Дайджест новостей на 10.10.19
[Турция – Сирия] Эрдоган пригрозил ЕС миллионами сирийских беженцев
https://www.interfax.ru/world/679860
[Турция – Сирия] С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет
https://www.interfax.ru/world/679767
[Турция – Сирия] Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии
https://www.interfax.ru/world/679769
[Медицина] Минздрав нашел в структуре НМИЦ имени Блохина “очень серьезные нарушения”
https://www.interfax.ru/russia/679833
[Медицина] Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут быть сокращены из-за финансовых проблем учреждения
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/10/156016-glava-onkotsentra-imeni-blohina-soobschil-o-skorom-sokraschenii-30-bolee-sotrudnikov
[Медицина] Минздрав планирует покрыть дефицит медиков за счет мигрантов
https://www.solidarnost.org/news/minzdrav-predlozhil-pokryt-defitsit-medikov-za-schet-migrantov.html
[Минтруд] Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
https://www.solidarnost.org/news/mintrud-predlozhil-snizit-razmer-prozhitochnogo-minimuma.html
[Беларусь] Потери Белоруссии из-за России оценены в сотни миллионов долларов
https://www.rosbalt.ru/business/2019/10/10/1807003.html
[Банки] ЦБ обсудит с банками введение отрицательных ставок по вкладам граждан в евро
https://www.interfax.ru/business/679855
[Бизнес] Минэкономики предложило разрешить компаниям в «российских офшорах» и ТОР не раскрывать владельцев
https://vc.ru/legal/87452-minekonomiki-predlozhilo-razreshit-kompaniyam-v-rossiyskih-ofshorah-i-tor-ne-raskryvat-vladelcev?from=rss
[Недвижимость] Медведев обещал изменить определение кадастровой стоимости недвижимости
https://www.interfax.ru/business/679854
[Бизнес] Coca-Cola за восемь лет вложила около $700 млн в московские предприятия
https://www.interfax.ru/business/679898
[МЧС] МЧС попросило дополнительные 37 млрд рублей в год на замену техники
https://www.interfax.ru/russia/679838
[Нефть] “Ведомости” сообщили о планах “Роснефти” продать иностранцам долю в будущем арктическом проекте
https://www.interfax.ru/business/679823
[ЧС] В городе под Красноярском объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения десятков домов
https://www.interfax.ru/russia/679810
[Промышленность] Власти Башкирии узнают причину “регулярных инцидентов” на химзаводе “Полиэф”
https://www.interfax.ru/russia/679811
[Наука] Глава американской “дочки” Центра Хруничева покинул пост в преддверии реструктуризации компании
https://www.interfax.ru/business/679797
[Общество] Охотникам хотят дать право регулировать численность животных
https://www.kommersant.ru/doc/4119746?from=main_3
[Финансы] НПФ инвестируют накопления в долги
https://www.kommersant.ru/doc/4119430?from=main_6
[Банки] Fitch назвало рискованной стратегию Альфа-банка в необеспеченном кредитовании
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/10/10/813388-alfa-bank
[Туризм] Немецкие СМИ рассказали о вреде туристов из Китая для экономики РФ
https://www.rosbalt.ru/world/2019/10/10/1807067.html
[Образование] СПбГУ не планирует полностью переезжать в Пушкинский район
https://www.rosbalt.ru/piter/2019/10/10/1807060.html
[Общество] Бюджетным организациям сократят потребление воды и тепла
https://www.kommersant.ru/doc/4119524?from=four_economic
[Протесты] Восемь поселков на границе Екатеринбурга восстали против строительства полигона опасных отходов
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/09/82291-shies-pered-glazami-znaem-kak-deystvovat
[Протесты] Неизвестные разгромили информационный центр экотехнопарка Шиес и подожгли пиломатериалы на остановленной стройке, сообщают СМИ
https://www.rosbalt.ru/russia/2019/10/09/1806761.html
[Нефть] США готовят новый удар по ценам на нефть
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/nochnoy-koshmar-opek-ssha-gotovyat-novy-udar-po-cenam-na-neft-1028588225
[Общество] «Утечка мозгов» из России превысила 10 миллионов человек
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/utechka-mozgov-iz-rossii-prevysila-10-millionov-chelovek-1028587894
[Недвижимость] Акции крупнейшего деволопера России рухнули после «бегства» кипрского владельца
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/akcii-krupneyshego-devolopera-rossii-rukhnuli-posle-begstva-kiprskogo-vladelca-1028590132
[Промышленность] Российский рынок шин второй год подряд показывает динамичный рост. Несмотря на положительные тенденции, даже ведущие производители испытывают трудности
https://expert.ru/expert/2019/41/shinnyij-vopros/
[Образование] Преподаватели РАНХиГС (Новосибирск) жалуются на низкую зарплату
https://www.rotfront.su/prepodavateli-ranhigs-novosibirsk-zh/
[Профсоюзы] Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виктор Пинский назвал негосударственной политику авиакомпании «Аэрофлот»
https://www.solidarnost.org/news/deputat-gosdumy-obvinil-aeroflot-v-blokade-zhiteley-dalnego-vostoka.html
[Бизнес] Проверки компании «Нестле» инициированы Генпрокуратурой в девяти регионах
https://www.solidarnost.org/news/proverki-kompanii-nestle-initsiirovany-genprokuraturoy-v-devyati-regionah.html
[Мир] Из-за нехватки врачей многие польские больницы перестали принимать пациентов
https://www.solidarnost.org/news/iz-za-nehvatki-vrachey-polskie-bolnitsy-perestayut-prinimat-patsientov.html
[Недвижимость] Вице-премьер РФ Виталий Мутко обещал изучить проблему застройки Бадаевского пивоваренного завода
https://www.kommersant.ru/doc/4119502?from=four_realty
[Таджикистан] МВФ похвалил Таджикистан за повышение тарифов на электроэнергию
https://fergana.agency/news/111554/
[Казахстан] Под Алма-Атой местные жители избили китайцев после производственного конфликта
https://fergana.agency/news/111551/
[Мир] Впервые за почти 40 лет в Иране на футбольный матч пустят женщин
https://www.sport-interfax.ru/679835