Дайджест новостей на 03.01.2020

[В мире]

В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность

https://ria.ru/20191221/1562674921.html

В США заявили о намерении усилить санкции против Венесуэлы

https://ria.ru/20191220/1562658494.html

[Внешняя политика]

«Северный поток-2» оказалось нечем достраивать

https://lenta.ru/news/2019/12/24/nechem/

[Внутренняя политика]

Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов

https://www.kommersant.ru/doc/4205967

[Экономика]

Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин

https://ria.ru/20191223/1562704884.html

[Общество]

Россияне побили рекорд по предновогодним посылкам из-за рубежа

https://ria.ru/20191217/1562466993.html

[Происшествия]

Умерла Галина Волчек

https://lenta.ru/news/2019/12/26/volchek/

[Протесты]

«Батькивщина» анонсировала бессрочный протест против рынка земли

https://ria.ru/20191216/1562440881.html

[Пенсии]

Индексация пенсий будет продолжена и после 2024 года, заявил Путин

https://ria.ru/20191219/1562599729.html

[Технологии]

Пока США покоряют Марс, а Китай – Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР

https://lenta.ru/articles/2019/12/27/2019/

[В мире]

Полицию Чили обвинили в применении едкой щелочи во время протестов

https://ria.ru/20191217/1562468942.html

Кишинев еще раз попробует согласовать Братиславский протокол

https://ria.ru/20191216/1562445440.html

[Внешняя политика]

Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий по газу с 1 января

https://ria.ru/20191227/1562922206.html

[Внутренняя политика]

У Кремля нет позиции по идее НДФЛ для малоимущих

https://www.kommersant.ru/doc/4206275

[Экономика]

Росстат заявил о подорожании новогоднего стола для россиян

https://ria.ru/20191223/1562733973.html

[Общество]

Жизнь почти половины россиян стала хуже в 2019 году

https://www.interfax.ru/russia/689080

[Происшествия]

В Ставропольском крае женщина заболела сибирской язвой

https://ria.ru/20191226/1562900032.html

[Протесты]

Украинские шахтеры провели предупредительную акцию протеста

https://ria.ru/20191216/1562438831.html

[Пенсии]

В Пенсионном фонде России заявили о снижении зависимости от федерального бюджета

https://ria.ru/20191218/1562542696.html

[Образование]

Васильева назвала безумием многочасовые домашние задания для школьников

https://www.kommersant.ru/doc/4206254