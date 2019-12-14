Дайджест новостей на 14.12.19
[В мире]
Китай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге
https://radiosputnik.ria.ru/20191202/1561835174.html
[Внешняя политика]
США расширили санкции в отношении России
https://ria.ru/20191205/1562022984.html
[Внутренняя политика]
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
https://regnum.ru/news/2797134.html
[Экономика]
Большинство российских банков не стали запускать «новогодние» вклады
https://ria.ru/20191208/1562111932.html
[Общество]
Россиян, сомневающихся в пути развития экономики страны, за месяц стало больше
https://www.interfax.ru/russia/685984
[Пенсии]
Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
https://ria.ru/20191202/1561865392.html
[Протесты]
В Париже около 250 тысяч человек протестуют против пенсионной реформы
https://radiosputnik.ria.ru/20191205/1562028909.html
[Происшествия]
В Уфе бабушке выдали часть пенсии печеньем
https://uralpolit.ru/news/urfo/06-12-2019/189236
[Образование]
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
https://tass.ru/obschestvo/7293327
[В мире]
Глава Гонконга заявила об уважении результатов местных выборов
https://ria.ru/20191125/1561541623.html
[Внешняя политика]
Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко
https://ria.ru/20191207/1562106944.html
[Внутренняя политика]
Медведев пообещал Ивлевой не закрывать Youtube
https://lenta.ru/news/2019/12/05/youtube/
[Экономика]
Представители Минсельхоза рассказали, почему повысились цены на гречку
https://radiosputnik.ria.ru/20191207/1562089902.html
[Общество]
Откровения лжеволонтеров о сборах в карман
https://ria.ru/20191203/1561858731.html
[Протесты]
Водители фур блокируют доступ к 15 магистралям во Франции
https://radiosputnik.ria.ru/20191207/1562100493.html
[Пенсии]
Путин одобрил буджет пенсионного фонда на 2020 – 2022 годы
https://ria.ru/20191202/1561871094.html
[Происшествия]
В ФСБ украли две заставы
https://www.kommersant.ru/doc/4181824
[Образование]
Глава Рособрнадзора допустил отмену аккредитации вузов
https://ria.ru/20191206/1562055007.html