Дайджест новостей на 20.12.19
[В мире]
Китайские власти заявили, что мусульмане, проходящие переобучение в специальных лагерях, счастливы
https://lenta.ru/news/2019/12/09/china_claims_muslims_are_happy/
[Внешняя политика]
Польша подготовилась к остановке Украиной транзита газа
https://ria.ru/20191211/1562288251.html
[Внутренняя политика]
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
https://www.kommersant.ru/doc/4190211
[Экономика]
В России растет число компаний, готовых повышат зарплату сотрудникам
https://lenta.ru/news/2019/12/09/salary/
[Общество]
ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию
https://www.kommersant.ru/doc/4187617
[Протесты]
Парламент Грузии утвердил 14 верховных судей, несмотря на протесты
https://ria.ru/20191212/1562322639.html
[Пенсии]
Совфед одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года
https://ria.ru/20191211/1562254969.html
[Происшествия]
Студент ВШЭ впал в кому на занятиях
https://ria.ru/20191212/1562302862.html
[Образование]
Забайкальский госуниверситет расширяет взаимодействие с ВУЗами Китая
https://ria.ru/20191202/1561847606.html
Как ВУЗы ДФО будут привлекать профессоров
https://ria.ru/20191203/1561910391.html
[В мире]
Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года
https://www.interfax.ru/world/687619
[Внешняя политика]
В МИД ответили на идею признать Россию «спонсором терроризма»
https://ria.ru/20191212/1562318718.html
[Внутренняя политика]
Путин заявил, что жизнь требует нового осмысления Конституции
https://www.kommersant.ru/doc/4190243
[Экономика]
Треть работодателей не будет премировать сотрудников к Новому году
https://www.kommersant.ru/doc/4189147
[Общество]
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
https://ria.ru/20191210/1562197469.html
[Протесты]
В Париже прошла манифестация против пенсионной реформы
https://ria.ru/20191212/1562320921.html
[Происшествия]
Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» увеличилось до 12
https://www.kommersant.ru/doc/4190198
[Образование]
Медведев призвал развивать инклюзивное образование
https://ria.ru/20191203/1561921840.html
Московские школы: так ли хорошо качество образования?
https://radiosputnik.ria.ru/20191203/1561931720.html
[Культура]
Украденные 40 лет назад в Германии картины Брейгеля, Гольбейна и Халса нашли в Германии
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7632/