Дайджест новостей на 01.01.2020

Дайджест новостей на 02.01.2020

[В мире]

Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок

https://ria.ru/20191216/1562423840.html

Новый глава Алжира принес президентскую присягу

https://ria.ru/20191219/1562581417.html

[Внешняя политика]

Строительство «Северного потока-2» приостановлено

https://lenta.ru/news/2019/12/21/stop/

[Внутренняя политика]

Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

https://www.interfax.ru/russia/689160

[Экономика]

В 2019 достичь целевых объемов промышленного несырьевого неэнергетического экспорта не получится

https://www.kommersant.ru/doc/4205975

[Общество]

Зорькин объяснил принятие Конституционным судом непопулярных решений

https://ria.ru/20191212/1562324329.html

[Происшествия]

Генерала Федеральной таможенной службы и его заместителя задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

https://www.kommersant.ru/doc/4206248

[Протесты]

В Индии около 60 человек пострадали в ходе акций протеста против закона о гражданстве

https://ria.ru/20191216/1562424650.html

[Пенсии]

В Казани 97-летнего ветерана по ошибке лишили надбавки к пенсии

https://ria.ru/20191216/1562453969.html

[Технологии]

Сколковские гаджеты оказались китайскими

https://newizv.ru/news/tech/23-12-2019/kitayskie-gadzhety-v-skolkovo-vydayut-za-svoi

[В мире]

В Индии ограничили интернет после беспорядков

https://ria.ru/20191216/1562426668.html

Премьер Китая призвал правительство Гонконга прекратить хаос

https://ria.ru/20191216/1562425471.html

[Внешняя политика]

Россия и Япония могут обойтись и без мирного договора, считает эксперт

https://ria.ru/20191221/1562672996.html

[Внутренняя политика]

Матвиенко предложила отменить НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой

https://www.interfax.ru/russia/689154

[Экономика]

В торговых центрах вскрылся вопиющий контрафакт

https://www.kommersant.ru/gallery/4205969#id1841992

[Общество]

Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу

https://ria.ru/20191216/1562424070.html

[Происшествия]

Организаторов полицейских учений с участием школьников уволили из МВД

https://www.interfax.ru/russia/689152

[Протесты]

В Татарстане арестовали протестующих против мусоросжигательного завода

https://ria.ru/20191218/1562516224.html

[Пенсии]

Забайкалье получит 1,4 млрд рублей из федерального бюджета на доплаты к пенсиям

https://ria.ru/20191221/1562679259.html

[Технологии]

Первый серийный Су-57 разбился

https://lenta.ru/brief/2019/12/24/crash/