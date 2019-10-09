Дайджест новостей на 09.10.19
[Беларусь] Беларусь может снизить импорт природного газа из России в 2020 году в связи с планируемым вводом атомной электростанции, сообщил журналистам во вторник в Минске министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич
https://www.interfax.ru/world/679545
[Беларусь] Президент Беларуси разделил проблему Донбасса на всех
https://www.kommersant.ru/doc/4118356?from=main_7
[Банки] ВТБ вслед за рядом крупных банков перестал принимать вклады в евро
https://www.interfax.ru/business/679539
[Россия – Африка] В Кремле опровергли присутствие российских военных в Мозамбике
https://www.interfax.ru/world/679532
[Опросы] Более двух третей россиян одобрили деятельность Путина
https://www.interfax.ru/russia/679529
[Образование] Казанский федеральный университет учел приказ Минобрнауки о порядке контактов с зарубежными коллегами
https://www.kommersant.ru/doc/4118019?from=four_strana
[Промышленность] Строить суда в РФ не готово даже государство
https://www.kommersant.ru/doc/4117738?from=main_12
[Торговля] Мониторинг внешней торговли
https://www.kommersant.ru/doc/4118033?from=four_economic
[Бизнес] «Аэрофлот» планирует заказать 23 самолета Airbus за $2,6 млрд
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/07/813045-23-samoleta
[Недвижимость] Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/10/07/813024-zdaniya-minekonomrazvitiya
[Крым] Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту отложат из-за археологической находки
https://www.interfax.ru/russia/679451
[Бизнес] Финский Fortum может стать шестым по величине игроком на энергорынке России
https://www.kommersant.ru/doc/4118483?from=main_11
[Пенсии] Граждане смогут получать негосударственные пенсии еще до того, как они официально станут пенсионерами
https://www.solidarnost.org/news/negosudarstvennye-pensii-budut-vyplachivat-dosrochno.html
[Протесты] Сотрудники завода имени Дзержинского анонсировали акцию протеста
https://www.rotfront.su/sotrudniki-zavoda-imeni-dzerzhinskog/
[Мир] В Польше прошла акция протеста против бесплатных стажировок
https://www.solidarnost.org/news/v-polshe-proshla-aktsiya-protesta-protiv-besplatnyh-stazhirovok.html
[Строительство] Каждая пятая строительная компания в России находится на грани банкротства
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kazhdaya-pyataya-stroitelnaya-kompaniya-v-rossii-nakhoditsya-na-grani-bankrotstva-1028582808
[Митинги] Профсоюз поддержал энергетиков Архангельска пикетами
https://www.solidarnost.org/news/profsoyuz-podderzhal-energetikov-arhangelska-piketami.html
[Митинги] Профсоюзы Оренбуржья выступают за доступное санаторно-курортное лечение
https://www.solidarnost.org/news/profsoyuzy-orenburzhya-vystupayut-za-dostupnoe-sanatorno-kurortnoe-lechenie.html
[Митинги] Ивановские профсоюзы провели митинг «За рост реальных доходов граждан!»
https://www.solidarnost.org/news/ivanovskie-profsoyuzy-proveli-mitingza-rost-realnyh-dohodov-grazhdan.html
[Митинги] Митинг за реальный рост зарплат прошел в Белгороде
https://www.solidarnost.org/news/miting-za-realnyy-rost-zarplat-proshel-v-belgorode.html
[Общество] Как живут, выживают и бьются с чиновниками пенсионеры в глубинке
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/07/82268-v-boy-idut-nichi-stariki
[Общество] Государство осваивает Арктику исключительно с военными целями. Уровень жизни в Заполярье становится все ниже
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/07/82266-na-severe-zhut
[Мир] Эквадор ограничил добычу нефти на трех месторождениях из-за протестов
https://www.interfax.ru/world/679508
[Узбекистан] Узбекистан прекратит экспорт хлопка-сырца с 2020 года
https://fergana.agency/news/111496/
[Таджикистан] Задолженность по зарплате в Таджикистане превысила $4,7 млн
https://fergana.agency/news/111487/