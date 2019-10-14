Дайджест новостей на 13.10.19

 

Дайджест новостей на 13.10.19

 

[Мир] Президент Эквадора договорился с лидерами протеста о переговорах

https://www.interfax.ru/world/680168

 

[Мир] Франция приостанавливает продажу оружия Турции

https://www.interfax.ru/world/680149

 

[Мир] Сотни экоактивистов задержаны в Брюсселе

https://www.interfax.ru/world/680148

 

[Общество] К чему может привести упразднение базовых документов национальной системы охраны исторических памятников

https://www.kommersant.ru/doc/4117701?from=main_2

 

[Общество] На Камчатке пенсионеры получают травмы в огромных очередях за бесплатной мороженой рыбой

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/12/82324-popal-pod-razdachu

 

[Общество] «Огонек» познакомился со счастливыми дальнобойщицами

https://www.kommersant.ru/doc/4101985?from=main_11#id1808906

 

[Забастовки] Рабочие Саскачевана организуют забастовки на государственных предприятиях

https://www.rotfront.su/rabochie-saskachevana-organizuyut-zaba/

 

[Медицина] Интервью с уволившимся замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/12/82327-neoperabelen

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14-10-2019 События, , 17
Дайджест новостей на 12.10.19
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