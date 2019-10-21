Дайджест новостей на 19.10.19
[Россия – Беларусь] Силуанов заявил, что кредита России Белоруссии на $600 млн может и не быть
https://www.interfax.ru/business/681004
[Протесты в мире] Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
https://www.interfax.ru/world/680958
[Протесты в мире] В столице Чили ввели режим чрезвычайного положения из-за беспорядков
https://www.interfax.ru/world/680994
[ЧС] Спасатели сообщили о 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
https://www.interfax.ru/russia/680999
[Россия – Сербия] Россия и Сербия подпишут соглашение о строительстве центра ядерной науки
https://www.interfax.ru/russia/680978
[Минюст] Минюст предложил продлить сроки отчета о финансировании для НКО, чьи спонсоры получают деньги от иностранцев
https://www.interfax.ru/russia/680949
[Бизнес] Правительство отказалось от приватизации ряда крупных компаний
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/18/814104-pravitelstvo
[Путин] Путин передал все военное строительство новой компании
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/18/814102-putin
[Миграция] Правительство одобрило отмену экзаменов на статус носителей русского языка украинцам и белорусам
https://www.kommersant.ru/doc/4132714?from=hotnews
[Промышленность] “Атомфлоту передали новый портовый ледокол “Обь”
https://www.interfax.ru/russia/680938
[Общество] Интерес к VIII международному культурному форуму решили подогреть скандалом, включив в повестку проект сноса исторического Петербурга
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/18/82409-kulturnyy-forum-draku-zakazyvali
[Медицина] Миграционный маневр. Медики оказались первыми в списке на миграционные преференции
https://www.kommersant.ru/doc/4119188
[Медицина] Чиновники и уволившиеся из онкоцентра имени Блохина врачи так и не смогли поговорить
https://www.kommersant.ru/doc/4132348?from=four_strana
[Промышленность] «Евраз» добился от буддистов согласия покинуть зону взрывных работ на Качканарском месторождении
https://www.kommersant.ru/doc/4132450?from=four_strana
[Забастовки] Французские железнодорожники провели стихийную забастовку
https://www.solidarnost.org/news/frantsuzskie-zheleznodorozhniki-proveli-stihiynuyu-zabastovku.html
[Забастовки] Сотрудники образовательных учреждений Голландии, члены крупнейшего отраслевого профсоюза, готовятся остановить работу в начале ноября
https://www.solidarnost.org/news/gollandskie-uchitelya-gotovyatsya-k-zabastovke.html
[СССР] Медосмотр в оленеводческом колхозе «Имени XX партсъезда». Альбом 1983 г.
https://www.kommersant.ru/doc/4102007
[Общество] Пенсионная реформа 2.0: у студентов, военных и многодетных снимают пенсионный стаж
https://sneg.tv/29892-pensionnaja-reforma-2-0-u-studentov-voennyh-i-mnogodetnyh-snimajut-pensionnyj-stazh