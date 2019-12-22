Дайджест новостей на 22.12.19

 

Дайджест новостей на 22.12.19

 

[В мире]

 

На карте мира появилось новое государство

 

https://aif.ru/politics/world/zdravstvuy_bugenvil_na_karte_mira_poyavilos_novoe_gosudarstvo

 

[Внешняя политика]

 

Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

 

https://ria.ru/20191212/1562320553.html

 

Лавров заявил о росте торгового оборота с США, несмотря на санкции

 

https://ria.ru/20191210/1562233690.html

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

 

https://tass.ru/ekonomika/7331427

 

[Экономика]

 

У крупнейших китайских компаний кончились деньги

 

https://lenta.ru/news/2019/12/13/china/

 

[Общество]

 

В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи

 

https://www.kommersant.ru/doc/4189909

 

[Протесты]

 

В столице Киргизии проходит акция протеста против загрязнения воздуха

 

https://ria.ru/20191212/1562301944.html

 

[Происшествия]

 

В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли шестеро

 

https://www.interfax.ru/world/687377

 

[Пенсии]

 

Пенсионный фонд опроверг данные о невозвращении утерянного при смене фонда дохода

 

https://ria.ru/20191212/1562310681.html

 

[Образование]

 

Студенты российских ВУЗов могут пройти практику в Минобрнауки

 

https://na.ria.ru/20191204/1561971900.html

 

[В мире]

 

Макрон заявил о продолжении работы правительства по пенсионной реформе

 

https://ria.ru/20191213/1562372897.html

 

[Внешняя политика]

 

Украина и Молдавия подписали меморандум по поставкам газа

 

https://ria.ru/20191213/1562358268.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин пообещал дальнейшие индексации материнского капитала

 

https://ria.ru/20191210/1562230564.html

 

[Экономика]

 

Около 6 000 рабочих мест создано с 2011 года в Ульяновской области

 

https://ria.ru/20191210/1562213234.html

 

[Общество]

 

Теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян

 

https://ria.ru/20191210/1562188896.html

 

Более четверти россиян считают, что их могут уволить

 

https://www.kommersant.ru/doc/4189903

 

[Протесты]

 

Погромы и беспорядки в центре Бейрута прекратились

 

https://ria.ru/20191212/1562296270.html

 

[Происшествия]

 

В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе с автозапчастями

 

https://ria.ru/20191213/1562382005.html

 

[Технологии]

 

Мобильные операторы решили создать совместное предприятие по расчистке частот для 5G

 

https://ria.ru/20191211/1562291520.html

 

[Наука]

 

Разрабатываемый в России космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее, чем максимально допустимо

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191213/1562328056.html

 

Рабкор.ру
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22-12-2019 События, , 75
Дайджест новостей на 20.12.19
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