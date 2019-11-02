Дайджест новостей на 02.11.2019
[Внешняя политика]
Строительство «Северного потока-2» откладывается
https://svpressa.ru/economy/article/247498/
[Экономика]
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/10/29/814935-minekonomrazvitiya-predlozhilo-podhod
[Протесты]
Работники Ногинского хлебозавода устроили забастовку
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3204539
[Экология]
Росгидромет сообщил об экстремальном загрязнении воды после ЧП под Красноярском
https://www.interfax.ru/russia/682136
[В стране]
Суд засекретил процесс о хищениях при строительстве в резиденции президента
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/386395-sud-zasekretil-process-o-hishcheniyah-pri-stroitelstve-rezidencii
[Образование]
В России уже два года не выпускают пилотов вертолетов для гражданской авиации
https://svpressa.ru/economy/article/247421/
[Протесты]
Глава Ногинского хлебокомбината задержан по делу о невыплате зарплат
https://www.interfax.ru/russia/682165
[Навука]
Ученый показал, как будут выглядеть офисные работники через 20 лет
https://knife.media/office-workers-in-20-years/