Дайджест новостей на 23.01.2020

[В мире]

МИД Китая призвало США не применять военную силу на Ближнем Востоке

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7471083

Китай снизит ввозные пошлины более чем на 850 товаров

https://ria.ru/20191223/1562705269.html

[Внешняя политика]

Цитрусовые из Китая теперь под запретом в России

https://www.bfm.ru/news/433570

[Внутреняя политика]

Правила перевозки икры в самолетах могут измениться в 2020 году

https://ria.ru/20191225/1562851895.html

Путин подписал закон об информировании граждан о мерах социальной поддержки

https://tass.ru/obschestvo/7442899

[Экономика]

Какими будут проценты по вкладам и кредитам в 2020-м

https://iz.ru/957757/vadim-arapov/s-novoi-stavkoi-kakimi-budut-protcenty-po-vkladam-i-kreditam-v-2020-m

[Общество]

Омский врач отказался принимать людей с переломами

https://ria.ru/20200111/1563318476.html

[Происшествия]

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

https://ria.ru/20200110/1563242984.html

[Протесты]

Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

https://ria.ru/20200116/1563474020.html

[Пенсии]

В Центробанке рассказали, кого заинтересует гарантированный пенсионный план

https://ria.ru/20200112/1563346119.html

[Образование]

Ректор МГУ прокомментировал открытие филиала вуза в Сирии

https://lenta.ru/news/2020/01/12/damask/

[В мире]

Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

https://ria.ru/20200105/1563120933.html

В Китае распространяется неизвестная пневмония

https://ria.ru/20191231/1563037442.html

[Внешняя политика]

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

https://www.kommersant.ru/doc/4214684

В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ

https://www.rbc.ru/economics/06/01/2020/5e1313ad9a79478234002ce2

[Внутренняя политика]

В России могут изменить брачный возраст

https://life.ru/p/1300514

[Экономика]

Всемирный банк назвал лучший способ борьбы с бедностью

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/09/820285-vsemirnii-bank

[Общество]

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

https://rg.ru/2020/01/10/reg-sibfo/na-altae-shkolnik-poluchil-15-milliona-zaplativ-za-mamu-s-rebenkom.html

[Происшествия]

Землетрясение уничтожило в Пуэрто-Рико арку Пунта-Вентана

https://tass.ru/proisshestviya/7492345

[Протесты]

В Сухуме в результате беспорядков пострадало два человека

https://ria.ru/20200110/1563256355.html

[Пенсии]

Топилин рассказал, сколько россиян вышли на пенсию досрочно

https://ria.ru/20200114/1563417294.html

[Экология]

В Австралии животные получили килограммы еды

https://radiosputnik.ria.ru/20200112/1563336877.html