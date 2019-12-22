Дайджест новостей на 22.12.19

[В мире]

На карте мира появилось новое государство

https://aif.ru/politics/world/zdravstvuy_bugenvil_na_karte_mira_poyavilos_novoe_gosudarstvo

[Внешняя политика]

Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

https://ria.ru/20191212/1562320553.html

Лавров заявил о росте торгового оборота с США, несмотря на санкции

https://ria.ru/20191210/1562233690.html

[Внутренняя политика]

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

https://tass.ru/ekonomika/7331427

[Экономика]

У крупнейших китайских компаний кончились деньги

https://lenta.ru/news/2019/12/13/china/

[Общество]

В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи

https://www.kommersant.ru/doc/4189909

[Протесты]

В столице Киргизии проходит акция протеста против загрязнения воздуха

https://ria.ru/20191212/1562301944.html

[Происшествия]

В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли шестеро

https://www.interfax.ru/world/687377

[Пенсии]

Пенсионный фонд опроверг данные о невозвращении утерянного при смене фонда дохода

https://ria.ru/20191212/1562310681.html

[Образование]

Студенты российских ВУЗов могут пройти практику в Минобрнауки

https://na.ria.ru/20191204/1561971900.html

[В мире]

Макрон заявил о продолжении работы правительства по пенсионной реформе

https://ria.ru/20191213/1562372897.html

[Внешняя политика]

Украина и Молдавия подписали меморандум по поставкам газа

https://ria.ru/20191213/1562358268.html

[Внутренняя политика]

Путин пообещал дальнейшие индексации материнского капитала

https://ria.ru/20191210/1562230564.html

[Экономика]

Около 6 000 рабочих мест создано с 2011 года в Ульяновской области

https://ria.ru/20191210/1562213234.html

[Общество]

Теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян

https://ria.ru/20191210/1562188896.html

Более четверти россиян считают, что их могут уволить

https://www.kommersant.ru/doc/4189903

[Протесты]

Погромы и беспорядки в центре Бейрута прекратились

https://ria.ru/20191212/1562296270.html

[Происшествия]

В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе с автозапчастями

https://ria.ru/20191213/1562382005.html

[Технологии]

Мобильные операторы решили создать совместное предприятие по расчистке частот для 5G

https://ria.ru/20191211/1562291520.html

[Наука]

Разрабатываемый в России космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее, чем максимально допустимо

https://radiosputnik.ria.ru/20191213/1562328056.html