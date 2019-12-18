“Смерть рабочих не замолчать” — у Генконсульства Казахстана прошла акция памяти и солидарности

В понедельник, 16 декабря, активисты РОТ ФРОНТа, РКСМ(б) и Левого блока провели пикет возле консульства Казахстана в Санкт-Петербурге в память о трагических событиях 16 декабря 2011 года, когда в городе Жанаозене власти расстреляли бастующих рабочих. Вместе с тем акция имеет и актуальный разрез, т.к. является протестом против новых репрессий в отношении рабочих активистов.

Несколько товарищей выступили с рассказами о произошедшем и о нынешнем положении дел в Казахстане, где продолжаются репрессии против профсоюзных активистов и других борцов за права трудящихся.

Так, два месяца назад был осуждён на пять лет лидер движения безработных Жанаозена и Мангистауской области Ержан Елшибаев, арестованный в марте этого года по сфабрикованному делу о нападении на прохожего, которое случилось ещё несколько лет назад. Во время процесса потерпевший и свидетели не признали в нём нападавшего и отказались от претензий, однако судья принял решение отправить известного общественного деятеля за решетку. Днем раньше Аль-Фарабийский районный суд города Шымкента принял решение отправить на 5 месяцев в СИЗО бывшего руководителя локального профсоюза «Достойный труд» Ерлана Балтабая. Посадили его за то, что он отказался ранее оплачивать штраф, к которому его присудили вместо семилетнего заключения в результате подписанного президентом Касым-Жомартом Токаевым прошения о помиловании.

Дмитрий Кузьмин, секретарь ЛК РОТ ФРОНТ:

“События в Казахстане не могут не служить предостережением и уроком для трудящихся России, находящихся в схожих социально-экономических условиях. Буржуазные режимы России и Казахстана являются союзниками и активно обмениваются опытом подавления борьбы трудящихся за свои права. Значит, и самим трудящимся нужно объединять свои усилия в борьбе против угнетателей и обмениваться опытом борьбы. Только совместными усилиями трудовой народ России и Казахстана, как и других стран, может добиться освобождения от ига капитализма”.

Участники акции подготовили обращение к действующему президенту Казахстана для передачи его в генеральное консульство. Однако, представители консульства не вышли к пикетирующим, поэтому организаторы отправили обращение заказным письмом.

Текст обращения:

«Президенту Республики Казахстан

Токаеву К.-Ж. К.

Господин Токаев.

Мы, представители коммунистических и рабочих организаций России, вышли сегодня 16 декабря 2019 года к зданию консульства РК в СПб не для того, что бы поздравить народ Казахстан с так называемым днем независимости. Мы вышли для участия в акции протеста по случаю восьмой годовщины расстрела нефтяников и жителей Жанаозена и Шетпе в Мангистауской области.

На справедливые требования нефтяников о повышении зарплаты, национализации нефтегазовой промышленности, отрицательного отношения к выбору президентом РК господина Назарбаева власть ответила кровавым террором. Дальнейшие действия по устранению рабочих лидеров (убийства, тюрьмы, пытки), пересмотр законодательства о профсоюзах, о трудовых отношениях окончательно дискредитировали режим Назарбаева не только в глазах трудящихся Казахстана, но и в международных демократических институтах, таких как Всемирная Федерация профсоюзов, Международная Организация Труда и пр. Так завершилась трансформация бывшего партийного бюрократа КПСС Назарбаева в хищного и алчного олигарха, применившего фашистские методы диктатуры для сохранения и умножения своих личных прибылей в нефтегазовой сфере.

Кровавое преступление клики Назарбаева не имеет срока давности. Суд революционного трибунала победившего пролетариата Казахстана, так же как и Суд Истории, еще впереди. У Вас же есть шанс не оказаться в одном ряду с палачами рабочего движения Казахстана. Поэтому мы призываем Вас: завершите расследование перечисленных выше кровавых преступлений, обнародуйте его результаты, реабилитируйте всех осужденных участников забастовки и освободите из тюрем томящихся рабочих лидеров. В противном случае рабочее сопротивление будет только нарастать, и Вам придется идти на уступки уже под давлением революционных выступлений пролетариата Казахстана, которые не за горами.

Вечная память павшим героям в борьбе за рабочее дело!

Убийц рабочих и жителей Жанаозена к ответу!

Нет репрессиям против рабочих и социальных активистов Казахстана!»

За дополнительной информацией обращаться:

+7-911-257-48-82, Алексей Стаббз

E–mail: pautinich@gmail.com

http://www.rotfront.su

http://rkrp.ru

https://rksmb.org (молодёжная организация)