Дайджест новостей 09.01.2020

 

Дайджест новостей 09.01.2020

 

[В мире]

 

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

 

https://ria.ru/20200104/1563102207.html

 

Коалиция США отрицает проведение авиаударов севернее Багдада

 

https://www.kommersant.ru/doc/4214487

 

[Внешняя политика]

 

Торгпред рассказал о доле взаиморасчетов России и Ирана в нацвалютах

 

https://ria.ru/20191226/1562862095.html

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство одобрило план приватизации на 2020 – 2022 годы

 

https://realty.ria.ru/20191225/1562830264.html

 

[Экономика]

 

«Росатом» по итогам года ожидает рекорда генерации на российских АЭС

 

https://ria.ru/20191224/1562751224.html

 

[Общество]

 

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

 

https://ria.ru/20191224/1562768633.html

 

[Происшествия]

 

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

 

https://lenta.ru/news/2019/12/28/brclts/

 

[Протесты]

 

В Индии прошли массовые акции протеста против закона о гражданстве

 

https://ria.ru/20191219/1562560108.html

 

В Барселоне сторонники независимости провели акцию протеста у стадиона «Камп Ноу»

 

https://ria.ru/20191218/1562552737.html

 

[Пенсии]

 

Выплата «новогоднего капитала» должна быть адресной, заявил депутат

 

https://ria.ru/20191225/1562828291.html

 

[Образование]

 

Общественная палата предложила включить в школьную программу тему благотворительности

 

https://ria.ru/20191209/1562132876.html

 

[В мире]

 

Постпред Ирана при ООН считает убийство Сулеймани «началом войны»

 

https://www.kommersant.ru/doc/4214479

 

СМИ рассказали о том, что повлияло на решение Трампа уничтожить Сулеймани

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7466919

 

[Внешняя политика]

 

Медведев поручил правительству проработать ответ на санкции США

 

https://ria.ru/20191223/1562724127.html

 

[Внутренняя политика]

 

Совет Федерации одобрил закон о защите прав участников амнистии капиталов

 

https://ria.ru/20191223/1562718588.html

 

[Экономика]

 

«Яндекс» запустил проект по оценке заемщиков-физлиц

 

https://ria.ru/20191224/1562757043.html

 

[Общество]

 

Депутат призвал решить вопрос психологической разгрузки во время ЕГЭ

 

https://ria.ru/20191209/1562169135.html

 

[Происшествия]

 

В Москве похищен лимузин Сталина

 

https://govoritmoskva.ru/news/220387/

 

[Протесты]

 

В Одесской области Украины аграрии протестуют против земельной реформы

 

https://ria.ru/20191220/1562623128.html

 

В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик

 

https://ria.ru/20191219/1562592296.html

 

[Пенсии]

 

В Белоруссии пенсионный возраст повышается еще на полгода

 

https://ria.ru/20200101/1563055515.html

 

[Образование]

 

МГУ стал лидером среди российских вузов в предметном рейтинге RUR

 

https://na.ria.ru/20191209/1562143384.html

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