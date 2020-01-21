Дайджест новостей на 21.01.2020

 

Дайджест новостей на 21.01.2020

 

[В мире]

 

США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

 

https://www.kommersant.ru/doc/4214727

 

Финляндия выделит дополнительное финансирование сирийским детям

 

https://ria.ru/20191209/1562153953.html

 

[Внешняя политика]

 

Минск и Москва приступили к оформлению контракта на поставку нефти в Белоруссию

 

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/01/04/n_13886828.shtml

 

[Внутренняя политика]

 

Медведев продлил действие системы tax free  в ряде российских регионов

 

https://ria.ru/20191223/1562723805.html

 

Путин прокомментировал вопрос возврата к единому сельхозналогу

 

https://ria.ru/20191223/1562732049.html

 

[Экономика]

 

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

 

https://lenta.ru/news/2020/01/05/prices/

 

[Общество]

 

Милонов предложил учить в школе безопасному обращению с пиротехникой

 

https://ria.ru/20200103/1563083120.html

 

[Происшествия]

 

Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

 

https://ria.ru/20200110/1563256700.html

 

[Протесты]

 

В Иране начались антиправительственные протесты

 

https://www.kommersant.ru/doc/4218940

 

[Пенсии]

 

Правительствоне включило закон о новых пенсиях в план на год

 

https://ria.ru/20200114/1563384775.html

 

[Культура]

 

Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/01/2020/5e1874dc9a79471fee9eaf50

 

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21-1-2020 События, , 68
Дайджест новостей на 20.01.2020
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