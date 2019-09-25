Дайджест новостей на 25.09.2019
[Зеленский – ООН] Президент Украины выступил с антимилитаристской речью в ООН
https://www.kommersant.ru/doc/4103769?from=main_1
[ЧВК “Вагнер”] Bloomberg сообщил о прибытии в Ливию более сотни бойцов ЧВК “Вагнер”
https://www.interfax.ru/world/677878
[Россия-Венесуэла] Источники сообщили о прибытии в Венесуэлу группы военных специалистов из РФ
https://www.interfax.ru/world/677870
[Мировые банки] Банки по всему миру объявили о планах сокращения 60 тысяч сотрудников
https://www.interfax.ru/world/677868
[Путин – Мадуро] Путин заверил Мадуро в поддержке легитимных властей Венесуэлы
https://www.interfax.ru/russia/677847
[Путин – Мадуро] Мадуро попросил у Путина $1 млрд на золото и алмазы
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/maduro-poprosil-u-putina-$1-mlrd-na-zoloto-i-almazy-1028551861
[Уничтожение лесов] Под видом санитарных рубок в РФ за три года уничтожили 19 млн кубометров леса
https://www.interfax.ru/russia/677842
[Хищения на “Восточном”] Трех обвиняемых в мошенничестве на космодроме “Восточный” освободили из-под стражи под подписку о невыезде
https://www.interfax.ru/russia/677921
[Космос] Последняя в истории ракета “Союз-ФГ” с экипажем МКС стартовала с Байконура
https://www.interfax.ru/russia/677911
[Медицина] В Саратове ликвидируется современное гинекологическое отделение
https://www.rotfront.su/v-saratove-likvidiruetsya-sovremenno/
[Протесты в мире] Более 300 человек пострадали в Джакарте во время акции против нового закона
https://www.interfax.ru/world/677835
[Банки] Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ
https://www.interfax.ru/business/677837
[Приставы] Минюст предложил разрешить приставам ломать дверь для проверки перепланировки
https://www.interfax.ru/russia/677800
[Пенсии] “Известия” ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах
https://www.interfax.ru/russia/677789
[Путин – НАТО] “Ъ” рассказал о послании Путина странам НАТО
https://www.interfax.ru/world/677785
[МЧС] Почти 600 учреждений МЧС РФ ликвидируют до конца года для повышения эффективности
https://www.interfax.ru/russia/677769
[Нефтепереработка] Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля
https://www.interfax.ru/business/677764
[Мордашов] Алексей Мордашов поделился золотом с сыновьями. Под их контроль перешел Nordgold
https://www.kommersant.ru/doc/4103624?from=main_1
[Особо охраняемые природные территории] Нацпарки уступят место поселениям. Сенаторы предлагают скорректировать законодательство об ООПТ в интересах людей
https://www.kommersant.ru/doc/4103318?from=main_10
[Демография] Сокращение рождаемости сопровождается ростом многодетности Мониторинг демографии
https://www.kommersant.ru/doc/4103323?from=four_economic
[Крым] За МГТЭС в Крыму заплатят потребители
https://www.kommersant.ru/doc/4103341?from=four_business
[Финансы] Минфин анонсировал скупку валюты на 6,6 триллиона рублей в ближайшие три года
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/dollarovaya-likhoradka-minfin-anonsiroval-skupku-valyuty-na-6-6-trilliona-rubley-1028549378
[Финансы] ЦБ и Минфин ведут Россию к госмонополии на владение валютой
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-i-minfin-vedut-rossiyu-k-gosmonopolii-na-vladenie-valyutoy-1028552377
[Строительство] На подмосковной стройке создан профсоюз
https://www.rotfront.su/na-podmoskovnoj-strojke-sozdan-profs/