Дайджест новостей на 02.10.19
[Медицина] От 10 до 12 онкологов из центра имени Блохина подали заявления об увольнении
https://www.interfax.ru/moscow/678832
[Наука] Президент Российской академии наук рассказал об итогах опроса о результатах реформы РАН. Подробности – в репортаже специального корреспондента “Интерфакса”
https://www.interfax.ru/russia/678745
[Протесты в мире] Забастовка в Греции
https://www.interfax.ru/world/678812
[Беларусь – Россия] Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказался против размещения российской военной базы на территории Беларуси
https://www.interfax.ru/world/678794
[Законы] В торгово-промышленной палате предложили законопроект о частных судебных приставах
https://www.kommersant.ru/doc/4111116?from=four_finance
[Бизнес] Бизнес не хочет переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/01/812618-biznes-ne-hochet
[Бизнес] В Корпорацию морского приборостроения войдут два десятка предприятий
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/01/812565-novii-holding
[Забастовки] В Москве завели дело на гендиректора мельничного комбината, работники которого объявили голодовку из-за долгов по зарплатам
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/02/155808-v-moskve-zaveli-delo-na-gendirektora-melnichnogo-kombinata-rabotniki-kotorogo-ob-yavili-golodovku-iz-za-dolgov-po-zarplatam
[ВМФ] ВМФ России рискует лишиться океанского статуса
https://www.rotfront.su/vmf-rossii-riskuet-lishitsya-okeansko/
[Приватизация] В течение трех лет приватизация в России будет продолжена
https://www.rotfront.su/v-techenie-treh-let-privatizatsiya-v-ross/
[Забастовки] General Motors остановила еще два завода из-за забастовки сотрудников
https://www.solidarnost.org/news/general-motors-ostanovila-esche-dva-zavoda-iz-za-zabastovki-sotrudnikov.html
[Общество] В Москве двух учительниц уже несколько лет выселяют «в никуда» из бывшего общежития на Каширском шоссе
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/30/82178-uroki-vyzhivaniya
[Общество] Тюменский инвалид Андрей Романов в одиночку бьется с чиновниками за доступную городскую среду — и порой побеждает
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/30/82167-ispolnenie-zakonov-hromaet-kak-i-ya