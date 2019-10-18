Дайджест новостей на 17.10.19

 

Дайджест новостей на 17.10.19

 

[Протесты в мире] На улицы Барселоны вышли более 20 тыс. человек

https://www.interfax.ru/world/680675

 

[Общество] В агентстве лесного хозяйства Бурятии прошли обыски по делу о вырубке леса на Байкале

https://www.interfax.ru/russia/680697

 

[Промышленность] ОПК необходима реструктуризация свыше трети из 2 трлн рублей долгов

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/17/813972-oboronnie-predpriyatiya

 

[Общество] Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/16/813924-sotrudnikam-roskosmosa

 

[Промышленность] “СИБУР” получил первый этилен из своего сырья на крупнейшем заводе в РФ

https://www.interfax.ru/russia/680757

 

[Путин] Путин внес закон об отказе России признавать комиссию ООН по военным преступлениям

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-vnes-zakon-ob-otkaze-rossii-priznavat-komissiyu-oon-po-voennym-prestupleniyam-1028607181

 

[Россия – Венесуэла] Правительство Венесуэлы может передать российской корпорации «Роснефть» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщила в среду газета El Nacional

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/venesuela-predlozhila-rosnefti-zabrat-nacionalnuyu-neftyanuyu-kompaniyu-pdvsa-1028604852

 

[Общество] Экс-сотрудникам ФСБ запретили выезжать за границу

https://www.rosbalt.ru/russia/2019/10/17/1808291.html

 

[Общество] Выплаты компенсаций по советским вкладам заморозят до 2023 года

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vyplaty-kompensaciy-po-sovetskim-vkladam-zamorozyat-do-2023-goda-1028606658

 

[Общество] Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки об ответственности для перекупщиков билетов в театры, на концерты, в музеи и на выставки

https://www.interfax.ru/culture/680766

 

[Миграция] Россия в 2020 году пригласит почти на треть меньше иностранных рабочих

https://www.interfax.ru/russia/680764

 

[Латвия] В Латвии разрешили детям неграждан автоматически получать гражданство

https://www.rosbalt.ru/world/2019/10/17/1808206.html

 

[Медицина] Силовики осадили туберкулезный диспансер, отрубили отопление и свет, чтобы медики не могли помешать окончательной оптимизации

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/17/82391-na-kom-krasnogo-kresta-net

Рабкор.ру
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18-10-2019 События, , 46
Дайджест новостей на 16.10.19
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