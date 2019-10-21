Дайджест новостей на 19.10.19

 

Дайджест новостей на 19.10.19

 

[Россия – Беларусь] Силуанов заявил, что кредита России Белоруссии на $600 млн может и не быть

https://www.interfax.ru/business/681004

 

[Протесты в мире] Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

https://www.interfax.ru/world/680958

 

[Протесты в мире] В столице Чили ввели режим чрезвычайного положения из-за беспорядков

https://www.interfax.ru/world/680994

 

[ЧС] Спасатели сообщили о 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

https://www.interfax.ru/russia/680999

 

[Россия – Сербия] Россия и Сербия подпишут соглашение о строительстве центра ядерной науки

https://www.interfax.ru/russia/680978

 

[Минюст] Минюст предложил продлить сроки отчета о финансировании для НКО, чьи спонсоры получают деньги от иностранцев

https://www.interfax.ru/russia/680949

 

[Бизнес] Правительство отказалось от приватизации ряда крупных компаний

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/18/814104-pravitelstvo

 

[Путин] Путин передал все военное строительство новой компании

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/18/814102-putin

 

[Миграция] Правительство одобрило отмену экзаменов на статус носителей русского языка украинцам и белорусам

https://www.kommersant.ru/doc/4132714?from=hotnews

 

[Промышленность] “Атомфлоту передали новый портовый ледокол “Обь”

https://www.interfax.ru/russia/680938

 

[Общество] Интерес к VIII международному культурному форуму решили подогреть скандалом, включив в повестку проект сноса исторического Петербурга

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/18/82409-kulturnyy-forum-draku-zakazyvali

 

[Медицина] Миграционный маневр. Медики оказались первыми в списке на миграционные преференции

https://www.kommersant.ru/doc/4119188

 

[Медицина] Чиновники и уволившиеся из онкоцентра имени Блохина врачи так и не смогли поговорить

https://www.kommersant.ru/doc/4132348?from=four_strana

 

[Промышленность] «Евраз» добился от буддистов согласия покинуть зону взрывных работ на Качканарском месторождении

https://www.kommersant.ru/doc/4132450?from=four_strana

 

[Забастовки] Французские железнодорожники провели стихийную забастовку

https://www.solidarnost.org/news/frantsuzskie-zheleznodorozhniki-proveli-stihiynuyu-zabastovku.html

 

[Забастовки] Сотрудники образовательных учреждений Голландии, члены крупнейшего отраслевого профсоюза, готовятся остановить работу в начале ноября

https://www.solidarnost.org/news/gollandskie-uchitelya-gotovyatsya-k-zabastovke.html

 

[СССР] Медосмотр в оленеводческом колхозе «Имени XX партсъезда». Альбом 1983 г.

https://www.kommersant.ru/doc/4102007

 

[Общество] Пенсионная реформа 2.0: у студентов, военных и многодетных снимают пенсионный стаж

https://sneg.tv/29892-pensionnaja-reforma-2-0-u-studentov-voennyh-i-mnogodetnyh-snimajut-pensionnyj-stazh

 

 

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21-10-2019 События, , 11
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