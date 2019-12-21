Дайджест новостей на 20.12.19

 

Дайджест новостей на 20.12.19

 

[В мире]

 

Китайские власти заявили, что мусульмане, проходящие переобучение в специальных лагерях, счастливы

 

https://lenta.ru/news/2019/12/09/china_claims_muslims_are_happy/

 

[Внешняя политика]

 

Польша подготовилась к остановке Украиной транзита газа

 

https://ria.ru/20191211/1562288251.html

 

[Внутренняя политика]

 

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

 

https://www.kommersant.ru/doc/4190211

 

[Экономика]

 

В России растет число компаний, готовых повышат зарплату сотрудникам

 

https://lenta.ru/news/2019/12/09/salary/

 

[Общество]

 

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию

 

https://www.kommersant.ru/doc/4187617

 

[Протесты]

 

Парламент Грузии утвердил 14 верховных судей, несмотря на протесты

 

https://ria.ru/20191212/1562322639.html

 

[Пенсии]

 

Совфед одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года

 

https://ria.ru/20191211/1562254969.html

 

[Происшествия]

 

Студент ВШЭ впал в кому на занятиях

 

https://ria.ru/20191212/1562302862.html

 

[Образование]

 

Забайкальский госуниверситет расширяет взаимодействие с ВУЗами Китая

 

https://ria.ru/20191202/1561847606.html

 

Как ВУЗы ДФО будут привлекать профессоров

 

https://ria.ru/20191203/1561910391.html

 

[В мире]

 

Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года

 

https://www.interfax.ru/world/687619

 

[Внешняя политика]

 

В МИД ответили на идею признать Россию «спонсором терроризма»

 

https://ria.ru/20191212/1562318718.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин заявил, что жизнь требует нового осмысления Конституции

 

https://www.kommersant.ru/doc/4190243

 

[Экономика]

 

Треть работодателей не будет премировать сотрудников к Новому году

 

https://www.kommersant.ru/doc/4189147

 

[Общество]

 

Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России

 

https://ria.ru/20191210/1562197469.html

 

[Протесты]

 

В Париже прошла манифестация против пенсионной реформы

 

https://ria.ru/20191212/1562320921.html

 

[Происшествия]

 

Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» увеличилось до 12

 

https://www.kommersant.ru/doc/4190198

 

[Образование]

 

Медведев призвал развивать инклюзивное образование

 

https://ria.ru/20191203/1561921840.html

 

Московские школы: так ли хорошо качество образования?

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191203/1561931720.html

 

[Культура]

 

Украденные 40 лет назад в Германии картины Брейгеля, Гольбейна  и Халса нашли в Германии

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7632/

Рабкор.ру
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21-12-2019 События, , 47
"Смерть рабочих не замолчать" — у Генконсульства Казахстана прошла акция памяти и солидарности
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