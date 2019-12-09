Дайджест новостей на 09.12.19

 

Дайджест новостей на 09.12.19

 

[В мире]

 

Первый тур всеобщих выборов в Боливии состоится в середине марта

 

https://ria.ru/20191130/1561771906.html

 

[Внешняя политика]

 

Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса

 

https://ria.ru/20191123/1561499790.html

 

[Внутренняя политика]

 

В России отменили обязательную сертификацию лекарств

 

https://ria.ru/20191127/1561682551.html

 

[Экономика]

 

Минвостокразвития разработало проект стратегии развития Арктики

 

https://ria.ru/20191130/1561782788.html

 

[Протесты]

 

В Ираке протестующие вновь подожгли здание иранского консульства

 

https://ria.ru/20191201/1561815047.html

 

[Происшествия]

 

В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом

 

https://ria.ru/20191201/1561814913.html

 

[Образование]

 

Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей

 

https://ria.ru/20191201/1561793270.html

 

[Наука]

 

Безопасные персональные имплантаты могут быть созданы в России

 

https://ria.ru/20191128/1561674515.html

 

[Культура]

 

Снос кинотеатра «Соловей» начнется в начале декабря

 

https://realty.ria.ru/20191129/1561728806.html

 

[В мире]

 

Трамп принял закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге»

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191128/1561693882.html

 

[Внешняя политика]

 

В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7238387

 

[Внутренняя политика]

 

Виновным в домашнем насилии запретят приближаться к их жертвам

 

https://iz.ru/948774/2019-11-29/vinovnym-v-domashnem-nasiliia-zapretiat-priblizhatsia-k-ikh-zhertvam

 

[Экономика]

 

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

 

https://lenta.ru/news/2019/12/02/so_sad/

 

[Общество]

 

Глава Кемерово объяснил покупку елки за 18 млн рублей, возмутившую граждан

 

https://www.interfax.ru/russia/685911

 

[Протесты]

 

Оппозиция Грузии анонсировала начало митингов в регионах страны

 

https://ria.ru/20191201/1561816119.html

 

[Происшествия]

 

Полиция задержала подозреваемых в поджоге музея в Старой Ладоге

 

https://ria.ru/20191129/1561735277.html

 

[Образование]

 

В Новочебоксарске открылся детский технопарк «Кванториум»

 

https://ria.ru/20191129/1561751070.html

 

[Экология]

 

В московском лесопарке нашли краснокнижную ласку

 

https://ria.ru/20191130/1561775439.html

 

Рабкор.ру
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9-12-2019 События, , 42
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