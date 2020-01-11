Дайджест новостей 09.01.2020

[В мире]

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

https://ria.ru/20200104/1563102207.html

Коалиция США отрицает проведение авиаударов севернее Багдада

https://www.kommersant.ru/doc/4214487

[Внешняя политика]

Торгпред рассказал о доле взаиморасчетов России и Ирана в нацвалютах

https://ria.ru/20191226/1562862095.html

[Внутренняя политика]

Правительство одобрило план приватизации на 2020 – 2022 годы

https://realty.ria.ru/20191225/1562830264.html

[Экономика]

«Росатом» по итогам года ожидает рекорда генерации на российских АЭС

https://ria.ru/20191224/1562751224.html

[Общество]

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

https://ria.ru/20191224/1562768633.html

[Происшествия]

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

https://lenta.ru/news/2019/12/28/brclts/

[Протесты]

В Индии прошли массовые акции протеста против закона о гражданстве

https://ria.ru/20191219/1562560108.html

В Барселоне сторонники независимости провели акцию протеста у стадиона «Камп Ноу»

https://ria.ru/20191218/1562552737.html

[Пенсии]

Выплата «новогоднего капитала» должна быть адресной, заявил депутат

https://ria.ru/20191225/1562828291.html

[Образование]

Общественная палата предложила включить в школьную программу тему благотворительности

https://ria.ru/20191209/1562132876.html

[В мире]

Постпред Ирана при ООН считает убийство Сулеймани «началом войны»

https://www.kommersant.ru/doc/4214479

СМИ рассказали о том, что повлияло на решение Трампа уничтожить Сулеймани

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7466919

[Внешняя политика]

Медведев поручил правительству проработать ответ на санкции США

https://ria.ru/20191223/1562724127.html

[Внутренняя политика]

Совет Федерации одобрил закон о защите прав участников амнистии капиталов

https://ria.ru/20191223/1562718588.html

[Экономика]

«Яндекс» запустил проект по оценке заемщиков-физлиц

https://ria.ru/20191224/1562757043.html

[Общество]

Депутат призвал решить вопрос психологической разгрузки во время ЕГЭ

https://ria.ru/20191209/1562169135.html

[Происшествия]

В Москве похищен лимузин Сталина

https://govoritmoskva.ru/news/220387/

[Протесты]

В Одесской области Украины аграрии протестуют против земельной реформы

https://ria.ru/20191220/1562623128.html

В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик

https://ria.ru/20191219/1562592296.html

[Пенсии]

В Белоруссии пенсионный возраст повышается еще на полгода

https://ria.ru/20200101/1563055515.html

[Образование]

МГУ стал лидером среди российских вузов в предметном рейтинге RUR

https://na.ria.ru/20191209/1562143384.html