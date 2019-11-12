Дайджест новостей на 12.11.19
[В мире]
В Индии сообщили об окончательной дате снятия с вооружения МиГ-27
https://topwar.ru/164240-v-indii-soobschili-ob-okonchatelnoj-date-snjatija-s-vooruzhenija-mig-27.html
[Внешняя политика]
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
https://ria.ru/20191104/1560560647.html
[Внутренняя политика]
Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей
[Происшествия]
В Новгороде вода в зонах подтопления начала спадать
https://rg.ru/2019/11/08/reg-szfo/v-novgorode-voda-v-zonah-podtopleniia-nachala-spadat.html
[Общество]
Генералы Службы внешней разведки торгуют особняками и элитными участками, выделенными для разведки
[Культура]
К чему может привести упразднение базовых документов национальной системы охраны исторических памятников
https://www.kommersant.ru/doc/4117701