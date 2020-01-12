Дайджест новостей на 12.01.2020

 

Дайджест новостей на 12.01.2020

 

[В мире]

 

ЕС обсудил с Ираном ядерную сделку после атаки США

 

https://www.kommersant.ru/doc/4214545

 

Столтенберг созвал срочное заседание Совета НАТО после решения парламента Ирака

 

https://www.kommersant.ru/doc/4214601

 

[Внешняя политика]

 

Украине и республикам Донбасса впервые за два года удалось провести большой обмен пленными

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7444341

 

[Внутренняя политика]

 

Совет Федерации одобрил закон об электронной подписи

 

https://ria.ru/20191223/1562729476.html

 

[Экономика]

 

Сбербанк назвал размер выданной льготной ипотеки многодетным семьям

 

https://realty.ria.ru/20191227/1562913633.html

 

[Общество]

 

Большинство молодежи не знает истории, считает вице-спикер Госдумы

 

https://ria.ru/20191209/1562153312.html

 

[Происшествия]

 

Девочка, пропавшая в Новый год в Москве, жила в доме без воды и мебели

 

https://ria.ru/20200102/1563077653.html

 

[Протесты]

 

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

 

https://ria.ru/20191224/1562789799.html

 

Балерины Парижской оперы поддержали бастующих

 

https://ria.ru/20191225/1562843914.html

 

[Пенсии]

 

Индексация пенсий с 1 января коснется 32 млн неработающих пенсионеров

 

https://ria.ru/20191230/1563020760.html

 

[Образование]

 

В МГУ пройдет конгресс, посвященный формированию ценностей

 

https://ria.ru/20191209/1562153150.html

 

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12-1-2020 События, , 17
Дайджест новостей на 11.01.2020
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