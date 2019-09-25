Дайджест новостей на 25.09.2019

 

Дайджест новостей на 25.09.2019

 

[Зеленский – ООН] Президент Украины выступил с антимилитаристской речью в ООН

https://www.kommersant.ru/doc/4103769?from=main_1

 

[ЧВК “Вагнер”] Bloomberg сообщил о прибытии в Ливию более сотни бойцов ЧВК “Вагнер”

https://www.interfax.ru/world/677878

 

[Россия-Венесуэла] Источники сообщили о прибытии в Венесуэлу группы военных специалистов из РФ

https://www.interfax.ru/world/677870

 

[Мировые банки] Банки по всему миру объявили о планах сокращения 60 тысяч сотрудников

https://www.interfax.ru/world/677868

 

[Путин – Мадуро] Путин заверил Мадуро в поддержке легитимных властей Венесуэлы

https://www.interfax.ru/russia/677847

 

[Путин – Мадуро] Мадуро попросил у Путина $1 млрд на золото и алмазы

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/maduro-poprosil-u-putina-$1-mlrd-na-zoloto-i-almazy-1028551861

 

[Уничтожение лесов] Под видом санитарных рубок в РФ за три года уничтожили 19 млн кубометров леса

https://www.interfax.ru/russia/677842

 

[Хищения на “Восточном”] Трех обвиняемых в мошенничестве на космодроме “Восточный” освободили из-под стражи под подписку о невыезде

https://www.interfax.ru/russia/677921

 

[Космос] Последняя в истории ракета “Союз-ФГ” с экипажем МКС стартовала с Байконура

https://www.interfax.ru/russia/677911

 

[Медицина] В Саратове ликвидируется современное гинекологическое отделение

https://www.rotfront.su/v-saratove-likvidiruetsya-sovremenno/

 

[Протесты в мире] Более 300 человек пострадали в Джакарте во время акции против нового закона

https://www.interfax.ru/world/677835

 

[Банки] Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ

https://www.interfax.ru/business/677837

 

[Приставы] Минюст предложил разрешить приставам ломать дверь для проверки перепланировки

https://www.interfax.ru/russia/677800

 

[Пенсии] “Известия” ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах

https://www.interfax.ru/russia/677789

 

[Путин – НАТО] “Ъ” рассказал о послании Путина странам НАТО

https://www.interfax.ru/world/677785

 

[МЧС] Почти 600 учреждений МЧС РФ ликвидируют до конца года для повышения эффективности

https://www.interfax.ru/russia/677769

 

[Нефтепереработка] Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля

https://www.interfax.ru/business/677764

 

[Мордашов] Алексей Мордашов поделился золотом с сыновьями. Под их контроль перешел Nordgold

https://www.kommersant.ru/doc/4103624?from=main_1

 

[Особо охраняемые природные территории] Нацпарки уступят место поселениям. Сенаторы предлагают скорректировать законодательство об ООПТ в интересах людей

https://www.kommersant.ru/doc/4103318?from=main_10

 

[Демография] Сокращение рождаемости сопровождается ростом многодетности Мониторинг демографии

https://www.kommersant.ru/doc/4103323?from=four_economic

 

[Крым] За МГТЭС в Крыму заплатят потребители

https://www.kommersant.ru/doc/4103341?from=four_business

 

[Финансы] Минфин анонсировал скупку валюты на 6,6 триллиона рублей в ближайшие три года

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/dollarovaya-likhoradka-minfin-anonsiroval-skupku-valyuty-na-6-6-trilliona-rubley-1028549378

 

[Финансы] ЦБ и Минфин ведут Россию к госмонополии на владение валютой

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-i-minfin-vedut-rossiyu-k-gosmonopolii-na-vladenie-valyutoy-1028552377

 

[Строительство] На подмосковной стройке создан профсоюз

https://www.rotfront.su/na-podmoskovnoj-strojke-sozdan-profs/

 

Рабкор.ру
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25-9-2019 События, , 124
Дайджест новостей на 24.09.2019
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