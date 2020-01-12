Дайджест новостей на 12.01.2020

[В мире]

ЕС обсудил с Ираном ядерную сделку после атаки США

https://www.kommersant.ru/doc/4214545

Столтенберг созвал срочное заседание Совета НАТО после решения парламента Ирака

https://www.kommersant.ru/doc/4214601

[Внешняя политика]

Украине и республикам Донбасса впервые за два года удалось провести большой обмен пленными

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7444341

[Внутренняя политика]

Совет Федерации одобрил закон об электронной подписи

https://ria.ru/20191223/1562729476.html

[Экономика]

Сбербанк назвал размер выданной льготной ипотеки многодетным семьям

https://realty.ria.ru/20191227/1562913633.html

[Общество]

Большинство молодежи не знает истории, считает вице-спикер Госдумы

https://ria.ru/20191209/1562153312.html

[Происшествия]

Девочка, пропавшая в Новый год в Москве, жила в доме без воды и мебели

https://ria.ru/20200102/1563077653.html

[Протесты]

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

https://ria.ru/20191224/1562789799.html

Балерины Парижской оперы поддержали бастующих

https://ria.ru/20191225/1562843914.html

[Пенсии]

Индексация пенсий с 1 января коснется 32 млн неработающих пенсионеров

https://ria.ru/20191230/1563020760.html

[Образование]

В МГУ пройдет конгресс, посвященный формированию ценностей

https://ria.ru/20191209/1562153150.html