Дайджест новостей на 18.10.2019
[Беларусь] Лукашенко увидел угрозу независимости Белоруссии со стороны “определенных сил”
https://www.interfax.ru/world/680914
[Беларусь] Лукашенко указал на “массу противоречий” в ЕАЭС
https://www.interfax.ru/world/680893
[Беларусь] Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграционных процессов в ЕАЭС
https://www.interfax.ru/world/680899
[Протесты в мире] Шесть человек пострадали в ходе беспорядков в Барселоне
https://www.interfax.ru/world/680822
[Промышленность] Минпромторг поручил разработку нового «кукурузника» заводу Махмудова
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/17/814024-minpromtorg-razrabotku
[Общество] Как теперь будут взыскивать задолженности с дачников
https://www.kommersant.ru/doc/4128070?from=main_7
[Промышленность] Начало реформ в вертолетной отрасли России уже привело к массовым сокращениям персонала на заводе в Приморском крае. Теперь на очереди Москва, где КБ Камова и КБ Миля должны быть объединены в одну компанию
https://expert.ru/2019/10/17/vintyi-udarili-po-zhivomu/
[Россия – Арктика] Военные нашли новые доказательства принадлежности РФ шельфа Северного Ледовитого океана
https://www.interfax.ru/russia/680885
[Общество] Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными, пишет “Коммерсант”
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/kollektory-pridut-za-kvartirami-dolzhnikov-1028609936
[Протесты в мире] В Ливане вспыхнули массовые протесты после введения налога на WhatsApp
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-livane-vspykhnuli-massovye-protesty-posle-vvedeniya-naloga-na-whatsapp-1028609468
[Общество] На месте печально известной Ховринской заброшенной больницы власти Москвы хотят построить огромный жилой комплекс
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/17/82401-hzb-vozvraschaetsya
[Промышленность] Работников авиаремонтного завода в Приморье перевели на двухдневную рабочую неделю из-за сложностей с гособоронзаказом
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1074080&sec=1671
[Общество] В Архангельске исторический центр города отдан под многоэтажную застройку. Другого способа решить проблему ветхого жилья чиновники не нашли
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/17/82394-vysotki-na-kostyah
[Медицина] Очередной демарш врачей: из челябинской больницы ушли травматологи
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/17/82398-stimul-uvolitsya
[Медицина] Протестующих курганских врачей оштрафовали за неподчинение полиции
https://www.interfax.ru/russia/680854
[Казахстан] Первая партия низкообогащенного урана прибыла на хранение в Казахстан
https://fergana.agency/news/111783/