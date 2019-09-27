Молодёжная научная конференция

«Марксизм: Поколение NEXT»

28 сентября

Москва, МФЮА

Информационное письмо

Современные марксистские исследования являются перспективным направлением отечественной науки. Опираясь на опыт советского марксистско-ленинского теоретического проекта и зарубежных достижений в области критического марксизма, перед молодёжью России открывается уникальная возможность свой вклад в развитие лево-социальной мысли. Сегодня в эпоху великих потрясений мир вынужден вновь обратиться к марксизму, переосмыслив его и приспособив к современным реалиям. Что значит марксизм для молодежи XXI века? Как можно разрешить противоречия XXIвека при помощи марксизма? Для получения ответов на эти и другие вопросы мы приглашаем молодых исследователей принять участие в Молодёжной научной конференции «Марксизм: Поколение NEXT».

Организаторы конференции: Московский Финансово-Юридический университет – МФЮА, журнал «Альтернативы».

В конференции примут участие ведущие учёные России, публицисты и другие общественные и политические деятели, неравнодушные к левой социально-политической повестке.

Основные темы, выносимые на обсуждение:

Марксизм как политическая теория: между государством и коммуной

Классовые отношения сквозь призму марксистской социологии

Под знаменем «Капитала»: об экономическом проекте Маркса

Культурный марксизм как перспективное направление левых социально-политических исследований

История марксизма: вчера, сегодня и завтра

Маркс и Россия: proetcontra

Марксизм актуален? К вопросу о современном состоянии и осмыслении теории Маркса

Для участия в работе конференции необходимо до 22 сентября пройти регистрацию по ссылкеhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxT2fJs-fuzHJiKnPoVX7l_sQPwkeK2687Ibze5NVDy9tlOg/viewform, указав свои ФИО и иные запрашиваемые данные и (в случае участия в качестве выступающего) предоставив тезисы выступления (до 8 тыс. печатных знаков с пробелами).

Примерное время работы конференции с 10:00 по 17:00 28 сентября.

Регистрационный взнос не предусмотрен.

В течение недели после подачи заявки оргкомитет пришлет подтверждение о её получении. До 24 сентября будет принято решение о включении заявленного выступления в программу.

Для справок: marxmsu2019@yandex.ru

Оргкомитет Конференции