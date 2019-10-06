Дайджест новостей на 05.10.19

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Дайджест новостей на 05.10.19

 

В Риге сотни человек вышли на акцию в защиту образования на русском языке

https://www.interfax.ru/world/679222

 

В Хабаровском крае в зоне паводка остаются 55 населенных пунктов

https://www.interfax.ru/world/679196

 

На Сахалине гибнет уникальный маяк

https://www.kommersant.ru/doc/4103807

 

Над архитектурным ансамблем Бадаевского пивзавода навис мегапроект

https://www.kommersant.ru/doc/4102364

 

Как Россия возвращает утраченные позиции в арабских странах

https://www.kommersant.ru/doc/4116779?from=main_1

 

Президенты Украины и Белоруссии хотят дружить странами, реками и ракетами

https://www.kommersant.ru/doc/4116843?from=main_10

 

 

Рабкор.ру
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6-10-2019 События, , 57
Современные левые. Развитие и перспективыДайджест новостей на 06.10.19
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