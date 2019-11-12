Дайджест новостей на 12.11.19

[В мире]

В Индии сообщили об окончательной дате снятия с вооружения МиГ-27

https://topwar.ru/164240-v-indii-soobschili-ob-okonchatelnoj-date-snjatija-s-vooruzhenija-mig-27.html

[Внешняя политика]

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

https://ria.ru/20191104/1560560647.html

[Внутренняя политика]

Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей

https://pravo.ru/news/215724/

[Происшествия]

В Новгороде вода в зонах подтопления начала спадать

https://rg.ru/2019/11/08/reg-szfo/v-novgorode-voda-v-zonah-podtopleniia-nachala-spadat.html

[Общество]

Генералы Службы внешней разведки торгуют особняками и элитными участками, выделенными для разведки

https://theins.ru/news/185638

[Культура]

К чему может привести упразднение базовых документов национальной системы охраны исторических памятников

https://www.kommersant.ru/doc/4117701