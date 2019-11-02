Дайджест новостей на 02.11.2019

 

Дайджест новостей на 02.11.2019

 

[Внешняя политика]

 

Строительство «Северного потока-2» откладывается

 

https://svpressa.ru/economy/article/247498/

 

[Экономика]

 

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/10/29/814935-minekonomrazvitiya-predlozhilo-podhod

 

[Протесты]

 

Работники Ногинского хлебозавода устроили забастовку

 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3204539

 

[Экология]

 

Росгидромет сообщил об экстремальном загрязнении воды после ЧП под Красноярском

 

https://www.interfax.ru/russia/682136

 

[В стране]

 

Суд засекретил процесс о хищениях при строительстве в резиденции президента

 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/386395-sud-zasekretil-process-o-hishcheniyah-pri-stroitelstve-rezidencii

 

[Образование]

 

В России уже два года не выпускают пилотов вертолетов для гражданской авиации

 

https://svpressa.ru/economy/article/247421/

 

[Протесты]

 

Глава Ногинского хлебокомбината задержан по делу о невыплате зарплат

 

https://www.interfax.ru/russia/682165

 

[Навука]

 

Ученый показал, как будут выглядеть офисные работники через 20 лет

 

https://knife.media/office-workers-in-20-years/

 

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
2-11-2019 События, , 52
Дайджест новостей на 31.10.19Социализм становится популярен в США
  См. также  
 
 
 