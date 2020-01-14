Дайджест новостей на 14.01.2020

[В мире]

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

https://www.kommersant.ru/doc/4214606

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США готовятся к любой возможной реакции Ирана на убийство генерала Сулеймани

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7469585

Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НАТО 14 января

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7471323

[Внешняя политика]

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

https://ria.ru/20191231/1563035576.html

[Внутренняя политика]

Путин прокомментировал идею о вычете акцизов из цен на топливо

https://ria.ru/20191223/1562733431.html

[Экономика]

В России может появиться союз улитководов

https://ria.ru/20191227/1562929155.html

[Общество]

В Петербурге продают FM-радиостанцию через сайт бесплатных объявлений

https://ria.ru/20191227/1562948690.html

[Происшествия]

В СНБО Украины назвали основные версии крушения самолета Boeing в Тегеране

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7485709

[Протесты]

В Подгорице верующие протестуют против закона о вероисповедании

https://ria.ru/20191226/1562889239.html

[Пенсии]

В Пенсионном фонде России уточнили возраст первых россиян-пенсионеров 2020 года

https://radiosputnik.ria.ru/20200106/1563149204.html

[Образование]

В Вологде создают центры профессионального роста педагогов

https://ria.ru/20191209/1562153464.html

[В мире]

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны

https://rtvi.com/news/parlament-iraka-progolosoval-za-vyvod-inostrannykh-voysk-iz-strany/

СМИ сообщили об уходе возглавляемой США коалиции из Ирака, Пентагон эти планы отрицает

https://www.kommersant.ru/doc/4214737

[Внешняя политика]

Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

https://lenta.ru/news/2019/12/31/jewish_poland/

[Внутренняя политика]

Путин поддержал идею компенсаций за переоснащение сельхозпредприятий

https://ria.ru/20191223/1562735064.html

[Экономика]

Филиал China Railway Container Transport открылся в Москве

https://ria.ru/20191227/1562929914.html

[Общество]

Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

https://ria.ru/20200102/1563074899.html

[Происшествия]

Крушение украинского самолета Boeing в Тегеране. Главное

https://tass.ru/proisshestviya/7478237

[Протесты]

В Донецкой области четверо горняков отказались выйти из шахты

https://ria.ru/20191227/1562945466.html

Задержанные в Черногории оппозиционеры объявили голодовку

https://ria.ru/20191228/1562964538.html

[Пенсии]

Социальные выплаты россиян защитят от списания за долги с 1 июня

https://ria.ru/20200103/1563091197.html

[Технологии]

«Илюшкин» назвал возможные сроки начала серийного производства производства Ил-112В

https://ria.ru/20191227/1562954051.html