Дайджест новостей на 09.12.19

[В мире]

Первый тур всеобщих выборов в Боливии состоится в середине марта

https://ria.ru/20191130/1561771906.html

[Внешняя политика]

Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса

https://ria.ru/20191123/1561499790.html

[Внутренняя политика]

В России отменили обязательную сертификацию лекарств

https://ria.ru/20191127/1561682551.html

[Экономика]

Минвостокразвития разработало проект стратегии развития Арктики

https://ria.ru/20191130/1561782788.html

[Протесты]

В Ираке протестующие вновь подожгли здание иранского консульства

https://ria.ru/20191201/1561815047.html

[Происшествия]

В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом

https://ria.ru/20191201/1561814913.html

[Образование]

Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей

https://ria.ru/20191201/1561793270.html

[Наука]

Безопасные персональные имплантаты могут быть созданы в России

https://ria.ru/20191128/1561674515.html

[Культура]

Снос кинотеатра «Соловей» начнется в начале декабря

https://realty.ria.ru/20191129/1561728806.html

[В мире]

Трамп принял закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге»

https://radiosputnik.ria.ru/20191128/1561693882.html

[Внешняя политика]

В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7238387

[Внутренняя политика]

Виновным в домашнем насилии запретят приближаться к их жертвам

https://iz.ru/948774/2019-11-29/vinovnym-v-domashnem-nasiliia-zapretiat-priblizhatsia-k-ikh-zhertvam

[Экономика]

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

https://lenta.ru/news/2019/12/02/so_sad/

[Общество]

Глава Кемерово объяснил покупку елки за 18 млн рублей, возмутившую граждан

https://www.interfax.ru/russia/685911

[Протесты]

Оппозиция Грузии анонсировала начало митингов в регионах страны

https://ria.ru/20191201/1561816119.html

[Происшествия]

Полиция задержала подозреваемых в поджоге музея в Старой Ладоге

https://ria.ru/20191129/1561735277.html

[Образование]

В Новочебоксарске открылся детский технопарк «Кванториум»

https://ria.ru/20191129/1561751070.html

[Экология]

В московском лесопарке нашли краснокнижную ласку

https://ria.ru/20191130/1561775439.html