Дайджест новостей на 12.11.19

 

Дайджест новостей на 12.11.19

 

[В мире]

 

В Индии сообщили об окончательной дате снятия с вооружения МиГ-27

 

https://topwar.ru/164240-v-indii-soobschili-ob-okonchatelnoj-date-snjatija-s-vooruzhenija-mig-27.html

 

[Внешняя политика]

 

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

 

https://ria.ru/20191104/1560560647.html

 

 

[Внутренняя политика]

 

Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей

 

https://pravo.ru/news/215724/

 

[Происшествия]

 

В Новгороде вода в зонах подтопления начала спадать

 

https://rg.ru/2019/11/08/reg-szfo/v-novgorode-voda-v-zonah-podtopleniia-nachala-spadat.html

 

[Общество]

 

Генералы Службы внешней разведки торгуют особняками и элитными участками, выделенными для разведки

 

https://theins.ru/news/185638

 

[Культура]

 

К чему может привести упразднение базовых документов национальной системы охраны исторических памятников

 

https://www.kommersant.ru/doc/4117701

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12-11-2019 События, , 56
Единая Россия творит беспредел в округе Отрадное
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