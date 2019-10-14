Дайджест новостей на 13.10.19
[Мир] Президент Эквадора договорился с лидерами протеста о переговорах
https://www.interfax.ru/world/680168
[Мир] Франция приостанавливает продажу оружия Турции
https://www.interfax.ru/world/680149
[Мир] Сотни экоактивистов задержаны в Брюсселе
https://www.interfax.ru/world/680148
[Общество] К чему может привести упразднение базовых документов национальной системы охраны исторических памятников
https://www.kommersant.ru/doc/4117701?from=main_2
[Общество] На Камчатке пенсионеры получают травмы в огромных очередях за бесплатной мороженой рыбой
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/12/82324-popal-pod-razdachu
[Общество] «Огонек» познакомился со счастливыми дальнобойщицами
https://www.kommersant.ru/doc/4101985?from=main_11#id1808906
[Забастовки] Рабочие Саскачевана организуют забастовки на государственных предприятиях
https://www.rotfront.su/rabochie-saskachevana-organizuyut-zaba/
[Медицина] Интервью с уволившимся замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/12/82327-neoperabelen