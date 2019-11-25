Дайджест новостей на 25.11.19
[В мире]
Суд выпустил из тюрьмы бывшего президента Бразилии Лулу да Силву
https://www.kommersant.ru/doc/4154381
[Внешняя политика]
Путин считает, что Россия сможет стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта
https://tass.ru/ekonomika/7096728
[Внутренняя политика]
Госдума уберет административные барьеры для застройщиков
https://rg.ru/2019/11/07/gosduma-uberet-lishnie-administrativnye-barery-dlia-zastrojshchikov.html
[Экономика]
Путин рассказал о хищении сотен миллионов рублей при строительстве космодрома «Восточный»
https://www.interfax.ru/russia/683717
[Общество]
Ельцинские министры сбежали на Запад и оттуда ругают Россию
https://www.nnov.kp.ru/daily/27044.7/4109122/
[Протесты]
Собравшиеся у Рады украинские ученые требуют повышения финансирования науки
https://ria.ru/20191114/1560940952.html
[Наука]
Ученые расшифровали кулинарный рецепт, записанный клинописью
https://rg.ru/2019/11/08/klinopis.html
[В мире]
Губернатор назвал ущерб от наводнения в Венеции апокалиптическим
ttps://iz.ru/942733/2019-11-13/gubernator-nazval-ushcherb-ot-navodneniia-v-venetcii-apokalipticheskim
[Внешняя политика]
Что говорил Путин по итогам саммита БРИКС
https://ria.ru/20191114/1560957751.html
[Внутренняя политика]
В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам
https://www.gazeta.ru/business/2019/11/13/12810302.shtml
[Экономика]
Турецкая фирма «Anex Tour» купила туроператора «Интурист»
https://ria.ru/20191114/1560938575.html
[Общество]
Выдача материнского капитала в России сократилась
https://www.gazeta.ru/business/2019/11/12/12809558.shtml
[Протесты]
В Гонконге протесты привели к транспортному коллапсу
https://ria.ru/20191112/1560830278.html
[Происшествия]
Пилот разбившегося в Казани «Боинга» летал по поддельным документам
https://www.bbc.com/russian/news-50415221
[Культура]
Репертуар закрывающегося киноцентра «Соловей» в Москве перенесут в кинотеатры сети «Каро»
https://www.interfax.ru/moscow/683729