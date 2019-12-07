Дайджест новостей на 07.12.19

[В мире]

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

https://ria.ru/20191201/1561792549.html

[Внешняя политика]

Москва не видит угроз для Договора об Антарктике, заявил Лавров

https://ria.ru/20191130/1561777101.html

[Внутренняя политика]

Путин заявил, что погибшие под Северодвинском создавали не имеющее аналогов оружие

https://www.interfax.ru/russia/685111

[Экономика]

В России отменят пособия по уходу за ребенком в 50 рублей

https://tass.ru/obschestvo/7201313

[Общество]

Скоро мы начнем переходить на другие IP-адреса. Что это значит для обычных пользователей?

https://tass.ru/obschestvo/6883485

[Протесты]

Во Франции десятки протестующих собрались у штаб-квартиры Amazon

https://ria.ru/20191129/1561745604.html

[Образование]

Подравшийся с учеником белгородский педагог останется работать в школе

https://ria.ru/20191130/1561789239.html

[Наука]

Грузовой корабль «Прогресс МС-12» покинул МКС

https://ria.ru/20191129/1561743875.html

[Культура]

Концепция реконструкции киноцентра «Соловей» устарела, считает Москомархитектура

https://realty.ria.ru/20191128/1561720687.html

[В мире]

Индия протестировала ракету Agni-III, способную нести ядерный заряд

https://ria.ru/20191130/1561791804.html

[Внешняя политика]

«Нафтогаз» попросил арестовать активы «Газпрома» в Латвии

https://ria.ru/20191129/1561734264.html

[Внутренняя политика]

Путин открыл скоростную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург

https://ria.ru/20191127/1561662579.html

[Экономика]

Huawei оспорит в суде новые ограничения со стороны США

https://iz.ru/948675/2019-11-29/huawei-osporit-v-sude-novye-ogranicheniia-so-storony-ssha

[Общество]

Зачем ведущие СМИ помогли медицинским экспериментам над детьми

https://www.ridus.ru/news/313497

[Протесты]

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

https://ria.ru/20191201/1561814054.html

[Происшествия]

Москвичка пыталась продать своего ребенка за 150 тыс. рублей

https://iz.ru/948656/2019-11-29/moskvichka-pytalas-prodat-svoego-rebenka-za-150-tys-rublei

[Наука]

Ученый рассказал о точности создаваемой в России модели Пальмиры

https://ria.ru/20191125/1561567145.html

[Экология]

Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России

https://ria.ru/20191127/1561644921.html