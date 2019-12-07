Дайджест новостей на 07.12.19

 

Дайджест новостей на 07.12.19

 

[В мире]

 

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

 

https://ria.ru/20191201/1561792549.html

 

[Внешняя политика]

 

Москва не видит угроз для Договора об Антарктике, заявил Лавров

 

https://ria.ru/20191130/1561777101.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин заявил, что погибшие под Северодвинском создавали не имеющее аналогов оружие

 

https://www.interfax.ru/russia/685111

 

[Экономика]

 

В России отменят пособия по уходу за ребенком в 50 рублей

 

https://tass.ru/obschestvo/7201313

 

[Общество]

 

Скоро мы начнем переходить на другие IP-адреса. Что это значит для обычных пользователей?

 

https://tass.ru/obschestvo/6883485

 

[Протесты]

 

Во Франции десятки протестующих собрались у штаб-квартиры Amazon

 

https://ria.ru/20191129/1561745604.html

 

[Образование]

 

Подравшийся с учеником белгородский педагог останется работать в школе

 

https://ria.ru/20191130/1561789239.html

 

[Наука]

 

Грузовой корабль «Прогресс МС-12» покинул МКС

 

https://ria.ru/20191129/1561743875.html

 

[Культура]

 

Концепция реконструкции киноцентра «Соловей» устарела, считает Москомархитектура

 

https://realty.ria.ru/20191128/1561720687.html

 

[В мире]

 

Индия протестировала ракету Agni-III, способную нести ядерный заряд

 

https://ria.ru/20191130/1561791804.html

 

[Внешняя политика]

 

«Нафтогаз» попросил арестовать активы «Газпрома» в Латвии

 

https://ria.ru/20191129/1561734264.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин открыл скоростную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург

 

https://ria.ru/20191127/1561662579.html

 

[Экономика]

 

Huawei оспорит в суде новые ограничения со стороны США

 

https://iz.ru/948675/2019-11-29/huawei-osporit-v-sude-novye-ogranicheniia-so-storony-ssha

 

[Общество]

 

Зачем ведущие СМИ помогли медицинским экспериментам над детьми

 

https://www.ridus.ru/news/313497

 

[Протесты]

 

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

 

https://ria.ru/20191201/1561814054.html

 

[Происшествия]

 

Москвичка пыталась продать своего ребенка за 150 тыс. рублей

 

https://iz.ru/948656/2019-11-29/moskvichka-pytalas-prodat-svoego-rebenka-za-150-tys-rublei

 

[Наука]

 

Ученый рассказал о точности создаваемой в России модели Пальмиры

 

https://ria.ru/20191125/1561567145.html

 

[Экология]

 

Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России

 

https://ria.ru/20191127/1561644921.html

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
7-12-2019 События, , 37
Дайджест новостей на 05.12.19
  См. также  
 
 
 