Дайджест новостей на 18.10.2019

 

Дайджест новостей на 18.10.2019

 

[Беларусь] Лукашенко увидел угрозу независимости Белоруссии со стороны “определенных сил”

https://www.interfax.ru/world/680914

 

[Беларусь] Лукашенко указал на “массу противоречий” в ЕАЭС

https://www.interfax.ru/world/680893

 

[Беларусь] Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграционных процессов в ЕАЭС

https://www.interfax.ru/world/680899

 

[Протесты в мире] Шесть человек пострадали в ходе беспорядков в Барселоне

https://www.interfax.ru/world/680822

 

[Промышленность] Минпромторг поручил разработку нового «кукурузника» заводу Махмудова

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/17/814024-minpromtorg-razrabotku

 

[Общество] Как теперь будут взыскивать задолженности с дачников

https://www.kommersant.ru/doc/4128070?from=main_7

 

[Промышленность] Начало реформ в вертолетной отрасли России уже привело к массовым сокращениям персонала на заводе в Приморском крае. Теперь на очереди Москва, где КБ Камова и КБ Миля должны быть объединены в одну компанию

https://expert.ru/2019/10/17/vintyi-udarili-po-zhivomu/

 

[Россия – Арктика] Военные нашли новые доказательства принадлежности РФ шельфа Северного Ледовитого океана

https://www.interfax.ru/russia/680885

 

[Общество] Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными, пишет “Коммерсант”

https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/kollektory-pridut-za-kvartirami-dolzhnikov-1028609936

 

[Протесты в мире] В Ливане вспыхнули массовые протесты после введения налога на WhatsApp

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-livane-vspykhnuli-massovye-protesty-posle-vvedeniya-naloga-na-whatsapp-1028609468

 

[Общество] На месте печально известной Ховринской заброшенной больницы власти Москвы хотят построить огромный жилой комплекс

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/17/82401-hzb-vozvraschaetsya

 

[Промышленность] Работников авиаремонтного завода в Приморье перевели на двухдневную рабочую неделю из-за сложностей с гособоронзаказом

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1074080&sec=1671

 

[Общество] В Архангельске исторический центр города отдан под многоэтажную застройку. Другого способа решить проблему ветхого жилья чиновники не нашли

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/17/82394-vysotki-na-kostyah

 

[Медицина] Очередной демарш врачей: из челябинской больницы ушли травматологи

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/17/82398-stimul-uvolitsya

 

[Медицина] Протестующих курганских врачей оштрафовали за неподчинение полиции

https://www.interfax.ru/russia/680854

 

[Казахстан] Первая партия низкообогащенного урана прибыла на хранение в Казахстан

https://fergana.agency/news/111783/

Рабкор.ру
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19-10-2019 События, , 34
Дайджест новостей на 17.10.19
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