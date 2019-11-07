Дайджест новостей на 07.11.19

[В мире]

Парламент Великобритании одобрил досрочные выборы

https://newvz.ru/info/168215.html

[Происшествия]

На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв

https://tass.ru/proisshestviya/7073583

[Внутренняя политика]

Что стало с представленными Путиным новейшими вооружениями

https://www.vedomosti.ru/politics/galleries/2019/10/30/815073-kakova-sudba-vooruzhenii#/galleries/140737494634484/normal/1

[Экономика]

Московское метро подорожало вдвое

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/23/814567-moskovskoe-metro

[Наука]

У директора Физического института РАН прошли обыски

https://www.gazeta.ru/science/2019/10/30_a_12786044.shtml

[В мире]

Посольства Израиля закрылись по всему миру из-за конфликта дипломатов с министерством финансов Израиля

https://www.kommersant.ru/doc/4142306

[Внешняя политика]

Дания разрешила строительство «Северного потока – 2»

https://ria.ru/20191030/1560399101.html

[Экономика]

В октябре промышленный индекс PMI в Китае упал до восьмимесячного минимума

http://www.finmarket.ru/news/5108054

[Протесты]

В Петербурге 300 человек собрались на митинг против переезда СПбГУ за пределы города

https://mel.fm/novosti/2609831-v-peterburge-proydet-miting-protiv-pereyezda-spbgu-iz-goroda

[Культура]

Десятки финансированных Минкультом фильмов в кинотеатрах никто не видел

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/10/29/814901-profinansirovannih-minkultom-filmov