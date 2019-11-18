Дайджест новостей на 18.11.19
[В мире]
Трамп заплатит 2 млн долларов по иску к его благотворительным организациям
https://ria.ru/20191107/1560693466.html
[Внешняя политика]
Самолету с российским вице-премьером на борту отказали в пролете над Эстонией
https://lenta.ru/news/2019/11/05/otkaz/
[Внутренняя политика]
Путин уволил 11 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
https://ria.ru/20191104/1560566911.html
[Экономика]
Региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
https://realty.ria.ru/20191105/1560573478.html
[Образование]
Названы критерии отбора «земских учителей»
https://rg.ru/2019/11/07/reg-cfo/nazvany-kriterii-dlia-otbora-zemskih-uchitelej.html
[Новука]
Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
https://knife.media/hiv-strain/
[В мире]
Великобритания снизит меры безопасности для своих судов в Ормузском проливе
https://ria.ru/20191107/1560692747.html
[Внешняя политика]
Зачем Россия возит доллары в Венесуэлу
https://sneg.tv/31418-shest-samoletov-deneg-zachem-rossija-vozit-dollary-v-venesujelu
[Внутренняя политика]
Власти Архангельска вводят штрафы за прогулы в детских садах
https://iz.ru/938857/evgeniia-priemskaia/shtrafy-na-liamkakh-v-regionakh-detskie-sady-obiavili-voinu-progulshchikam
[Экономика]
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
https://www.rbc.ru/economics/02/11/2019/5db946fb9a794742bc0d5b68
[Общество]
Миллениалов ждет бедность и быстрая смерть
https://rg.ru/2019/11/08/issledovanie-millenialov-zhdet-bednost-i-bystraia-smert.html
[Технологии]
Роскосмос разорвал контракт на строительство легкой ракеты «Ангара»
https://www.ridus.ru/news/311910
[Культура]
Русскую живопись о Великой Отечественной войне представили в Манеже
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7500/?fbclid=IwAR0L7Ia6GlF5BiK8Msxdp7hKd0wzS4EKqFpZb4Jf7p21GQ1XqvKCsnGko4Y