Дайджест новостей на 09.12.19
[В мире]
Первый тур всеобщих выборов в Боливии состоится в середине марта
https://ria.ru/20191130/1561771906.html
[Внешняя политика]
Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
https://ria.ru/20191123/1561499790.html
[Внутренняя политика]
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
https://ria.ru/20191127/1561682551.html
[Экономика]
Минвостокразвития разработало проект стратегии развития Арктики
https://ria.ru/20191130/1561782788.html
[Протесты]
В Ираке протестующие вновь подожгли здание иранского консульства
https://ria.ru/20191201/1561815047.html
[Происшествия]
В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом
https://ria.ru/20191201/1561814913.html
[Образование]
Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
https://ria.ru/20191201/1561793270.html
[Наука]
Безопасные персональные имплантаты могут быть созданы в России
https://ria.ru/20191128/1561674515.html
[Культура]
Снос кинотеатра «Соловей» начнется в начале декабря
https://realty.ria.ru/20191129/1561728806.html
[В мире]
Трамп принял закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге»
https://radiosputnik.ria.ru/20191128/1561693882.html
[Внешняя политика]
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7238387
[Внутренняя политика]
Виновным в домашнем насилии запретят приближаться к их жертвам
https://iz.ru/948774/2019-11-29/vinovnym-v-domashnem-nasiliia-zapretiat-priblizhatsia-k-ikh-zhertvam
[Экономика]
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
https://lenta.ru/news/2019/12/02/so_sad/
[Общество]
Глава Кемерово объяснил покупку елки за 18 млн рублей, возмутившую граждан
https://www.interfax.ru/russia/685911
[Протесты]
Оппозиция Грузии анонсировала начало митингов в регионах страны
https://ria.ru/20191201/1561816119.html
[Происшествия]
Полиция задержала подозреваемых в поджоге музея в Старой Ладоге
https://ria.ru/20191129/1561735277.html
[Образование]
В Новочебоксарске открылся детский технопарк «Кванториум»
https://ria.ru/20191129/1561751070.html
[Экология]
В московском лесопарке нашли краснокнижную ласку
https://ria.ru/20191130/1561775439.html