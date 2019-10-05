Дайджест новостей на 04.10.19
[Крым] В Крыму развернут новый радар системы предупреждения о ракетном нападении
https://www.interfax.ru/russia/679110
[Экономика] РЖД модернизируют железные дороги Кубы за 1,9 млрд евро
https://www.interfax.ru/business/679049
[Украина] Зеленский назвал возвращение границы Украине условием для выборов в Донбассе
https://www.interfax.ru/world/679041
Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
https://rg.ru/2019/10/04/siluanov-predlozhil-ogranichit-perechen-professij-dlia-samozaniatyh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
[Банки] Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России
https://www.kommersant.ru/doc/4112657?from=hotnews
[Общество] «Уральские авиалинии» взыскивают неустойку с уволившегося пилота
https://www.kommersant.ru/doc/4112219?from=four_strana
[Контрабанда] Обвиняемые отказались читать дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию
https://www.kommersant.ru/doc/4112458?from=four_strana
Российские профсоюзы 7 октября проведут акции с требованием повышения зарплат
https://www.rosbalt.ru/russia/2019/10/04/1806078.html
[Выборы в МГД] Незарегистрированные кандидаты и депутаты Мосгордумы поищут пути взаимодействия
https://www.kommersant.ru/doc/4112447?from=four_strana
[Бизнес] Кассетные подшипники как зеркало русской экономической контрреволюции
https://tsargrad.tv/articles/kassetnye-podshipniki-kak-zerkalo-russkoj-jekonomicheskoj-kontrrevoljucii_217402
[Нефть] Треть нефти в России добывать невыгодно
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/03/812805-tret-nefti
[Промышленность] Загорский трубный завод начнет производство бесшовных труб на деньги ВТБ
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/03/812803-zagorskii-trubnii-zavod
[Общество] «Лосиный остров» обратился в суд из-за строительства жилого комплекса в охранной зоне парка
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/03/155854-losinyy-ostrov-obratilsya-v-sud-iz-za-stroitelstva-zhilogo-kompleksa-v-ohrannoy-zone-parka
[Украина] С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык обучения
https://www.interfax.ru/world/679089
[Латвия] Парламентское большинство латвийского Сейма договорилось полностью перевести образование в стране на латышский язык
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/03/82219-vse-menshe-russkogo
[Россия — Китай] Россия оказывает помощь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-peredast-kitayu-protivoraketnye-tekhnologii-1028576555
[Общество] В России растет число личных банкротств
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/armiya-rossiyan-bankrotov-dostigla-rekordnykh-razmerov-1028575753
[Протесты в мире] Протесты транспортных работников привели к чрезвычайному положению к Эквадоре
https://www.solidarnost.org/news/v-ekvadore-obyavleno-chrezvychaynoe-polozhenie.html