Дайджест новостей на 04.10.19

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Дайджест новостей на 04.10.19

 

[Крым] В Крыму развернут новый радар системы предупреждения о ракетном нападении

https://www.interfax.ru/russia/679110

 

[Экономика] РЖД модернизируют железные дороги Кубы за 1,9 млрд евро

https://www.interfax.ru/business/679049

 

[Украина] Зеленский назвал возвращение границы Украине условием для выборов в Донбассе

https://www.interfax.ru/world/679041

 

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

https://rg.ru/2019/10/04/siluanov-predlozhil-ogranichit-perechen-professij-dlia-samozaniatyh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

 

[Банки] Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

https://www.kommersant.ru/doc/4112657?from=hotnews

 

[Общество] «Уральские авиалинии» взыскивают неустойку с уволившегося пилота

https://www.kommersant.ru/doc/4112219?from=four_strana

 

[Контрабанда] Обвиняемые отказались читать дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию

https://www.kommersant.ru/doc/4112458?from=four_strana

 

Российские профсоюзы 7 октября проведут акции с требованием повышения зарплат

https://www.rosbalt.ru/russia/2019/10/04/1806078.html

 

[Выборы в МГД] Незарегистрированные кандидаты и депутаты Мосгордумы поищут пути взаимодействия

https://www.kommersant.ru/doc/4112447?from=four_strana

 

[Бизнес] Кассетные подшипники как зеркало русской экономической контрреволюции

https://tsargrad.tv/articles/kassetnye-podshipniki-kak-zerkalo-russkoj-jekonomicheskoj-kontrrevoljucii_217402

 

[Нефть] Треть нефти в России добывать невыгодно

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/03/812805-tret-nefti

 

[Промышленность] Загорский трубный завод начнет производство бесшовных труб на деньги ВТБ

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/03/812803-zagorskii-trubnii-zavod

 

[Общество] «Лосиный остров» обратился в суд из-за строительства жилого комплекса в охранной зоне парка

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/03/155854-losinyy-ostrov-obratilsya-v-sud-iz-za-stroitelstva-zhilogo-kompleksa-v-ohrannoy-zone-parka

 

[Украина] С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык обучения

https://www.interfax.ru/world/679089

 

[Латвия] Парламентское большинство латвийского Сейма договорилось полностью перевести образование в стране на латышский язык

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/03/82219-vse-menshe-russkogo

 

[Россия — Китай] Россия оказывает помощь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-peredast-kitayu-protivoraketnye-tekhnologii-1028576555

 

[Общество] В России растет число личных банкротств

https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/armiya-rossiyan-bankrotov-dostigla-rekordnykh-razmerov-1028575753

 

[Протесты в мире] Протесты транспортных работников привели к чрезвычайному положению к Эквадоре

https://www.solidarnost.org/news/v-ekvadore-obyavleno-chrezvychaynoe-polozhenie.html

Рабкор.ру
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5-10-2019 События, , 59
Дайджест новостей на 03.10.19Современные левые. Развитие и перспективы
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