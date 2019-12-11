Дайджест новостей на 11.12.19

[В мире]

Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая

https://ria.ru/20191201/1561794216.html

[Внешняя политика]

Путин открыл газопровод «Сила Сибири»

https://ria.ru/20191202/1561840978.html

[Внутренняя политика]

Власти Иркутской области отчитались о выдаче жилья пострадавшим от паводков

https://iz.ru/948657/2019-11-29/vlasti-irkutskoi-oblasti-otchitalis-o-vydache-zhilia-postradavshim-ot-pavodkov

[Экономика]

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России на 2019 год

https://regnum.ru/news/2797984.html

[Общество]

Олигарх назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 90-е

https://ura.news/news/1052409068

[Пенсии]

Пенсии будут индексировать на опережение инфляции

https://rg.ru/2019/12/03/pensii-budut-indeksirovat-na-operezhenie-infliacii.html

[Протесты]

В Белоруссии проходят массовые протесты против интеграции с Россией

https://www.osnmedia.ru/world/slava-natsii-smert-federatsii-v-belarusi-massovye-protesty-protiv-rossii-foto/

[Происшествия]

В Москве сотрудница банка с сыном украли 8 миллионов рублей

https://ria.ru/20191204/1561938947.html

[Образование]

В Институте развития интернета предложили ввести информатику в школе с пятого-шестого класса

https://ria.ru/20191129/1561732844.html

[В мире]

Парламент Ирака согласился принять отставку премьера

https://ria.ru/20191201/1561807435.html

[Внешняя политика]

Германия вышлет двух сотрудников посольства России

https://ria.ru/20191204/1561955525.html

[Внутренняя политика]

В Подмосковье обладателям медали «За оборону Москвы» выплатят по 20 тыс. рублей

https://iz.ru/948745/2019-11-29/v-podmoskove-obladateliam-medali-za-oboronu-moskvy-vyplatiat-po-20-tys-rublei

[Экономика]

ОПЕК + решил убрать с рынка лишнюю нефть

https://www.kommersant.ru/doc/4181753

[Общество]

В Роскосмосе объяснили, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

https://tass.ru/ekonomika/7222239

[Происшествия]

Следственный комитет сообщил о задержании главаря и пятерых членов банды, убившей главу центра «Э» Ингушетии

https://tass.ru/proisshestviya/7282555

[Протесты]

В Гонконге перед началом манифестации задержали 11человек с оружием

https://ria.ru/20191208/1562117501.html

[Образование]

Преподаватель вуза рассказывает о кризисе в образовании и науке

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66365968.html

[Экология]

Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки

https://www.interfax.ru/world/687055