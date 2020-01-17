«Справедливая Россия» дала правительству «шанс сомнения»

Кандидатура Михаила Мишустина, выдвинутая на пост главы кабинета министров Владимиром Путиным, была поддержана руководителем «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Это решение вызвало дискуссию среди сторонников и активистов партии. В частности, депутат от СР Олег Шеин отказался голосовать за нового премьера. Занимаемую позицию Шеин обосновал в своём ТГ-канале: «За Мишустина голосовать я не буду, поскольку нужен отход от неолиберализма, а его пока не видать. Обозначил свою позицию на фракции. Против тоже не стану, поскольку, может быть, человек и перестроится».

Критическое отношение к новому правительству продемонстрировали также «Рабкор» и «Гражданская солидарность». Главный редактор «Рабкора» Борис Кагарлицкий обозначил свою позицию вечером 15 января в выступлении на YouTube-канале «Рабкор»: https://www.youtube.com/watch?v=gWljH3ITgek. Новое правительство продолжит проводить старую политику, ни о каких переменах в интересах народа речь не идет.

16 января Борис Кагарлицкий встречался с Олегом Шеиным и с Сергеем Мироновым. В первом случае было полное единство позиций. В свою очередь Сергей Миронов подчеркнул, что голосование фракции СР за кандидатуру Мишустина не является проявлением окончательной поддержки — надо посмотреть на состав правительства и его программу, и тогда уже решать, будут ли депутаты СР его поддерживать. Пока фракция дает премьеру «шанс сомнения». Миронов подчеркнул, что поскольку партия постоянно требовала отставки Дмитрия Медведева, то проголосовав за новую кандидатуру она лишь выразила одобрение самому факту смены правительства, а принципиальных разногласий между позицией Олега Шеина и остального руководства нет, это вопрос тактики. Критика неолиберального курса будет продолжена.

17 января в 19:00 на канале «Рабкор» Борис Кагарлицкий и Георгий Федоров выступают со своим анализом ситуации. Олег Шеин улетел в Астрахань для общения со своими избирателями.