Дайджест новостей на 16.12.19
[В мире]
Китай ввел зеркальные ограничения в отношении работающих в стране дипломатов США
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7281059
[Внешняя политика]
Москва и Минск не согласовали восемь «дорожных карт» интеграции
https://radiosputnik.ria.ru/20191208/1562129261.html
[Внутренняя политика]
Госдума повышает МРОТ на 850 рублей
https://rg.ru/2019/12/05/gosduma-povyshaet-mrot-na-850-rublej.html
[Экономика]
Россияне стали брать меньше новых кредитов на погашение старых
https://ria.ru/20191207/1562087094.html
[Общество]
Почему россияне готовы покупать очень маленькие квартиры?
https://lenta.ru/articles/2019/12/05/size_matters/
[Пенсии]
В Минтруде предложили выплачивать стипендию ищущим работу россиянам старше 50 лет
https://tass.ru/obschestvo/7293227
[Протесты]
В Риге прошло шествие в защиту русских школ
https://ria.ru/20191205/1562032357.html
[Происшествия]
В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери
https://ria.ru/20191209/1562132978.html
[Образование]
«Новые технологии не заменят учителей,» – заявил спецпредставитель Путина
https://ria.ru/20191205/1562006447.html
[В мире]
Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
https://ria.ru/20191207/1562088090.html
В Ираке освободили 2,6 тысячи задержанных в ходе протестов
https://ria.ru/20191208/1562121196.html
[Внешняя политика]
Кабмин РФ обсудит строительство в Таджикистане пяти русских школ
https://realty.ria.ru/20191206/1562039293.html
[Внутренняя политика]
Власти Москвы продали памятники архитектуры в самом дорогом районе города
https://lenta.ru/news/2019/12/09/s_molotka/
[Экономика]
В Дагестане может быть налажено производство кассовых аппаратов
https://ria.ru/20191206/1562075016.html
[Общество]
Якутский шаман Габышев возобновил «поход на Москву»
https://www.interfax.ru/russia/687121
[Протесты]
Сносу киноцентра «Соловей» пытались помешать активисты
https://realty.ria.ru/20191204/1561961595.html
[Пенсии]
В Пенсионном фонде назвали условие приостановки выплаты пенсии
https://ria.ru/20191209/1562149920.html
[Происшествия]
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
https://ria.ru/20191209/1562147252.html
[Образование]
Новый сайт объединит все данные о дошкольном образовании в России
https://sn.ria.ru/20191205/1562003023.html