Дайджест новостей на 21.01.2020

[В мире]

США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

https://www.kommersant.ru/doc/4214727

Финляндия выделит дополнительное финансирование сирийским детям

https://ria.ru/20191209/1562153953.html

[Внешняя политика]

Минск и Москва приступили к оформлению контракта на поставку нефти в Белоруссию

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/01/04/n_13886828.shtml

[Внутренняя политика]

Медведев продлил действие системы tax free в ряде российских регионов

https://ria.ru/20191223/1562723805.html

Путин прокомментировал вопрос возврата к единому сельхозналогу

https://ria.ru/20191223/1562732049.html

[Экономика]

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

https://lenta.ru/news/2020/01/05/prices/

[Общество]

Милонов предложил учить в школе безопасному обращению с пиротехникой

https://ria.ru/20200103/1563083120.html

[Происшествия]

Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

https://ria.ru/20200110/1563256700.html

[Протесты]

В Иране начались антиправительственные протесты

https://www.kommersant.ru/doc/4218940

[Пенсии]

Правительствоне включило закон о новых пенсиях в план на год

https://ria.ru/20200114/1563384775.html

[Культура]

Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/01/2020/5e1874dc9a79471fee9eaf50