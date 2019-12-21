Дайджест новостей на 20.12.19

[В мире]

Китайские власти заявили, что мусульмане, проходящие переобучение в специальных лагерях, счастливы

https://lenta.ru/news/2019/12/09/china_claims_muslims_are_happy/

[Внешняя политика]

Польша подготовилась к остановке Украиной транзита газа

https://ria.ru/20191211/1562288251.html

[Внутренняя политика]

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

https://www.kommersant.ru/doc/4190211

[Экономика]

В России растет число компаний, готовых повышат зарплату сотрудникам

https://lenta.ru/news/2019/12/09/salary/

[Общество]

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию

https://www.kommersant.ru/doc/4187617

[Протесты]

Парламент Грузии утвердил 14 верховных судей, несмотря на протесты

https://ria.ru/20191212/1562322639.html

[Пенсии]

Совфед одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года

https://ria.ru/20191211/1562254969.html

[Происшествия]

Студент ВШЭ впал в кому на занятиях

https://ria.ru/20191212/1562302862.html

[Образование]

Забайкальский госуниверситет расширяет взаимодействие с ВУЗами Китая

https://ria.ru/20191202/1561847606.html

Как ВУЗы ДФО будут привлекать профессоров

https://ria.ru/20191203/1561910391.html

[В мире]

Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года

https://www.interfax.ru/world/687619

[Внешняя политика]

В МИД ответили на идею признать Россию «спонсором терроризма»

https://ria.ru/20191212/1562318718.html

[Внутренняя политика]

Путин заявил, что жизнь требует нового осмысления Конституции

https://www.kommersant.ru/doc/4190243

[Экономика]

Треть работодателей не будет премировать сотрудников к Новому году

https://www.kommersant.ru/doc/4189147

[Общество]

Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России

https://ria.ru/20191210/1562197469.html

[Протесты]

В Париже прошла манифестация против пенсионной реформы

https://ria.ru/20191212/1562320921.html

[Происшествия]

Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» увеличилось до 12

https://www.kommersant.ru/doc/4190198

[Образование]

Медведев призвал развивать инклюзивное образование

https://ria.ru/20191203/1561921840.html

Московские школы: так ли хорошо качество образования?

https://radiosputnik.ria.ru/20191203/1561931720.html

[Культура]

Украденные 40 лет назад в Германии картины Брейгеля, Гольбейна и Халса нашли в Германии

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7632/