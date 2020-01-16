Дайджест новостей на 16.01.2020

 

Дайджест новостей на 16.01.2020

 

[В мире]

 

Ирак начал подготовку механизма вывода иностранных войск из страны

 

https://ria.ru/20200106/1563146514.html

 

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни

 

https://ria.ru/20200106/1563141474.html

 

[Внешняя политика]

 

РФ и КНР наметили планы в области науки и высшего образования

 

https://ria.ru/20191209/1562147796.html

 

[Внутренняя политика]

 

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

 

https://www.interfax.ru/russia/689954

 

[Экономика]

 

«Алроса» добыла крупный алмаз массой более 190 карат

 

https://ria.ru/20191227/1562932533.html

 

[Общество]

 

Поклонская прокомментировала новогоднее обращение Зеленского

 

https://ria.ru/20200102/1563080416.html

 

[Происшествия]

 

Зеленский не исключает версию о попадании ракеты в украинский Boeing-737

 

https://tass.ru/proisshestviya/7492103

 

[Протесты]

 

В Париже «желтые жилеты» вышли на последнюю в 2019 году акцию протеста

 

https://ria.ru/20191228/1562973637.html

 

В Париже запретили поводить протесты на Елисейских полях 31 декабря

 

https://ria.ru/20191231/1563035602.html

 

[Пенсии]

 

В Белорусии пенсионный возраст повышается еще на полгода

 

https://ria.ru/20200101/1563055515.html

 

[Экология]

 

Крупнейшая пресноводная рыба признана вымершей

 

https://iz.ru/962666/2020-01-10/krupneishaia-presnovodnaia-ryba-priznana-ischeznuvshei

 

[В мире]

 

Конгресс США рассмотрит резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа против Ирана

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7470787

 

Китайского генетика приговорили к трем годам тюрьмы за создание первых в мире ГМО-детей

 

https://tass.ru/proisshestviya/7445829

 

[Внешняя политика]

 

Олимпиада в Минске поможет школьникам поступить в МИФИ

 

https://na.ria.ru/20191209/1562151106.html

 

[Внутренняя политика]

 

В России ограничат максимальный размер кредитного долга

 

https://ria.ru/20191231/1563036994.html

 

[Экономика]

 

Терминал С в Шереметьево откроют 17 января

 

https://ria.ru/20191227/1562953871.html

 

[Общество]

 

В России появились два долларовых миллиардера

 

https://tass.ru/ekonomika/7491295

 

[Происшествия]

 

В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing

 

https://ria.ru/20200110/1563247372.html

 

[Протесты]

 

Протестующие в Багдаде подожгли вход в посольство США в Ираке

 

https://ria.ru/20191231/1563046258.html

 

«Сорок Сороков» провели серию пикетов у посольства Черногории в Москве

 

https://ria.ru/20191231/1563052188.html

 

[Пенсии]

 

Красноярский пенсионер устроил заплыв против пенсионной реформы

 

https://www.kommersant.ru/doc/4215076

 

[Экология]

 

Пожар на юге Австралии  охватил территорию свыше 300 тысяч гектаров

 

https://ria.ru/20200110/1563243922.html

 

Рабкор.ру
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16-1-2020 События, , 43
Дайджест новостей на 14.01.2020
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