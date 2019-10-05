Современные левые. Развитие и перспективы

6 октября Самаре проходит открытая конференция на тему перспектив левого движения в современной России.

Какие позиции мы должны занимать? Какой тактики придерживаться? Насколько готовы к переходу от теории к действиям?

На конференции мы сможем узнать разные мнения по этим вопросам.

Информацию о конференции можно найти тут: https://vk.com/samara_soc2019

Запись для гостей будет активна по кнопке “Зарегистрироваться” в правом углу, все гости смогут высказаться в рамках свободного микрофона.

Подробное расписание и список участников будут выложены на страничке в ВК.