Дайджест новостей на 07.12.19
[В мире]
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
https://ria.ru/20191201/1561792549.html
[Внешняя политика]
Москва не видит угроз для Договора об Антарктике, заявил Лавров
https://ria.ru/20191130/1561777101.html
[Внутренняя политика]
Путин заявил, что погибшие под Северодвинском создавали не имеющее аналогов оружие
https://www.interfax.ru/russia/685111
[Экономика]
В России отменят пособия по уходу за ребенком в 50 рублей
https://tass.ru/obschestvo/7201313
[Общество]
Скоро мы начнем переходить на другие IP-адреса. Что это значит для обычных пользователей?
https://tass.ru/obschestvo/6883485
[Протесты]
Во Франции десятки протестующих собрались у штаб-квартиры Amazon
https://ria.ru/20191129/1561745604.html
[Образование]
Подравшийся с учеником белгородский педагог останется работать в школе
https://ria.ru/20191130/1561789239.html
[Наука]
Грузовой корабль «Прогресс МС-12» покинул МКС
https://ria.ru/20191129/1561743875.html
[Культура]
Концепция реконструкции киноцентра «Соловей» устарела, считает Москомархитектура
https://realty.ria.ru/20191128/1561720687.html
[В мире]
Индия протестировала ракету Agni-III, способную нести ядерный заряд
https://ria.ru/20191130/1561791804.html
[Внешняя политика]
«Нафтогаз» попросил арестовать активы «Газпрома» в Латвии
https://ria.ru/20191129/1561734264.html
[Внутренняя политика]
Путин открыл скоростную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург
https://ria.ru/20191127/1561662579.html
[Экономика]
Huawei оспорит в суде новые ограничения со стороны США
https://iz.ru/948675/2019-11-29/huawei-osporit-v-sude-novye-ogranicheniia-so-storony-ssha
[Общество]
Зачем ведущие СМИ помогли медицинским экспериментам над детьми
https://www.ridus.ru/news/313497
[Протесты]
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
https://ria.ru/20191201/1561814054.html
[Происшествия]
Москвичка пыталась продать своего ребенка за 150 тыс. рублей
https://iz.ru/948656/2019-11-29/moskvichka-pytalas-prodat-svoego-rebenka-za-150-tys-rublei
[Наука]
Ученый рассказал о точности создаваемой в России модели Пальмиры
https://ria.ru/20191125/1561567145.html
[Экология]
Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России
https://ria.ru/20191127/1561644921.html