Дайджест новостей на 05.10.19
В Риге сотни человек вышли на акцию в защиту образования на русском языке
https://www.interfax.ru/world/679222
В Хабаровском крае в зоне паводка остаются 55 населенных пунктов
https://www.interfax.ru/world/679196
На Сахалине гибнет уникальный маяк
https://www.kommersant.ru/doc/4103807
Над архитектурным ансамблем Бадаевского пивзавода навис мегапроект
https://www.kommersant.ru/doc/4102364
Как Россия возвращает утраченные позиции в арабских странах
https://www.kommersant.ru/doc/4116779?from=main_1
Президенты Украины и Белоруссии хотят дружить странами, реками и ракетами
https://www.kommersant.ru/doc/4116843?from=main_10