Дайджест новостей на 07.01.2020

 

Дайджест новостей на 07.01.2020

 

[В мире]

 

Китай, Япония и Южная Корея выступили за реформирование ВТО

 

https://ria.ru/20191224/1562780277.html

 

Иранский генерал Сулеймани убит в Багдаде по приказу Трампа

 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/03/820104-iranskii-general

 

[Внешняя политика]

 

В Сербии завершили укладку «Турецкого потока»

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191225/1562828623.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин считает недостаточной конверсию предприятий ОПК

 

https://ria.ru/20191224/1562795517.html

 

[Экономика]

 

Росстат повысил оценку урожая зерна в 2019 году

 

https://ria.ru/20191224/1562779676.html

 

[Общество]

 

Экономисты оценили рейтинг  самых востребованных профессий в России

 

https://ria.ru/20191223/1562705387.html

 

[Происшествия]

 

В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

 

https://ria.ru/20191226/1562894851.html

 

[Протесты]

 

В Праге состоялась манифестация за отставку премьера Бабиша

 

https://ria.ru/20191217/1562509258.html

 

В Париже начались протесты против пенсионной реформы

 

https://ria.ru/20191217/1562494731.html

 

[Пенсии]

 

Миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России

 

https://www.pravda.ru/news/economics/1463957-dengi/

 

[Технологии]

 

Госкомиссия по радиочастотам назначила первые аукционы на 5G частоты

 

https://ria.ru/20191224/1562803222.html

 

[В мире]

 

В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения

 

https://ria.ru/20191224/1562753950.html

 

Иран нанесет тяжелый удар тому, кто будет угрожать интересам страны, заявил Хаменеи

 

https://www.kommersant.ru/doc/4214273

 

[Внешняя политика]

 

Компании в России интересует сотрудничество с Ираном, заявил торгпред

 

https://ria.ru/20191226/1562861942.html

 

[Внутренняя политика]

 

Малоимущих могут освободить от налогов, а всем остальным – поднять

 

https://ura.news/news/1052412793

 

[Экономика]

 

В России установили рекорд вылова рыбы одним судном в течение года

 

https://ria.ru/20191225/1562851481.html

 

[Общество]

 

В московских бизнес-акселераторах прошли обучение 350 предпринимателей

 

https://ria.ru/20191223/1562736002.html

 

[Происшествия]

 

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

 

https://ria.ru/20191228/1562966541.html

 

[Протесты]

 

В Индии студенты 36 вузов и колледжей бастуют против нового закона о гражданстве

 

https://ria.ru/20191217/1562469354.html

 

Акция в Минске против интеграции с Россией завершилась без задержаний

 

https://ria.ru/20191220/1562666311.html

 

[Пенсии]

 

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров

 

https://ria.ru/20191225/1562810754.html

 

[Наука]

 

Институту искусствознания грозит уничтожение

 

https://www.colta.ru/articles/art/23311-gosudarstvennyy-institut-iskusstvoznaniya-snova-pod-ugrozoy

 

 

Рабкор.ру
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7-1-2020 События, , 67
Дайджест новостей на 05.01.2020
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