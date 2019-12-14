Дайджест новостей на 14.12.19

[В мире]

Китай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге

https://radiosputnik.ria.ru/20191202/1561835174.html

[Внешняя политика]

США расширили санкции в отношении России

https://ria.ru/20191205/1562022984.html

[Внутренняя политика]

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

https://regnum.ru/news/2797134.html

[Экономика]

Большинство российских банков не стали запускать «новогодние» вклады

https://ria.ru/20191208/1562111932.html

[Общество]

Россиян, сомневающихся в пути развития экономики страны, за месяц стало больше

https://www.interfax.ru/russia/685984

[Пенсии]

Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год

https://ria.ru/20191202/1561865392.html

[Протесты]

В Париже около 250 тысяч человек протестуют против пенсионной реформы

https://radiosputnik.ria.ru/20191205/1562028909.html

[Происшествия]

В Уфе бабушке выдали часть пенсии печеньем

https://uralpolit.ru/news/urfo/06-12-2019/189236

[Образование]

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

https://tass.ru/obschestvo/7293327

[В мире]

Глава Гонконга заявила об уважении результатов местных выборов

https://ria.ru/20191125/1561541623.html

[Внешняя политика]

Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко

https://ria.ru/20191207/1562106944.html

[Внутренняя политика]

Медведев пообещал Ивлевой не закрывать Youtube

https://lenta.ru/news/2019/12/05/youtube/

[Экономика]

Представители Минсельхоза рассказали, почему повысились цены на гречку

https://radiosputnik.ria.ru/20191207/1562089902.html

[Общество]

Откровения лжеволонтеров о сборах в карман

https://ria.ru/20191203/1561858731.html

[Протесты]

Водители фур блокируют доступ к 15 магистралям во Франции

https://radiosputnik.ria.ru/20191207/1562100493.html

[Пенсии]

Путин одобрил буджет пенсионного фонда на 2020 – 2022 годы

https://ria.ru/20191202/1561871094.html

[Происшествия]

В ФСБ украли две заставы

https://www.kommersant.ru/doc/4181824

[Образование]

Глава Рособрнадзора допустил отмену аккредитации вузов

https://ria.ru/20191206/1562055007.html