Дайджест новостей на 09.10.19

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Дайджест новостей на 09.10.19

 

[Беларусь] Беларусь может снизить импорт природного газа из России в 2020 году в связи с планируемым вводом атомной электростанции, сообщил журналистам во вторник в Минске министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич

https://www.interfax.ru/world/679545

 

[Беларусь] Президент Беларуси разделил проблему Донбасса на всех

https://www.kommersant.ru/doc/4118356?from=main_7

 

[Банки] ВТБ вслед за рядом крупных банков перестал принимать вклады в евро

https://www.interfax.ru/business/679539

 

[Россия – Африка] В Кремле опровергли присутствие российских военных в Мозамбике

https://www.interfax.ru/world/679532

 

[Опросы] Более двух третей россиян одобрили деятельность Путина

https://www.interfax.ru/russia/679529

 

[Образование] Казанский федеральный университет учел приказ Минобрнауки о порядке контактов с зарубежными коллегами

https://www.kommersant.ru/doc/4118019?from=four_strana

 

[Промышленность] Строить суда в РФ не готово даже государство

https://www.kommersant.ru/doc/4117738?from=main_12

 

[Торговля] Мониторинг внешней торговли

https://www.kommersant.ru/doc/4118033?from=four_economic

 

[Бизнес] «Аэрофлот» планирует заказать 23 самолета Airbus за $2,6 млрд

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/07/813045-23-samoleta

 

[Недвижимость] Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/10/07/813024-zdaniya-minekonomrazvitiya

 

[Крым] Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту отложат из-за археологической находки

https://www.interfax.ru/russia/679451

 

[Бизнес] Финский Fortum может стать шестым по величине игроком на энергорынке России

https://www.kommersant.ru/doc/4118483?from=main_11

 

[Пенсии] Граждане смогут получать негосударственные пенсии еще до того, как они официально станут пенсионерами

https://www.solidarnost.org/news/negosudarstvennye-pensii-budut-vyplachivat-dosrochno.html

 

[Протесты] Сотрудники завода имени Дзержинского анонсировали акцию протеста

https://www.rotfront.su/sotrudniki-zavoda-imeni-dzerzhinskog/

 

[Мир] В Польше прошла акция протеста против бесплатных стажировок

https://www.solidarnost.org/news/v-polshe-proshla-aktsiya-protesta-protiv-besplatnyh-stazhirovok.html

 

[Строительство] Каждая пятая строительная компания в России находится на грани банкротства

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kazhdaya-pyataya-stroitelnaya-kompaniya-v-rossii-nakhoditsya-na-grani-bankrotstva-1028582808

 

[Митинги] Профсоюз поддержал энергетиков Архангельска пикетами

https://www.solidarnost.org/news/profsoyuz-podderzhal-energetikov-arhangelska-piketami.html

 

[Митинги] Профсоюзы Оренбуржья выступают за доступное санаторно-курортное лечение

https://www.solidarnost.org/news/profsoyuzy-orenburzhya-vystupayut-za-dostupnoe-sanatorno-kurortnoe-lechenie.html

 

[Митинги] Ивановские профсоюзы провели митинг «За рост реальных доходов граждан!»

https://www.solidarnost.org/news/ivanovskie-profsoyuzy-proveli-mitingza-rost-realnyh-dohodov-grazhdan.html

 

[Митинги] Митинг за реальный рост зарплат прошел в Белгороде

https://www.solidarnost.org/news/miting-za-realnyy-rost-zarplat-proshel-v-belgorode.html

 

[Общество] Как живут, выживают и бьются с чиновниками пенсионеры в глубинке

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/07/82268-v-boy-idut-nichi-stariki

 

[Общество] Государство осваивает Арктику исключительно с военными целями. Уровень жизни в Заполярье становится все ниже

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/07/82266-na-severe-zhut

 

[Мир] Эквадор ограничил добычу нефти на трех месторождениях из-за протестов

https://www.interfax.ru/world/679508

 

[Узбекистан] Узбекистан прекратит экспорт хлопка-сырца с 2020 года

https://fergana.agency/news/111496/

 

[Таджикистан] Задолженность по зарплате в Таджикистане превысила $4,7 млн

https://fergana.agency/news/111487/

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9-10-2019 События, , 5
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