Дайджест новостей на 14.01.2020
[В мире]
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
https://www.kommersant.ru/doc/4214606
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США готовятся к любой возможной реакции Ирана на убийство генерала Сулеймани
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7469585
Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НАТО 14 января
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7471323
[Внешняя политика]
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
https://ria.ru/20191231/1563035576.html
[Внутренняя политика]
Путин прокомментировал идею о вычете акцизов из цен на топливо
https://ria.ru/20191223/1562733431.html
[Экономика]
В России может появиться союз улитководов
https://ria.ru/20191227/1562929155.html
[Общество]
В Петербурге продают FM-радиостанцию через сайт бесплатных объявлений
https://ria.ru/20191227/1562948690.html
[Происшествия]
В СНБО Украины назвали основные версии крушения самолета Boeing в Тегеране
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7485709
[Протесты]
В Подгорице верующие протестуют против закона о вероисповедании
https://ria.ru/20191226/1562889239.html
[Пенсии]
В Пенсионном фонде России уточнили возраст первых россиян-пенсионеров 2020 года
https://radiosputnik.ria.ru/20200106/1563149204.html
[Образование]
В Вологде создают центры профессионального роста педагогов
https://ria.ru/20191209/1562153464.html
[В мире]
Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны
https://rtvi.com/news/parlament-iraka-progolosoval-za-vyvod-inostrannykh-voysk-iz-strany/
СМИ сообщили об уходе возглавляемой США коалиции из Ирака, Пентагон эти планы отрицает
https://www.kommersant.ru/doc/4214737
[Внешняя политика]
Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите
https://lenta.ru/news/2019/12/31/jewish_poland/
[Внутренняя политика]
Путин поддержал идею компенсаций за переоснащение сельхозпредприятий
https://ria.ru/20191223/1562735064.html
[Экономика]
Филиал China Railway Container Transport открылся в Москве
https://ria.ru/20191227/1562929914.html
[Общество]
Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов
https://ria.ru/20200102/1563074899.html
[Происшествия]
Крушение украинского самолета Boeing в Тегеране. Главное
https://tass.ru/proisshestviya/7478237
[Протесты]
В Донецкой области четверо горняков отказались выйти из шахты
https://ria.ru/20191227/1562945466.html
Задержанные в Черногории оппозиционеры объявили голодовку
https://ria.ru/20191228/1562964538.html
[Пенсии]
Социальные выплаты россиян защитят от списания за долги с 1 июня
https://ria.ru/20200103/1563091197.html
[Технологии]
«Илюшкин» назвал возможные сроки начала серийного производства производства Ил-112В
https://ria.ru/20191227/1562954051.html