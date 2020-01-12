Дайджест новостей на 12.01.2020
[В мире]
ЕС обсудил с Ираном ядерную сделку после атаки США
https://www.kommersant.ru/doc/4214545
Столтенберг созвал срочное заседание Совета НАТО после решения парламента Ирака
https://www.kommersant.ru/doc/4214601
[Внешняя политика]
Украине и республикам Донбасса впервые за два года удалось провести большой обмен пленными
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7444341
[Внутренняя политика]
Совет Федерации одобрил закон об электронной подписи
https://ria.ru/20191223/1562729476.html
[Экономика]
Сбербанк назвал размер выданной льготной ипотеки многодетным семьям
https://realty.ria.ru/20191227/1562913633.html
[Общество]
Большинство молодежи не знает истории, считает вице-спикер Госдумы
https://ria.ru/20191209/1562153312.html
[Происшествия]
Девочка, пропавшая в Новый год в Москве, жила в доме без воды и мебели
https://ria.ru/20200102/1563077653.html
[Протесты]
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
https://ria.ru/20191224/1562789799.html
Балерины Парижской оперы поддержали бастующих
https://ria.ru/20191225/1562843914.html
[Пенсии]
Индексация пенсий с 1 января коснется 32 млн неработающих пенсионеров
https://ria.ru/20191230/1563020760.html
[Образование]
В МГУ пройдет конгресс, посвященный формированию ценностей
https://ria.ru/20191209/1562153150.html