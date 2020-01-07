Дайджест новостей на 07.01.2020

[В мире]

Китай, Япония и Южная Корея выступили за реформирование ВТО

https://ria.ru/20191224/1562780277.html

Иранский генерал Сулеймани убит в Багдаде по приказу Трампа

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/03/820104-iranskii-general

[Внешняя политика]

В Сербии завершили укладку «Турецкого потока»

https://radiosputnik.ria.ru/20191225/1562828623.html

[Внутренняя политика]

Путин считает недостаточной конверсию предприятий ОПК

https://ria.ru/20191224/1562795517.html

[Экономика]

Росстат повысил оценку урожая зерна в 2019 году

https://ria.ru/20191224/1562779676.html

[Общество]

Экономисты оценили рейтинг самых востребованных профессий в России

https://ria.ru/20191223/1562705387.html

[Происшествия]

В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

https://ria.ru/20191226/1562894851.html

[Протесты]

В Праге состоялась манифестация за отставку премьера Бабиша

https://ria.ru/20191217/1562509258.html

В Париже начались протесты против пенсионной реформы

https://ria.ru/20191217/1562494731.html

[Пенсии]

Миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России

https://www.pravda.ru/news/economics/1463957-dengi/

[Технологии]

Госкомиссия по радиочастотам назначила первые аукционы на 5G частоты

https://ria.ru/20191224/1562803222.html

[В мире]

В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения

https://ria.ru/20191224/1562753950.html

Иран нанесет тяжелый удар тому, кто будет угрожать интересам страны, заявил Хаменеи

https://www.kommersant.ru/doc/4214273

[Внешняя политика]

Компании в России интересует сотрудничество с Ираном, заявил торгпред

https://ria.ru/20191226/1562861942.html

[Внутренняя политика]

Малоимущих могут освободить от налогов, а всем остальным – поднять

https://ura.news/news/1052412793

[Экономика]

В России установили рекорд вылова рыбы одним судном в течение года

https://ria.ru/20191225/1562851481.html

[Общество]

В московских бизнес-акселераторах прошли обучение 350 предпринимателей

https://ria.ru/20191223/1562736002.html

[Происшествия]

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

https://ria.ru/20191228/1562966541.html

[Протесты]

В Индии студенты 36 вузов и колледжей бастуют против нового закона о гражданстве

https://ria.ru/20191217/1562469354.html

Акция в Минске против интеграции с Россией завершилась без задержаний

https://ria.ru/20191220/1562666311.html

[Пенсии]

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров

https://ria.ru/20191225/1562810754.html

[Наука]

Институту искусствознания грозит уничтожение

https://www.colta.ru/articles/art/23311-gosudarstvennyy-institut-iskusstvoznaniya-snova-pod-ugrozoy