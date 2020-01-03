Дайджест новостей на 03.01.2020
[В мире]
В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность
https://ria.ru/20191221/1562674921.html
В США заявили о намерении усилить санкции против Венесуэлы
https://ria.ru/20191220/1562658494.html
[Внешняя политика]
«Северный поток-2» оказалось нечем достраивать
https://lenta.ru/news/2019/12/24/nechem/
[Внутренняя политика]
Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов
https://www.kommersant.ru/doc/4205967
[Экономика]
Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин
https://ria.ru/20191223/1562704884.html
[Общество]
Россияне побили рекорд по предновогодним посылкам из-за рубежа
https://ria.ru/20191217/1562466993.html
[Происшествия]
Умерла Галина Волчек
https://lenta.ru/news/2019/12/26/volchek/
[Протесты]
«Батькивщина» анонсировала бессрочный протест против рынка земли
https://ria.ru/20191216/1562440881.html
[Пенсии]
Индексация пенсий будет продолжена и после 2024 года, заявил Путин
https://ria.ru/20191219/1562599729.html
[Технологии]
Пока США покоряют Марс, а Китай – Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
https://lenta.ru/articles/2019/12/27/2019/
[В мире]
Полицию Чили обвинили в применении едкой щелочи во время протестов
https://ria.ru/20191217/1562468942.html
Кишинев еще раз попробует согласовать Братиславский протокол
https://ria.ru/20191216/1562445440.html
[Внешняя политика]
Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий по газу с 1 января
https://ria.ru/20191227/1562922206.html
[Внутренняя политика]
У Кремля нет позиции по идее НДФЛ для малоимущих
https://www.kommersant.ru/doc/4206275
[Экономика]
Росстат заявил о подорожании новогоднего стола для россиян
https://ria.ru/20191223/1562733973.html
[Общество]
Жизнь почти половины россиян стала хуже в 2019 году
https://www.interfax.ru/russia/689080
[Происшествия]
В Ставропольском крае женщина заболела сибирской язвой
https://ria.ru/20191226/1562900032.html
[Протесты]
Украинские шахтеры провели предупредительную акцию протеста
https://ria.ru/20191216/1562438831.html
[Пенсии]
В Пенсионном фонде России заявили о снижении зависимости от федерального бюджета
https://ria.ru/20191218/1562542696.html
[Образование]
Васильева назвала безумием многочасовые домашние задания для школьников
https://www.kommersant.ru/doc/4206254