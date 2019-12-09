“Вы хотите как в Чили?” — в питерском метро появились плакаты против повышения цен на транспорт

Неизвестные активисты Революционного комсомола напомнили жителям Петербурга о том, к чему приводит неадекватный рост стоимости проезда в общественном транспорте. В вагонах метро разных линий подземки появились поучительные для власть имущих плакаты, посвящённые недавним протестам в Чили против повышения цен на проезд аналогичного тому, который планируется в Санкт-Петербурге с нового года.

Секретарь ЛО РКСМ(б), Валерия Октябрёва: “Данная акция указывает на подлинные причины народных протестов, независимо от того, где они происходят: что в Сантьяго, что в Нью-Йорке, что в Петербурге. Везде, где есть капитализм, цель владельцев капитала выжать из нас всех побольше прибавочной стоимости, а задача чиновников — им в этом помочь.

И поэтому мы считаем очень верной отсылки с одной стороны к справедливым протестам в Чили, а с другой — к мрачным страницам истории этой страны, когда капитал и чиновничество слилось в террористическом экстазе, чтобы навязать неолиберальный ад”.