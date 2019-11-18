Дайджест новостей на 18.11.19

[В мире]

Трамп заплатит 2 млн долларов по иску к его благотворительным организациям

https://ria.ru/20191107/1560693466.html

[Внешняя политика]

Самолету с российским вице-премьером на борту отказали в пролете над Эстонией

https://lenta.ru/news/2019/11/05/otkaz/

[Внутренняя политика]

Путин уволил 11 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

https://ria.ru/20191104/1560566911.html

[Экономика]

Региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

https://realty.ria.ru/20191105/1560573478.html

[Образование]

Названы критерии отбора «земских учителей»

https://rg.ru/2019/11/07/reg-cfo/nazvany-kriterii-dlia-otbora-zemskih-uchitelej.html

[Новука]

Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ

https://knife.media/hiv-strain/

[В мире]

Великобритания снизит меры безопасности для своих судов в Ормузском проливе

https://ria.ru/20191107/1560692747.html

[Внешняя политика]

Зачем Россия возит доллары в Венесуэлу

https://sneg.tv/31418-shest-samoletov-deneg-zachem-rossija-vozit-dollary-v-venesujelu

[Внутренняя политика]

Власти Архангельска вводят штрафы за прогулы в детских садах

https://iz.ru/938857/evgeniia-priemskaia/shtrafy-na-liamkakh-v-regionakh-detskie-sady-obiavili-voinu-progulshchikam

[Экономика]

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

https://www.rbc.ru/economics/02/11/2019/5db946fb9a794742bc0d5b68

[Общество]

Миллениалов ждет бедность и быстрая смерть

https://rg.ru/2019/11/08/issledovanie-millenialov-zhdet-bednost-i-bystraia-smert.html

[Технологии]

Роскосмос разорвал контракт на строительство легкой ракеты «Ангара»

https://www.ridus.ru/news/311910

[Культура]

Русскую живопись о Великой Отечественной войне представили в Манеже

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7500/?fbclid=IwAR0L7Ia6GlF5BiK8Msxdp7hKd0wzS4EKqFpZb4Jf7p21GQ1XqvKCsnGko4Y