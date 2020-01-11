Дайджест новостей 09.01.2020
[В мире]
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
https://ria.ru/20200104/1563102207.html
Коалиция США отрицает проведение авиаударов севернее Багдада
https://www.kommersant.ru/doc/4214487
[Внешняя политика]
Торгпред рассказал о доле взаиморасчетов России и Ирана в нацвалютах
https://ria.ru/20191226/1562862095.html
[Внутренняя политика]
Правительство одобрило план приватизации на 2020 – 2022 годы
https://realty.ria.ru/20191225/1562830264.html
[Экономика]
«Росатом» по итогам года ожидает рекорда генерации на российских АЭС
https://ria.ru/20191224/1562751224.html
[Общество]
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
https://ria.ru/20191224/1562768633.html
[Происшествия]
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
https://lenta.ru/news/2019/12/28/brclts/
[Протесты]
В Индии прошли массовые акции протеста против закона о гражданстве
https://ria.ru/20191219/1562560108.html
В Барселоне сторонники независимости провели акцию протеста у стадиона «Камп Ноу»
https://ria.ru/20191218/1562552737.html
[Пенсии]
Выплата «новогоднего капитала» должна быть адресной, заявил депутат
https://ria.ru/20191225/1562828291.html
[Образование]
Общественная палата предложила включить в школьную программу тему благотворительности
https://ria.ru/20191209/1562132876.html
[В мире]
Постпред Ирана при ООН считает убийство Сулеймани «началом войны»
https://www.kommersant.ru/doc/4214479
СМИ рассказали о том, что повлияло на решение Трампа уничтожить Сулеймани
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7466919
[Внешняя политика]
Медведев поручил правительству проработать ответ на санкции США
https://ria.ru/20191223/1562724127.html
[Внутренняя политика]
Совет Федерации одобрил закон о защите прав участников амнистии капиталов
https://ria.ru/20191223/1562718588.html
[Экономика]
«Яндекс» запустил проект по оценке заемщиков-физлиц
https://ria.ru/20191224/1562757043.html
[Общество]
Депутат призвал решить вопрос психологической разгрузки во время ЕГЭ
https://ria.ru/20191209/1562169135.html
[Происшествия]
В Москве похищен лимузин Сталина
https://govoritmoskva.ru/news/220387/
[Протесты]
В Одесской области Украины аграрии протестуют против земельной реформы
https://ria.ru/20191220/1562623128.html
В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик
https://ria.ru/20191219/1562592296.html
[Пенсии]
В Белоруссии пенсионный возраст повышается еще на полгода
https://ria.ru/20200101/1563055515.html
[Образование]
МГУ стал лидером среди российских вузов в предметном рейтинге RUR
https://na.ria.ru/20191209/1562143384.html