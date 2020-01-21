Дайджест новостей на 21.01.2020
[В мире]
США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН
https://www.kommersant.ru/doc/4214727
Финляндия выделит дополнительное финансирование сирийским детям
https://ria.ru/20191209/1562153953.html
[Внешняя политика]
Минск и Москва приступили к оформлению контракта на поставку нефти в Белоруссию
https://www.gazeta.ru/business/news/2020/01/04/n_13886828.shtml
[Внутренняя политика]
Медведев продлил действие системы tax free в ряде российских регионов
https://ria.ru/20191223/1562723805.html
Путин прокомментировал вопрос возврата к единому сельхозналогу
https://ria.ru/20191223/1562732049.html
[Экономика]
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
https://lenta.ru/news/2020/01/05/prices/
[Общество]
Милонов предложил учить в школе безопасному обращению с пиротехникой
https://ria.ru/20200103/1563083120.html
[Происшествия]
Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье
https://ria.ru/20200110/1563256700.html
[Протесты]
В Иране начались антиправительственные протесты
https://www.kommersant.ru/doc/4218940
[Пенсии]
Правительствоне включило закон о новых пенсиях в план на год
https://ria.ru/20200114/1563384775.html
[Культура]
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/01/2020/5e1874dc9a79471fee9eaf50