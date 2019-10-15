Дайджест новостей на 14.10.19
[Минобороны] В Минобороны РФ заверили, что учения “Гром-2019” не направлены против других стран
https://www.interfax.ru/russia/680275
[Мир] Суд Испании приговорили лидеров движения за отделение Каталонии к реальным срокам
https://www.interfax.ru/world/680252
[Мир] Барселону охватили протесты. Это стало реакцией на приговор каталонским лидерам
https://www.vedomosti.ru/politics/galleries/2019/10/14/813612-barselonu-ohvatili-protesti
[Екатеринбург] Екатеринбуржцы выбрали площадку бывшего Уральского приборостроительного завода в качестве места для строительства храма
https://www.interfax.ru/russia/680264
[Сирия – Турция] Сирийские войска собираются помешать продвижению ВС Турции в Хасаке и Ракке
https://www.interfax.ru/world/680216
[Петербург] Смольный одобрил увеличение стоимости проезда в общественном транспорте на 5 рублей
https://www.rosbalt.ru/piter/2019/10/14/1807666.html
[Финансы] Соцвзносы россиян отправят на поддержку госбанков
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/socvznosy-rossiyan-otpravyat-na-podderzhku-gosbankov-1028595964
[Финансы] Финансирование госпрограммы развития Калининграда будет сокращено
https://www.kommersant.ru/doc/4125049?from=four_economic
[Россия – Казахстан] Спор о поставках угля из Казахстана в Украину вынесут на межправительственную комиссию
https://www.kommersant.ru/doc/4125079?from=four_business
[Транспорт] Эстакаду на Рублевском шоссе оплатили дважды. На что были потрачены средства при строительстве развязки
https://www.kommersant.ru/doc/4125341?from=four_auto
[Общество] Борьба на стройке ЖК «Лайково»: договоры есть, денег нет
https://www.rotfront.su/borba-na-strojke-zhk-lajkovo-dogovor/
[Общество] По данным портала «Накануне.RU», в аптеках Москвы и Московской области практически полностью закончился преднизолон
https://www.rotfront.su/iz-moskovskih-aptek-ischezlo-zhiznenno/
[Общество] Работники пермского завода им. Дзержинского выйдут на митинг
https://www.solidarnost.org/news/rabotniki-permskogo-zavoda-im-dzerzhinskogo-vyydut-na-miting.html
[Узбекистан] Сенат Узбекистана декриминализировал нарушение правил пребывания в стране
https://fergana.agency/news/111630/
[Туркменистан] Жители поселка при новом туркменском цементном заводе пожаловались на безработицу
https://fergana.agency/news/111634/
[Миграция] Российский Минфин запланировал предоставить мигрантам из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины право пользоваться налоговым режимом самозанятых
https://fergana.agency/news/111624/
[Узбекистан] России предложено провести тестирование узбекистанских учителей русского языка и на основе результатов подготовить программу по переподготовке специалистов
https://fergana.agency/news/111646/