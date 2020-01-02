Дайджест новостей на 01.01.2020

 

Дайджест новостей на 02.01.2020

 

[В мире]

 

Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок

 

https://ria.ru/20191216/1562423840.html

 

Новый глава Алжира принес президентскую присягу

 

https://ria.ru/20191219/1562581417.html

 

[Внешняя политика]

 

Строительство «Северного потока-2» приостановлено

 

https://lenta.ru/news/2019/12/21/stop/

 

[Внутренняя политика]

 

Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

 

https://www.interfax.ru/russia/689160

 

[Экономика]

 

В 2019 достичь целевых объемов промышленного несырьевого неэнергетического экспорта не получится

 

https://www.kommersant.ru/doc/4205975

 

[Общество]

 

Зорькин объяснил принятие Конституционным судом непопулярных решений

 

https://ria.ru/20191212/1562324329.html

 

[Происшествия]

 

Генерала Федеральной таможенной службы и его заместителя задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

 

https://www.kommersant.ru/doc/4206248

 

[Протесты]

 

В Индии около 60 человек пострадали в ходе акций протеста против закона о гражданстве

 

https://ria.ru/20191216/1562424650.html

 

[Пенсии]

 

В Казани 97-летнего ветерана по ошибке лишили надбавки к пенсии

 

https://ria.ru/20191216/1562453969.html

 

[Технологии]

 

Сколковские гаджеты оказались китайскими

 

https://newizv.ru/news/tech/23-12-2019/kitayskie-gadzhety-v-skolkovo-vydayut-za-svoi

 

[В мире]

 

В Индии ограничили интернет после беспорядков

 

https://ria.ru/20191216/1562426668.html

 

Премьер Китая призвал правительство Гонконга прекратить хаос

 

https://ria.ru/20191216/1562425471.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия и Япония могут обойтись и без мирного договора, считает эксперт

 

https://ria.ru/20191221/1562672996.html

 

[Внутренняя политика]

 

Матвиенко предложила отменить НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой

 

https://www.interfax.ru/russia/689154

 

[Экономика]

 

В торговых центрах вскрылся вопиющий контрафакт

 

https://www.kommersant.ru/gallery/4205969#id1841992

 

[Общество]

 

Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу

 

https://ria.ru/20191216/1562424070.html

 

[Происшествия]

 

Организаторов полицейских учений с участием школьников уволили из МВД

 

https://www.interfax.ru/russia/689152

 

[Протесты]

 

В Татарстане арестовали протестующих против мусоросжигательного завода

 

https://ria.ru/20191218/1562516224.html

 

[Пенсии]

 

Забайкалье получит 1,4 млрд рублей из федерального бюджета на доплаты к пенсиям

 

https://ria.ru/20191221/1562679259.html

 

[Технологии]

 

Первый серийный Су-57 разбился

 

https://lenta.ru/brief/2019/12/24/crash/

 

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2-1-2020 События, , 31
Дайджест новостей на 30.12.19
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