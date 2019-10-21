В Москве был задержан Георгий Федоров

21 октября в Москве был задержан экс-кандидат в депутаты Мосгордумы, лидер общественного движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. Сотрудники полиции увели его с площадки на ВДНХ, где планируется построить самое высокое в Европе колесо обозрения, против которого уже третий год протестуют жители. Политик не исключает, что ему могут предъявить обвинения в избиении сотрудников компании-застройщика – хотя, по его словам, он не сопротивлялся, даже когда охрана площадки повалила его на землю.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» сам Федоров, ранее застройщик пообещал не вести никаких работ до встречи с инициативной группой жителей. Однако сегодня утром на площадке началась подготовка к спилу деревьев.

Фёдоров ранее опубликовал петицию против строительства, заявив, что оно ведётся без учёта мнения граждан.

В минувшую пятницу в Мосгордуме состоялся круглый стол, посвящённый проблеме строительства колеса обозрения. Он был организован по инициативе депутата “Яблока”, а от властей на него явились лишь представители ВДНХ и МЧС.

После этого представители фракций КПРФ, “Справедливой России” и “Яблока” заявили об объединении усилий против строительства. С сегодняшнего дня жители района Останкино начали круглосуточное дежурство возле стройплощадки.

«С неделю назад было обострение ситуации, тогда я с сотрудниками полиции тоже пробрался на стройку, спросили порубочный билет. И руководство стройки сказало, что до встречи застройщика с инициативной группой никаких работ там проводиться не будет, – рассказал он. – Сегодня с утра я увидел, что там начинается подготовка к спилам, и я туда пошел вместе с жителями. Как только начали пилить, я проник на стройку».

Федоров потребовал предъявить порубочный билет, без которого застройщик не имеет права пилить деревья. Однако документов ему никто не показал – вместо этого охранники стали хватать и грубо тянуть его за руки.

Местные жители остались за ограждением и снимали все происходящее на мобильные телефоны. В роликах, которые имеются в распоряжении редакции, видно, что работы по спилу деревьев не прекращались, и огромные стволы падали рядом с разговаривающими людьми.

В настоящий момент Георгий Федоров освобожден. Борьба за права жителей района будет продолжена.

https://newdaynews.ru/moskow/674659.html

https://www.svoboda.org/a/30227720.html

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