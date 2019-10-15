Дайджест новостей на 14.10.19

 

Дайджест новостей на 14.10.19

 

[Минобороны] В Минобороны РФ заверили, что учения “Гром-2019” не направлены против других стран

https://www.interfax.ru/russia/680275

 

[Мир] Суд Испании приговорили лидеров движения за отделение Каталонии к реальным срокам

https://www.interfax.ru/world/680252

 

[Мир] Барселону охватили протесты. Это стало реакцией на приговор каталонским лидерам

https://www.vedomosti.ru/politics/galleries/2019/10/14/813612-barselonu-ohvatili-protesti

 

[Екатеринбург] Екатеринбуржцы выбрали площадку бывшего Уральского приборостроительного завода в качестве места для строительства храма

https://www.interfax.ru/russia/680264

 

[Сирия – Турция] Сирийские войска собираются помешать продвижению ВС Турции в Хасаке и Ракке

https://www.interfax.ru/world/680216

 

[Петербург] Смольный одобрил увеличение стоимости проезда в общественном транспорте на 5 рублей

https://www.rosbalt.ru/piter/2019/10/14/1807666.html

 

[Финансы] Соцвзносы россиян отправят на поддержку госбанков

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/socvznosy-rossiyan-otpravyat-na-podderzhku-gosbankov-1028595964

 

[Финансы] Финансирование госпрограммы развития Калининграда будет сокращено

https://www.kommersant.ru/doc/4125049?from=four_economic

 

[Россия – Казахстан] Спор о поставках угля из Казахстана в Украину вынесут на межправительственную комиссию

https://www.kommersant.ru/doc/4125079?from=four_business

 

[Транспорт] Эстакаду на Рублевском шоссе оплатили дважды. На что были потрачены средства при строительстве развязки

https://www.kommersant.ru/doc/4125341?from=four_auto

 

[Общество] Борьба на стройке ЖК «Лайково»: договоры есть, денег нет

https://www.rotfront.su/borba-na-strojke-zhk-lajkovo-dogovor/

 

[Общество] По данным портала «Накануне.RU», в аптеках Москвы и Московской области практически полностью закончился преднизолон

https://www.rotfront.su/iz-moskovskih-aptek-ischezlo-zhiznenno/

 

[Общество] Работники пермского завода им. Дзержинского выйдут на митинг

https://www.solidarnost.org/news/rabotniki-permskogo-zavoda-im-dzerzhinskogo-vyydut-na-miting.html

 

[Узбекистан] Сенат Узбекистана декриминализировал нарушение правил пребывания в стране

https://fergana.agency/news/111630/

 

[Туркменистан] Жители поселка при новом туркменском цементном заводе пожаловались на безработицу

https://fergana.agency/news/111634/

 

[Миграция] Российский Минфин запланировал предоставить мигрантам из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины право пользоваться налоговым режимом самозанятых

https://fergana.agency/news/111624/

 

[Узбекистан] России предложено провести тестирование узбекистанских учителей русского языка и на основе результатов подготовить программу по переподготовке специалистов

https://fergana.agency/news/111646/

 

Рабкор.ру
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15-10-2019 События, , 42
Дайджест новостей на 13.10.19
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