Дайджест новостей на 07.01.2020
[В мире]
Китай, Япония и Южная Корея выступили за реформирование ВТО
https://ria.ru/20191224/1562780277.html
Иранский генерал Сулеймани убит в Багдаде по приказу Трампа
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/03/820104-iranskii-general
[Внешняя политика]
В Сербии завершили укладку «Турецкого потока»
https://radiosputnik.ria.ru/20191225/1562828623.html
[Внутренняя политика]
Путин считает недостаточной конверсию предприятий ОПК
https://ria.ru/20191224/1562795517.html
[Экономика]
Росстат повысил оценку урожая зерна в 2019 году
https://ria.ru/20191224/1562779676.html
[Общество]
Экономисты оценили рейтинг самых востребованных профессий в России
https://ria.ru/20191223/1562705387.html
[Происшествия]
В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз
https://ria.ru/20191226/1562894851.html
[Протесты]
В Праге состоялась манифестация за отставку премьера Бабиша
https://ria.ru/20191217/1562509258.html
В Париже начались протесты против пенсионной реформы
https://ria.ru/20191217/1562494731.html
[Пенсии]
Миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России
https://www.pravda.ru/news/economics/1463957-dengi/
[Технологии]
Госкомиссия по радиочастотам назначила первые аукционы на 5G частоты
https://ria.ru/20191224/1562803222.html
[В мире]
В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
https://ria.ru/20191224/1562753950.html
Иран нанесет тяжелый удар тому, кто будет угрожать интересам страны, заявил Хаменеи
https://www.kommersant.ru/doc/4214273
[Внешняя политика]
Компании в России интересует сотрудничество с Ираном, заявил торгпред
https://ria.ru/20191226/1562861942.html
[Внутренняя политика]
Малоимущих могут освободить от налогов, а всем остальным – поднять
https://ura.news/news/1052412793
[Экономика]
В России установили рекорд вылова рыбы одним судном в течение года
https://ria.ru/20191225/1562851481.html
[Общество]
В московских бизнес-акселераторах прошли обучение 350 предпринимателей
https://ria.ru/20191223/1562736002.html
[Происшествия]
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
https://ria.ru/20191228/1562966541.html
[Протесты]
В Индии студенты 36 вузов и колледжей бастуют против нового закона о гражданстве
https://ria.ru/20191217/1562469354.html
Акция в Минске против интеграции с Россией завершилась без задержаний
https://ria.ru/20191220/1562666311.html
[Пенсии]
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров
https://ria.ru/20191225/1562810754.html
[Наука]
Институту искусствознания грозит уничтожение
https://www.colta.ru/articles/art/23311-gosudarstvennyy-institut-iskusstvoznaniya-snova-pod-ugrozoy