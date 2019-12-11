Дайджест новостей на 11.12.19
[В мире]
Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая
https://ria.ru/20191201/1561794216.html
[Внешняя политика]
Путин открыл газопровод «Сила Сибири»
https://ria.ru/20191202/1561840978.html
[Внутренняя политика]
Власти Иркутской области отчитались о выдаче жилья пострадавшим от паводков
https://iz.ru/948657/2019-11-29/vlasti-irkutskoi-oblasti-otchitalis-o-vydache-zhilia-postradavshim-ot-pavodkov
[Экономика]
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России на 2019 год
https://regnum.ru/news/2797984.html
[Общество]
Олигарх назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 90-е
https://ura.news/news/1052409068
[Пенсии]
Пенсии будут индексировать на опережение инфляции
https://rg.ru/2019/12/03/pensii-budut-indeksirovat-na-operezhenie-infliacii.html
[Протесты]
В Белоруссии проходят массовые протесты против интеграции с Россией
https://www.osnmedia.ru/world/slava-natsii-smert-federatsii-v-belarusi-massovye-protesty-protiv-rossii-foto/
[Происшествия]
В Москве сотрудница банка с сыном украли 8 миллионов рублей
https://ria.ru/20191204/1561938947.html
[Образование]
В Институте развития интернета предложили ввести информатику в школе с пятого-шестого класса
https://ria.ru/20191129/1561732844.html
[В мире]
Парламент Ирака согласился принять отставку премьера
https://ria.ru/20191201/1561807435.html
[Внешняя политика]
Германия вышлет двух сотрудников посольства России
https://ria.ru/20191204/1561955525.html
[Внутренняя политика]
В Подмосковье обладателям медали «За оборону Москвы» выплатят по 20 тыс. рублей
https://iz.ru/948745/2019-11-29/v-podmoskove-obladateliam-medali-za-oboronu-moskvy-vyplatiat-po-20-tys-rublei
[Экономика]
ОПЕК + решил убрать с рынка лишнюю нефть
https://www.kommersant.ru/doc/4181753
[Общество]
В Роскосмосе объяснили, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA
https://tass.ru/ekonomika/7222239
[Происшествия]
Следственный комитет сообщил о задержании главаря и пятерых членов банды, убившей главу центра «Э» Ингушетии
https://tass.ru/proisshestviya/7282555
[Протесты]
В Гонконге перед началом манифестации задержали 11человек с оружием
https://ria.ru/20191208/1562117501.html
[Образование]
Преподаватель вуза рассказывает о кризисе в образовании и науке
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66365968.html
[Экология]
Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки
https://www.interfax.ru/world/687055