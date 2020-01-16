Дайджест новостей на 16.01.2020
[В мире]
Ирак начал подготовку механизма вывода иностранных войск из страны
https://ria.ru/20200106/1563146514.html
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
https://ria.ru/20200106/1563141474.html
[Внешняя политика]
РФ и КНР наметили планы в области науки и высшего образования
https://ria.ru/20191209/1562147796.html
[Внутренняя политика]
Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян
https://www.interfax.ru/russia/689954
[Экономика]
«Алроса» добыла крупный алмаз массой более 190 карат
https://ria.ru/20191227/1562932533.html
[Общество]
Поклонская прокомментировала новогоднее обращение Зеленского
https://ria.ru/20200102/1563080416.html
[Происшествия]
Зеленский не исключает версию о попадании ракеты в украинский Boeing-737
https://tass.ru/proisshestviya/7492103
[Протесты]
В Париже «желтые жилеты» вышли на последнюю в 2019 году акцию протеста
https://ria.ru/20191228/1562973637.html
В Париже запретили поводить протесты на Елисейских полях 31 декабря
https://ria.ru/20191231/1563035602.html
[Пенсии]
В Белорусии пенсионный возраст повышается еще на полгода
https://ria.ru/20200101/1563055515.html
[Экология]
Крупнейшая пресноводная рыба признана вымершей
https://iz.ru/962666/2020-01-10/krupneishaia-presnovodnaia-ryba-priznana-ischeznuvshei
[В мире]
Конгресс США рассмотрит резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа против Ирана
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7470787
Китайского генетика приговорили к трем годам тюрьмы за создание первых в мире ГМО-детей
https://tass.ru/proisshestviya/7445829
[Внешняя политика]
Олимпиада в Минске поможет школьникам поступить в МИФИ
https://na.ria.ru/20191209/1562151106.html
[Внутренняя политика]
В России ограничат максимальный размер кредитного долга
https://ria.ru/20191231/1563036994.html
[Экономика]
Терминал С в Шереметьево откроют 17 января
https://ria.ru/20191227/1562953871.html
[Общество]
В России появились два долларовых миллиардера
https://tass.ru/ekonomika/7491295
[Происшествия]
В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing
https://ria.ru/20200110/1563247372.html
[Протесты]
Протестующие в Багдаде подожгли вход в посольство США в Ираке
https://ria.ru/20191231/1563046258.html
«Сорок Сороков» провели серию пикетов у посольства Черногории в Москве
https://ria.ru/20191231/1563052188.html
[Пенсии]
Красноярский пенсионер устроил заплыв против пенсионной реформы
https://www.kommersant.ru/doc/4215076
[Экология]
Пожар на юге Австралии охватил территорию свыше 300 тысяч гектаров
https://ria.ru/20200110/1563243922.html