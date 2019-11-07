Дайджест новостей на 07.11.19
[В мире]
Парламент Великобритании одобрил досрочные выборы
https://newvz.ru/info/168215.html
[Происшествия]
На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв
https://tass.ru/proisshestviya/7073583
[Внутренняя политика]
Что стало с представленными Путиным новейшими вооружениями
https://www.vedomosti.ru/politics/galleries/2019/10/30/815073-kakova-sudba-vooruzhenii#/galleries/140737494634484/normal/1
[Экономика]
Московское метро подорожало вдвое
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/23/814567-moskovskoe-metro
[Наука]
У директора Физического института РАН прошли обыски
https://www.gazeta.ru/science/2019/10/30_a_12786044.shtml
[В мире]
Посольства Израиля закрылись по всему миру из-за конфликта дипломатов с министерством финансов Израиля
https://www.kommersant.ru/doc/4142306
[Внешняя политика]
Дания разрешила строительство «Северного потока – 2»
https://ria.ru/20191030/1560399101.html
[Экономика]
В октябре промышленный индекс PMI в Китае упал до восьмимесячного минимума
http://www.finmarket.ru/news/5108054
[Протесты]
В Петербурге 300 человек собрались на митинг против переезда СПбГУ за пределы города
https://mel.fm/novosti/2609831-v-peterburge-proydet-miting-protiv-pereyezda-spbgu-iz-goroda
[Культура]
Десятки финансированных Минкультом фильмов в кинотеатрах никто не видел
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/10/29/814901-profinansirovannih-minkultom-filmov