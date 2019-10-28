Дайджест новостей на 24.10.19
[В мире] Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit
https://www.gazeta.ru/politics/2019/10/22_a_12771584.shtml
[Общество] Россияне доверяют президенту меньше, чем армии
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/23/814552-rossiyane-po-prezhnemu
[Наука] Ученые музея Танаис опасаются за судьбу археологического заповедника
https://ria.ru/20191018/1559921323.html
[Протесты в мире] В Чили закончился главный миф советских либералов
https://vz.ru/opinions/2019/10/23/1004558.html
[Экология] В Новоуральск начали свозить ядерные отходы из Германии
https://www.uralweb.ru/news/society/506418-v-novouralsk-nachali-svozit-yadernye-othody-iz-germanii.html
[Наука] Проблемы науки в России
https://www.forbes.ru/biznes/364387-proshloe-ne-vernut-rossiya-bolshe-ne-budet-velikoy-nauchnoy-derzhavoy
[В мире] Республиканцы помешали слушаниям в Конгрессе США в рамках импичмента
https://rossaprimavera.ru/news/a8e34a72
[Внутренняя политика] В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
https://russian.rt.com/russia/news/680337-kreml-preemnik-putin
[Искусство] «Портрет Татевосяна» Головина вернется в музей в Грозном
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7453/
[Внутренняя политика] Путин заявил о важности сокращения военных расходов
https://www.mk.ru/politics/2019/10/24/putin-zayavil-o-vazhnosti-sokrashheniya-voennykh-raskhodov.html
[Общество] Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
https://eanews.ru/news/polovine-rossiyan-khvatayet-deneg-tol%CA%B9ko-na-yedu-i-odezhdu_22-10-2019
[Наука] Сотрудников Института проблем химической физики РАН, расположенного в Черноголовке, встревожили планы присоединения института на правах филиала к Институту химической физики имени Семенова в Москве
https://www.interfax.ru/russia/681411