Дайджест новостей на 16.12.19

[В мире]

Китай ввел зеркальные ограничения в отношении работающих в стране дипломатов США

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7281059

[Внешняя политика]

Москва и Минск не согласовали восемь «дорожных карт» интеграции

https://radiosputnik.ria.ru/20191208/1562129261.html

[Внутренняя политика]

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

https://rg.ru/2019/12/05/gosduma-povyshaet-mrot-na-850-rublej.html

[Экономика]

Россияне стали брать меньше новых кредитов на погашение старых

https://ria.ru/20191207/1562087094.html

[Общество]

Почему россияне готовы покупать очень маленькие квартиры?

https://lenta.ru/articles/2019/12/05/size_matters/

[Пенсии]

В Минтруде предложили выплачивать стипендию ищущим работу россиянам старше 50 лет

https://tass.ru/obschestvo/7293227

[Протесты]

В Риге прошло шествие в защиту русских школ

https://ria.ru/20191205/1562032357.html

[Происшествия]

В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери

https://ria.ru/20191209/1562132978.html

[Образование]

«Новые технологии не заменят учителей,» – заявил спецпредставитель Путина

https://ria.ru/20191205/1562006447.html

[В мире]

Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю

https://ria.ru/20191207/1562088090.html

В Ираке освободили 2,6 тысячи задержанных в ходе протестов

https://ria.ru/20191208/1562121196.html

[Внешняя политика]

Кабмин РФ обсудит строительство в Таджикистане пяти русских школ

https://realty.ria.ru/20191206/1562039293.html

[Внутренняя политика]

Власти Москвы продали памятники архитектуры в самом дорогом районе города

https://lenta.ru/news/2019/12/09/s_molotka/

[Экономика]

В Дагестане может быть налажено производство кассовых аппаратов

https://ria.ru/20191206/1562075016.html

[Общество]

Якутский шаман Габышев возобновил «поход на Москву»

https://www.interfax.ru/russia/687121

[Протесты]

Сносу киноцентра «Соловей» пытались помешать активисты

https://realty.ria.ru/20191204/1561961595.html

[Пенсии]

В Пенсионном фонде назвали условие приостановки выплаты пенсии

https://ria.ru/20191209/1562149920.html

[Происшествия]

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

https://ria.ru/20191209/1562147252.html

[Образование]

Новый сайт объединит все данные о дошкольном образовании в России

https://sn.ria.ru/20191205/1562003023.html