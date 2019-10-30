Георгий Федоров устроил в Останкино протестную зарядку

На протяжении уже нескольких месяцев жители московского района Останкино протестуют против строительства на территории ВДНХ, рядом с их домами огромного чертова колеса, которое по замыслу чиновников мэрии должно стать самым большим в Европе. Власти вынуждены были пообещать рассмотрение жалоб и приостановку работ, но обещание не выполняется, работы ведутся без необходимых согласований и разрешений. В результате районные активисты вынуждены были приступить к активным действиям, блокируя стройку.

Лидер «Гражданской солидарности» Георгий Федоров 29 октября огранизовал протестную акцию, парализовавшую работы: он провел у стройплощадки массовую зарядку, посвятив её дню рождения комсомсола.

Сообщение на страничке Федорова в Фейсбуке объясняет избранную протестующими тактику:

«Сегодня было бодрое утро и Новый шаг в протестной тактике. Мы собрались у ворот стройплощадки чертова колеса в 8 утра и провели отличную зарядку! В прямом смысле слова.

Спасибо КПРФ, что подогнали громкоговоритель с музыкой. Такого ещё не было. У всех позитивное настроение, полиция в замешательстве и жители отлично согрелись. Никто не посмел сорвать нам зарядку, а работа на площадке сегодня была остановлена. Трактор не вышел из площадки и ни одна машина не заехала.

Я уверен, что вот такими нестандартными способами мы очень быстро нарастим массу протеста и мобилизуем жителей. Надеюсь наша зарядка станет традиционной. Спасибо жителям что пришли и показали себя гражданами с которыми надо считаться. В солидарности наша сила! Просыпаемся!»

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3841271829231834&id=100000471657577