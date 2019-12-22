Дайджест новостей на 22.12.19
[В мире]
На карте мира появилось новое государство
https://aif.ru/politics/world/zdravstvuy_bugenvil_na_karte_mira_poyavilos_novoe_gosudarstvo
[Внешняя политика]
Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
https://ria.ru/20191212/1562320553.html
Лавров заявил о росте торгового оборота с США, несмотря на санкции
https://ria.ru/20191210/1562233690.html
[Внутренняя политика]
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
https://tass.ru/ekonomika/7331427
[Экономика]
У крупнейших китайских компаний кончились деньги
https://lenta.ru/news/2019/12/13/china/
[Общество]
В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи
https://www.kommersant.ru/doc/4189909
[Протесты]
В столице Киргизии проходит акция протеста против загрязнения воздуха
https://ria.ru/20191212/1562301944.html
[Происшествия]
В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли шестеро
https://www.interfax.ru/world/687377
[Пенсии]
Пенсионный фонд опроверг данные о невозвращении утерянного при смене фонда дохода
https://ria.ru/20191212/1562310681.html
[Образование]
Студенты российских ВУЗов могут пройти практику в Минобрнауки
https://na.ria.ru/20191204/1561971900.html
[В мире]
Макрон заявил о продолжении работы правительства по пенсионной реформе
https://ria.ru/20191213/1562372897.html
[Внешняя политика]
Украина и Молдавия подписали меморандум по поставкам газа
https://ria.ru/20191213/1562358268.html
[Внутренняя политика]
Путин пообещал дальнейшие индексации материнского капитала
https://ria.ru/20191210/1562230564.html
[Экономика]
Около 6 000 рабочих мест создано с 2011 года в Ульяновской области
https://ria.ru/20191210/1562213234.html
[Общество]
Теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян
https://ria.ru/20191210/1562188896.html
Более четверти россиян считают, что их могут уволить
https://www.kommersant.ru/doc/4189903
[Протесты]
Погромы и беспорядки в центре Бейрута прекратились
https://ria.ru/20191212/1562296270.html
[Происшествия]
В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе с автозапчастями
https://ria.ru/20191213/1562382005.html
[Технологии]
Мобильные операторы решили создать совместное предприятие по расчистке частот для 5G
https://ria.ru/20191211/1562291520.html
[Наука]
Разрабатываемый в России космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее, чем максимально допустимо
https://radiosputnik.ria.ru/20191213/1562328056.html