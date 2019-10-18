Дайджест новостей на 17.10.19
[Протесты в мире] На улицы Барселоны вышли более 20 тыс. человек
https://www.interfax.ru/world/680675
[Общество] В агентстве лесного хозяйства Бурятии прошли обыски по делу о вырубке леса на Байкале
https://www.interfax.ru/russia/680697
[Промышленность] ОПК необходима реструктуризация свыше трети из 2 трлн рублей долгов
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/17/813972-oboronnie-predpriyatiya
[Общество] Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/16/813924-sotrudnikam-roskosmosa
[Промышленность] “СИБУР” получил первый этилен из своего сырья на крупнейшем заводе в РФ
https://www.interfax.ru/russia/680757
[Путин] Путин внес закон об отказе России признавать комиссию ООН по военным преступлениям
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-vnes-zakon-ob-otkaze-rossii-priznavat-komissiyu-oon-po-voennym-prestupleniyam-1028607181
[Россия – Венесуэла] Правительство Венесуэлы может передать российской корпорации «Роснефть» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщила в среду газета El Nacional
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/venesuela-predlozhila-rosnefti-zabrat-nacionalnuyu-neftyanuyu-kompaniyu-pdvsa-1028604852
[Общество] Экс-сотрудникам ФСБ запретили выезжать за границу
https://www.rosbalt.ru/russia/2019/10/17/1808291.html
[Общество] Выплаты компенсаций по советским вкладам заморозят до 2023 года
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vyplaty-kompensaciy-po-sovetskim-vkladam-zamorozyat-do-2023-goda-1028606658
[Общество] Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки об ответственности для перекупщиков билетов в театры, на концерты, в музеи и на выставки
https://www.interfax.ru/culture/680766
[Миграция] Россия в 2020 году пригласит почти на треть меньше иностранных рабочих
https://www.interfax.ru/russia/680764
[Латвия] В Латвии разрешили детям неграждан автоматически получать гражданство
https://www.rosbalt.ru/world/2019/10/17/1808206.html
[Медицина] Силовики осадили туберкулезный диспансер, отрубили отопление и свет, чтобы медики не могли помешать окончательной оптимизации
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/17/82391-na-kom-krasnogo-kresta-net