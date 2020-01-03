Дайджест новостей на 03.01.2020

 

Дайджест новостей на 03.01.2020

 

[В мире]

 

В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность

 

https://ria.ru/20191221/1562674921.html

 

В США заявили о намерении усилить санкции против Венесуэлы

 

https://ria.ru/20191220/1562658494.html

 

[Внешняя политика]

 

«Северный поток-2» оказалось нечем достраивать

 

https://lenta.ru/news/2019/12/24/nechem/

 

[Внутренняя политика]

 

Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов

 

https://www.kommersant.ru/doc/4205967

 

[Экономика]

 

Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин

 

https://ria.ru/20191223/1562704884.html

 

[Общество]

 

Россияне побили рекорд по предновогодним посылкам из-за рубежа

 

https://ria.ru/20191217/1562466993.html

 

[Происшествия]

 

Умерла Галина Волчек

 

https://lenta.ru/news/2019/12/26/volchek/

 

[Протесты]

 

«Батькивщина» анонсировала бессрочный протест против рынка земли

 

https://ria.ru/20191216/1562440881.html

 

[Пенсии]

 

Индексация пенсий будет продолжена и после 2024 года, заявил Путин

 

https://ria.ru/20191219/1562599729.html

 

[Технологии]

 

Пока США покоряют Марс, а Китай – Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР

 

https://lenta.ru/articles/2019/12/27/2019/

 

 

[В мире]

 

Полицию Чили обвинили в применении едкой щелочи во время протестов

 

https://ria.ru/20191217/1562468942.html

 

Кишинев еще раз попробует согласовать Братиславский протокол

 

https://ria.ru/20191216/1562445440.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий по газу с 1 января

 

https://ria.ru/20191227/1562922206.html

 

[Внутренняя политика]

 

У Кремля нет позиции по идее НДФЛ для малоимущих

 

https://www.kommersant.ru/doc/4206275

 

[Экономика]

 

Росстат заявил о подорожании новогоднего стола для россиян

 

https://ria.ru/20191223/1562733973.html

 

[Общество]

 

Жизнь почти половины россиян стала хуже в 2019 году

 

https://www.interfax.ru/russia/689080

 

[Происшествия]

 

В Ставропольском крае женщина заболела сибирской язвой

 

https://ria.ru/20191226/1562900032.html

 

[Протесты]

 

Украинские шахтеры провели предупредительную акцию протеста

 

https://ria.ru/20191216/1562438831.html

 

[Пенсии]

 

В Пенсионном фонде России заявили о снижении зависимости от федерального бюджета

 

https://ria.ru/20191218/1562542696.html

 

[Образование]

 

Васильева назвала безумием многочасовые домашние задания для школьников

 

https://www.kommersant.ru/doc/4206254

 

Рабкор.ру
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3-1-2020 События, , 11
Дайджест новостей на 01.01.2020
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