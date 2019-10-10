Дайджест новостей на 10.10.19

 

Дайджест новостей на 10.10.19

 

 

[Турция – Сирия] Эрдоган пригрозил ЕС миллионами сирийских беженцев

https://www.interfax.ru/world/679860

 

[Турция – Сирия] С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет

https://www.interfax.ru/world/679767

 

[Турция – Сирия] Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии

https://www.interfax.ru/world/679769

 

[Медицина] Минздрав нашел в структуре НМИЦ имени Блохина “очень серьезные нарушения”

https://www.interfax.ru/russia/679833

 

[Медицина] Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут быть сокращены из-за финансовых проблем учреждения

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/10/156016-glava-onkotsentra-imeni-blohina-soobschil-o-skorom-sokraschenii-30-bolee-sotrudnikov

 

[Медицина] Минздрав планирует покрыть дефицит медиков за счет мигрантов

https://www.solidarnost.org/news/minzdrav-predlozhil-pokryt-defitsit-medikov-za-schet-migrantov.html

 

[Минтруд] Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

https://www.solidarnost.org/news/mintrud-predlozhil-snizit-razmer-prozhitochnogo-minimuma.html

 

[Беларусь] Потери Белоруссии из-за России оценены в сотни миллионов долларов

https://www.rosbalt.ru/business/2019/10/10/1807003.html

 

[Банки] ЦБ обсудит с банками введение отрицательных ставок по вкладам граждан в евро

https://www.interfax.ru/business/679855

 

[Бизнес] Минэкономики предложило разрешить компаниям в «российских офшорах» и ТОР не раскрывать владельцев

https://vc.ru/legal/87452-minekonomiki-predlozhilo-razreshit-kompaniyam-v-rossiyskih-ofshorah-i-tor-ne-raskryvat-vladelcev?from=rss

 

[Недвижимость] Медведев обещал изменить определение кадастровой стоимости недвижимости

https://www.interfax.ru/business/679854

 

[Бизнес] Coca-Cola за восемь лет вложила около $700 млн в московские предприятия

https://www.interfax.ru/business/679898

 

[МЧС] МЧС попросило дополнительные 37 млрд рублей в год на замену техники

https://www.interfax.ru/russia/679838

 

[Нефть] “Ведомости” сообщили о планах “Роснефти” продать иностранцам долю в будущем арктическом проекте

https://www.interfax.ru/business/679823

 

[ЧС] В городе под Красноярском объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения десятков домов

https://www.interfax.ru/russia/679810

 

[Промышленность] Власти Башкирии узнают причину “регулярных инцидентов” на химзаводе “Полиэф”

https://www.interfax.ru/russia/679811

 

[Наука] Глава американской “дочки” Центра Хруничева покинул пост в преддверии реструктуризации компании

https://www.interfax.ru/business/679797

 

[Общество] Охотникам хотят дать право регулировать численность животных

https://www.kommersant.ru/doc/4119746?from=main_3

 

[Финансы] НПФ инвестируют накопления в долги

https://www.kommersant.ru/doc/4119430?from=main_6

 

[Банки] Fitch назвало рискованной стратегию Альфа-банка в необеспеченном кредитовании

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/10/10/813388-alfa-bank

 

[Туризм] Немецкие СМИ рассказали о вреде туристов из Китая для экономики РФ

https://www.rosbalt.ru/world/2019/10/10/1807067.html

 

[Образование] СПбГУ не планирует полностью переезжать в Пушкинский район

https://www.rosbalt.ru/piter/2019/10/10/1807060.html

 

[Общество] Бюджетным организациям сократят потребление воды и тепла

https://www.kommersant.ru/doc/4119524?from=four_economic

 

[Протесты] Восемь поселков на границе Екатеринбурга восстали против строительства полигона опасных отходов

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/09/82291-shies-pered-glazami-znaem-kak-deystvovat

 

[Протесты] Неизвестные разгромили информационный центр экотехнопарка Шиес и подожгли пиломатериалы на остановленной стройке, сообщают СМИ

https://www.rosbalt.ru/russia/2019/10/09/1806761.html

 

[Нефть] США готовят новый удар по ценам на нефть

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/nochnoy-koshmar-opek-ssha-gotovyat-novy-udar-po-cenam-na-neft-1028588225

 

[Общество] «Утечка мозгов» из России превысила 10 миллионов человек

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/utechka-mozgov-iz-rossii-prevysila-10-millionov-chelovek-1028587894

 

[Недвижимость] Акции крупнейшего деволопера России рухнули после «бегства» кипрского владельца

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/akcii-krupneyshego-devolopera-rossii-rukhnuli-posle-begstva-kiprskogo-vladelca-1028590132

 

[Промышленность] Российский рынок шин второй год подряд показывает динамичный рост. Несмотря на положительные тенденции, даже ведущие производители испытывают трудности

https://expert.ru/expert/2019/41/shinnyij-vopros/

 

[Образование] Преподаватели РАНХиГС (Новосибирск) жалуются на низкую зарплату

https://www.rotfront.su/prepodavateli-ranhigs-novosibirsk-zh/

 

[Профсоюзы] Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виктор Пинский назвал негосударственной политику авиакомпании «Аэрофлот»

https://www.solidarnost.org/news/deputat-gosdumy-obvinil-aeroflot-v-blokade-zhiteley-dalnego-vostoka.html

 

[Бизнес] Проверки компании «Нестле» инициированы Генпрокуратурой в девяти регионах

https://www.solidarnost.org/news/proverki-kompanii-nestle-initsiirovany-genprokuraturoy-v-devyati-regionah.html

 

[Мир] Из-за нехватки врачей многие польские больницы перестали принимать пациентов

https://www.solidarnost.org/news/iz-za-nehvatki-vrachey-polskie-bolnitsy-perestayut-prinimat-patsientov.html

 

[Недвижимость] Вице-премьер РФ Виталий Мутко обещал изучить проблему застройки Бадаевского пивоваренного завода

https://www.kommersant.ru/doc/4119502?from=four_realty

 

[Таджикистан] МВФ похвалил Таджикистан за повышение тарифов на электроэнергию

https://fergana.agency/news/111554/

 

[Казахстан] Под Алма-Атой местные жители избили китайцев после производственного конфликта

https://fergana.agency/news/111551/

 

[Мир] Впервые за почти 40 лет в Иране на футбольный матч пустят женщин

https://www.sport-interfax.ru/679835

Рабкор.ру
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10-10-2019 События, , 31
Дайджест новостей на 09.10.2019
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