Дайджест новостей на 23.01.2020

 

Дайджест новостей на 23.01.2020

 

[В мире]

 

МИД Китая призвало США не применять военную силу на Ближнем Востоке

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7471083

 

Китай снизит ввозные пошлины более чем на 850 товаров

 

https://ria.ru/20191223/1562705269.html

 

[Внешняя политика]

 

Цитрусовые из Китая теперь под запретом в России

 

https://www.bfm.ru/news/433570

 

[Внутреняя политика]

 

Правила перевозки икры в самолетах могут измениться в 2020 году

 

https://ria.ru/20191225/1562851895.html

 

Путин подписал закон об информировании граждан о мерах социальной поддержки

 

https://tass.ru/obschestvo/7442899

 

[Экономика]

 

Какими будут проценты по вкладам и кредитам в 2020-м

 

https://iz.ru/957757/vadim-arapov/s-novoi-stavkoi-kakimi-budut-protcenty-po-vkladam-i-kreditam-v-2020-m

 

[Общество]

 

Омский врач отказался принимать людей с переломами

 

https://ria.ru/20200111/1563318476.html

 

[Происшествия]

 

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

 

https://ria.ru/20200110/1563242984.html

 

[Протесты]

 

Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

 

https://ria.ru/20200116/1563474020.html

 

[Пенсии]

 

В Центробанке рассказали, кого заинтересует гарантированный пенсионный план

 

https://ria.ru/20200112/1563346119.html

 

[Образование]

 

Ректор МГУ прокомментировал открытие филиала вуза в Сирии

 

https://lenta.ru/news/2020/01/12/damask/

 

 

[В мире]

 

Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

 

https://ria.ru/20200105/1563120933.html

 

В Китае распространяется неизвестная пневмония

 

https://ria.ru/20191231/1563037442.html

 

[Внешняя политика]

 

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

 

https://www.kommersant.ru/doc/4214684

 

В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ

 

https://www.rbc.ru/economics/06/01/2020/5e1313ad9a79478234002ce2

 

[Внутренняя политика]

 

В России могут изменить брачный возраст

 

https://life.ru/p/1300514

 

[Экономика]

 

Всемирный банк назвал лучший способ борьбы с бедностью

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/09/820285-vsemirnii-bank

 

[Общество]

 

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

 

https://rg.ru/2020/01/10/reg-sibfo/na-altae-shkolnik-poluchil-15-milliona-zaplativ-za-mamu-s-rebenkom.html

 

[Происшествия]

 

Землетрясение уничтожило в Пуэрто-Рико арку Пунта-Вентана

 

https://tass.ru/proisshestviya/7492345

 

[Протесты]

 

В Сухуме в результате беспорядков пострадало два человека

 

https://ria.ru/20200110/1563256355.html

 

[Пенсии]

 

Топилин рассказал, сколько россиян вышли на пенсию досрочно

 

https://ria.ru/20200114/1563417294.html

 

[Экология]

 

В Австралии животные получили килограммы еды

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200112/1563336877.html

 

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23-1-2020 События, , 23
Дайджест новостей на 21.01.2020
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