Дайджест новостей на 16.01.2020

[В мире]

Ирак начал подготовку механизма вывода иностранных войск из страны

https://ria.ru/20200106/1563146514.html

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни

https://ria.ru/20200106/1563141474.html

[Внешняя политика]

РФ и КНР наметили планы в области науки и высшего образования

https://ria.ru/20191209/1562147796.html

[Внутренняя политика]

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

https://www.interfax.ru/russia/689954

[Экономика]

«Алроса» добыла крупный алмаз массой более 190 карат

https://ria.ru/20191227/1562932533.html

[Общество]

Поклонская прокомментировала новогоднее обращение Зеленского

https://ria.ru/20200102/1563080416.html

[Происшествия]

Зеленский не исключает версию о попадании ракеты в украинский Boeing-737

https://tass.ru/proisshestviya/7492103

[Протесты]

В Париже «желтые жилеты» вышли на последнюю в 2019 году акцию протеста

https://ria.ru/20191228/1562973637.html

В Париже запретили поводить протесты на Елисейских полях 31 декабря

https://ria.ru/20191231/1563035602.html

[Пенсии]

В Белорусии пенсионный возраст повышается еще на полгода

https://ria.ru/20200101/1563055515.html

[Экология]

Крупнейшая пресноводная рыба признана вымершей

https://iz.ru/962666/2020-01-10/krupneishaia-presnovodnaia-ryba-priznana-ischeznuvshei

[В мире]

Конгресс США рассмотрит резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа против Ирана

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7470787

Китайского генетика приговорили к трем годам тюрьмы за создание первых в мире ГМО-детей

https://tass.ru/proisshestviya/7445829

[Внешняя политика]

Олимпиада в Минске поможет школьникам поступить в МИФИ

https://na.ria.ru/20191209/1562151106.html

[Внутренняя политика]

В России ограничат максимальный размер кредитного долга

https://ria.ru/20191231/1563036994.html

[Экономика]

Терминал С в Шереметьево откроют 17 января

https://ria.ru/20191227/1562953871.html

[Общество]

В России появились два долларовых миллиардера

https://tass.ru/ekonomika/7491295

[Происшествия]

В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing

https://ria.ru/20200110/1563247372.html

[Протесты]

Протестующие в Багдаде подожгли вход в посольство США в Ираке

https://ria.ru/20191231/1563046258.html

«Сорок Сороков» провели серию пикетов у посольства Черногории в Москве

https://ria.ru/20191231/1563052188.html

[Пенсии]

Красноярский пенсионер устроил заплыв против пенсионной реформы

https://www.kommersant.ru/doc/4215076

[Экология]

Пожар на юге Австралии охватил территорию свыше 300 тысяч гектаров

https://ria.ru/20200110/1563243922.html