Дайджест новостей на 14.01.2020

 

Дайджест новостей на 14.01.2020

 

[В мире]

 

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

 

https://www.kommersant.ru/doc/4214606

 

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США готовятся к любой возможной реакции Ирана на убийство генерала Сулеймани

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7469585

 

Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НАТО 14 января

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7471323

 

[Внешняя политика]

 

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

 

https://ria.ru/20191231/1563035576.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин прокомментировал идею о вычете акцизов из цен на топливо

 

https://ria.ru/20191223/1562733431.html

 

[Экономика]

 

В России может появиться союз улитководов

 

https://ria.ru/20191227/1562929155.html

 

[Общество]

 

В Петербурге продают FM-радиостанцию через сайт бесплатных объявлений

 

https://ria.ru/20191227/1562948690.html

 

[Происшествия]

 

В СНБО Украины назвали основные версии крушения самолета Boeing в Тегеране

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7485709

 

[Протесты]

 

В Подгорице верующие протестуют против закона о вероисповедании

 

https://ria.ru/20191226/1562889239.html

 

[Пенсии]

 

В Пенсионном фонде России уточнили возраст первых россиян-пенсионеров 2020 года

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200106/1563149204.html

 

[Образование]

 

В Вологде создают центры профессионального роста педагогов

 

https://ria.ru/20191209/1562153464.html

 

[В мире]

 

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны

 

https://rtvi.com/news/parlament-iraka-progolosoval-za-vyvod-inostrannykh-voysk-iz-strany/

 

СМИ сообщили об уходе возглавляемой США коалиции из Ирака, Пентагон эти планы отрицает

 

https://www.kommersant.ru/doc/4214737

 

[Внешняя политика]

 

Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

 

https://lenta.ru/news/2019/12/31/jewish_poland/

 

[Внутренняя политика]

 

Путин поддержал идею компенсаций за переоснащение сельхозпредприятий

 

https://ria.ru/20191223/1562735064.html

 

[Экономика]

 

Филиал China Railway Container Transport открылся в Москве

 

https://ria.ru/20191227/1562929914.html

 

[Общество]

 

Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

 

https://ria.ru/20200102/1563074899.html

 

[Происшествия]

 

Крушение украинского самолета Boeing в Тегеране. Главное

 

https://tass.ru/proisshestviya/7478237

 

[Протесты]

 

В Донецкой области четверо горняков отказались выйти из шахты

 

https://ria.ru/20191227/1562945466.html

 

Задержанные в Черногории оппозиционеры объявили голодовку

 

https://ria.ru/20191228/1562964538.html

 

[Пенсии]

 

Социальные выплаты россиян защитят от списания за долги с 1 июня

 

https://ria.ru/20200103/1563091197.html

 

[Технологии]

 

«Илюшкин» назвал возможные сроки начала серийного производства производства Ил-112В

 

https://ria.ru/20191227/1562954051.html

Рабкор.ру
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14-1-2020 События, , 64
Дайджест новостей на 12.01.2020
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