Дайджест новостей на 16.12.19

 

Дайджест новостей на 16.12.19

 

[В мире]

 

Китай ввел зеркальные ограничения в отношении работающих в стране дипломатов США

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7281059

 

[Внешняя политика]

 

Москва и Минск не согласовали восемь «дорожных карт» интеграции

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191208/1562129261.html

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

 

https://rg.ru/2019/12/05/gosduma-povyshaet-mrot-na-850-rublej.html

 

[Экономика]

 

Россияне стали брать меньше новых кредитов на погашение старых

 

https://ria.ru/20191207/1562087094.html

 

[Общество]

 

Почему россияне готовы покупать очень маленькие квартиры?

 

https://lenta.ru/articles/2019/12/05/size_matters/

 

[Пенсии]

 

В Минтруде предложили выплачивать стипендию ищущим работу россиянам старше 50 лет

 

https://tass.ru/obschestvo/7293227

 

[Протесты]

 

В Риге прошло шествие в защиту русских школ

 

https://ria.ru/20191205/1562032357.html

 

[Происшествия]

 

В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери

 

https://ria.ru/20191209/1562132978.html

 

[Образование]

 

«Новые технологии не заменят учителей,» – заявил спецпредставитель Путина

 

https://ria.ru/20191205/1562006447.html

 

[В мире]

 

Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю

 

https://ria.ru/20191207/1562088090.html

 

В Ираке освободили 2,6 тысячи задержанных в ходе протестов

 

https://ria.ru/20191208/1562121196.html

 

[Внешняя политика]

 

Кабмин РФ обсудит строительство в Таджикистане пяти русских школ

 

https://realty.ria.ru/20191206/1562039293.html

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Москвы продали памятники архитектуры в самом дорогом районе города

 

https://lenta.ru/news/2019/12/09/s_molotka/

 

[Экономика]

 

В Дагестане может быть налажено производство кассовых аппаратов

 

https://ria.ru/20191206/1562075016.html

 

[Общество]

 

Якутский шаман Габышев возобновил «поход на Москву»

 

https://www.interfax.ru/russia/687121

 

[Протесты]

 

Сносу киноцентра «Соловей» пытались помешать активисты

 

https://realty.ria.ru/20191204/1561961595.html

 

[Пенсии]

 

В Пенсионном фонде назвали условие приостановки выплаты пенсии

 

https://ria.ru/20191209/1562149920.html

 

[Происшествия]

 

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

 

https://ria.ru/20191209/1562147252.html

 

[Образование]

 

Новый сайт объединит все данные о дошкольном образовании в России

 

https://sn.ria.ru/20191205/1562003023.html

Рабкор.ру
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16-12-2019 События, , 73
Дайджест новостей на 14.12.19
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