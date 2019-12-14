Дайджест новостей на 14.12.19

 

Дайджест новостей на 14.12.19

 

[В мире]

 

Китай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191202/1561835174.html

 

[Внешняя политика]

 

США расширили санкции в отношении России

 

https://ria.ru/20191205/1562022984.html

 

[Внутренняя политика]

 

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

 

https://regnum.ru/news/2797134.html

 

[Экономика]

 

Большинство российских банков не стали запускать «новогодние» вклады

 

https://ria.ru/20191208/1562111932.html

 

[Общество]

 

Россиян, сомневающихся в пути развития экономики страны, за месяц стало больше

 

https://www.interfax.ru/russia/685984

 

[Пенсии]

 

Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год

 

https://ria.ru/20191202/1561865392.html

 

[Протесты]

 

В Париже около 250 тысяч человек протестуют против пенсионной реформы

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191205/1562028909.html

 

[Происшествия]

 

В Уфе бабушке выдали часть пенсии печеньем

 

https://uralpolit.ru/news/urfo/06-12-2019/189236

 

[Образование]

 

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

 

https://tass.ru/obschestvo/7293327

 

[В мире]

 

Глава Гонконга заявила об уважении результатов местных выборов

 

https://ria.ru/20191125/1561541623.html

 

[Внешняя политика]

 

Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко

 

https://ria.ru/20191207/1562106944.html

 

[Внутренняя политика]

 

Медведев пообещал Ивлевой не закрывать Youtube

 

https://lenta.ru/news/2019/12/05/youtube/

 

[Экономика]

 

Представители Минсельхоза рассказали, почему повысились цены на гречку

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191207/1562089902.html

 

[Общество]

 

Откровения лжеволонтеров о сборах в карман

 

https://ria.ru/20191203/1561858731.html

 

[Протесты]

 

Водители фур блокируют доступ к 15 магистралям во Франции

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191207/1562100493.html

 

[Пенсии]

 

Путин одобрил буджет пенсионного фонда на 2020 – 2022 годы

 

https://ria.ru/20191202/1561871094.html

 

[Происшествия]

 

В ФСБ украли две заставы

 

https://www.kommersant.ru/doc/4181824

 

[Образование]

 

Глава Рособрнадзора допустил отмену аккредитации вузов

 

https://ria.ru/20191206/1562055007.html

 

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14-12-2019 События, , 31
Дайджест новостей на 11.12.19
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