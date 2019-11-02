Дайджест новостей на 02.11.2019

[Внешняя политика]

Строительство «Северного потока-2» откладывается

https://svpressa.ru/economy/article/247498/

[Экономика]

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/10/29/814935-minekonomrazvitiya-predlozhilo-podhod

[Протесты]

Работники Ногинского хлебозавода устроили забастовку

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3204539

[Экология]

Росгидромет сообщил об экстремальном загрязнении воды после ЧП под Красноярском

https://www.interfax.ru/russia/682136

[В стране]

Суд засекретил процесс о хищениях при строительстве в резиденции президента

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/386395-sud-zasekretil-process-o-hishcheniyah-pri-stroitelstve-rezidencii

[Образование]

В России уже два года не выпускают пилотов вертолетов для гражданской авиации

https://svpressa.ru/economy/article/247421/

[Протесты]

Глава Ногинского хлебокомбината задержан по делу о невыплате зарплат

https://www.interfax.ru/russia/682165

[Навука]

Ученый показал, как будут выглядеть офисные работники через 20 лет

https://knife.media/office-workers-in-20-years/