевозки икры в самолетах могут измениться в 2020 году
https://ria.ru/20191225/1562851895.html
Путин подписал закон об информировании граждан о мерах социальной поддержки
https://tass.ru/obschestvo/7442899
[Экономика]
Какими будут проценты по вкладам и кредитам в 2020-м
https://iz.ru/957757/vadim-arapov/s-novoi-stavkoi-kakimi-budut-protcenty-po-vkladam-i-kreditam-v-2020-m
[Общество]
Омский врач отказался принимать людей с переломами
https://ria.ru/20200111/1563318476.html
[Происшествия]
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
https://ria.ru/20200110/1563242984.html
[Протесты]
Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте
https://ria.ru/20200116/1563474020.html
[Пенсии]
В Центробанке рассказали, кого заинтересует гарантированный пенсионный план
https://ria.ru/20200112/1563346119.html
[Образование]
Ректор МГУ прокомментировал открытие филиала вуза в Сирии
https://lenta.ru/news/2020/01/12/damask/
[В мире]
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
https://ria.ru/20200105/1563120933.html
В Китае распространяется неизвестная пневмония
https://ria.ru/20191231/1563037442.html
[Внешняя политика]
Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России
https://www.kommersant.ru/doc/4214684
В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ
https://www.rbc.ru/economics/06/01/2020/5e1313ad9a79478234002ce2
[Внутренняя политика]
В России могут изменить брачный возраст
[Экономика]
Всемирный банк назвал лучший способ борьбы с бедностью
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/09/820285-vsemirnii-bank
[Общество]
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
https://rg.ru/2020/01/10/reg-sibfo/na-altae-shkolnik-poluchil-15-milliona-zaplativ-za-mamu-s-rebenkom.html
[Происшествия]
Землетрясение уничтожило в Пуэрто-Рико арку Пунта-Вентана
https://tass.ru/proisshestviya/7492345
[Протесты]
В Сухуме в результате беспорядков пострадало два человека
https://ria.ru/20200110/1563256355.html
[Пенсии]
Топилин рассказал, сколько россиян вышли на пенсию досрочно
https://ria.ru/20200114/1563417294.html
[Экология]
В Австралии животные получили килограммы еды
https://radiosputnik.ria.ru/20200112/1563336877.html