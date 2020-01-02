Дайджест новостей на 01.01.2020

Дайджест новостей на 02.01.2020
[В мире]
Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
https://ria.ru/20191216/1562423840.html
Новый глава Алжира принес президентскую присягу
https://ria.ru/20191219/1562581417.html
[Внешняя политика]
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
https://lenta.ru/news/2019/12/21/stop/
[Внутренняя политика]
Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям
https://www.interfax.ru/russia/689160
[Экономика]
В 2019 достичь целевых объемов промышленного несырьевого неэнергетического экспорта не получится
https://www.kommersant.ru/doc/4205975
[Общество]
Зорькин объяснил принятие Конституционным судом непопулярных решений
https://ria.ru/20191212/1562324329.html
[Происшествия]
Генерала Федеральной таможенной службы и его заместителя задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
https://www.kommersant.ru/doc/4206248
[Протесты]
В Индии около 60 человек пострадали в ходе акций протеста против закона о гражданстве
https://ria.ru/20191216/1562424650.html
[Пенсии]
В Казани 97-летнего ветерана по ошибке лишили надбавки к пенсии
https://ria.ru/20191216/1562453969.html
[Технологии]
Сколковские гаджеты оказались китайскими
https://newizv.ru/news/tech/23-12-2019/kitayskie-gadzhety-v-skolkovo-vydayut-za-svoi
[В мире]
В Индии ограничили интернет после беспорядков
https://ria.ru/20191216/1562426668.html
Премьер Китая призвал правительство Гонконга прекратить хаос
https://ria.ru/20191216/1562425471.html
[Внешняя политика]
Россия и Япония могут обойтись и без мирного договора, считает эксперт
https://ria.ru/20191221/1562672996.html
[Внутренняя политика]
Матвиенко предложила отменить НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой
https://www.interfax.ru/russia/689154
[Экономика]
В торговых центрах вскрылся вопиющий контрафакт
https://www.kommersant.ru/gallery/4205969#id1841992
[Общество]
Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
https://ria.ru/20191216/1562424070.html
[Происшествия]
Организаторов полицейских учений с участием школьников уволили из МВД
https://www.interfax.ru/russia/689152
[Протесты]
В Татарстане арестовали протестующих против мусоросжигательного завода
https://ria.ru/20191218/1562516224.html
[Пенсии]
Забайкалье получит 1,4 млрд рублей из федерального бюджета на доплаты к пенсиям
https://ria.ru/20191221/1562679259.html
[Технологии]
Первый серийный Су-57 разбился
https://lenta.ru/brief/2019/12/24/crash/