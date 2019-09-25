Дайджест новостей на 23.09.2019
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии
https://www.interfax.ru/world/677477
WADA нашло в российской базе данных допинговые «несоответствия»
https://www.kommersant.ru/doc/4102331?from=main_1
Жители Егорьевска требуют отставки главврача больницы
https://www.rotfront.su/zhiteli-egorevska-trebuyut-otstavki-g/
Чиновники сокращают посевы свеклы
https://www.kommersant.ru/doc/4101920?from=main_7
Вложения НПФ в корпоративные облигации достигли исторического максимума
https://www.kommersant.ru/doc/4101833?from=main_13
ОАО РЖД может отказаться от управления железными дорогами Армении
https://www.kommersant.ru/doc/4101813?from=four_business
Конфликт акционеров Московского речного пароходства повлек за собой распродажу активов
https://www.kommersant.ru/doc/4101919?from=four_business
Долг банков перед бюджетом достиг рекорда за 11 лет
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dolg-bankov-pered-byudzhetom-dostig-rekorda-za-11-let-1028544141
Правительство поручило возродить студенческие стройотряды
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-poruchilo-vozrodit-studencheskie-stroyotryady-1028542530
Для россиян введут «налог на чрезвычайные ситуации»
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/dlya-rossiyan-vvedut-nalog-na-chrezvychaynye-situacii-1028540025
Работники трёх крупных отелей объявили бессрочную забастовку
https://www.rotfront.su/rabotniki-tryoh-krupnyh-otelej-obyavi/
Полиция разогнала митинг “желтых жилетов” в Париже. Больше ста задержанных
https://www.bbc.com/russian/news-49782430
Проблемы с дефицитом локомотивов и локомотивных бригад существуют на БАМе и Транссибе
https://www.kommersant.ru/doc/4080466?from=main_13
Минфин России представил основные параметры федерального бюджета на 2020-22 гг.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sbory-s-naseleniya-i-biznesa-v-byudzhet-uvelichat-eshche-na-2-2-trilliona-rubley-1028544753
Ради нижегородского космодрома придется расселить две “убыточные” деревни
https://www.interfax.ru/russia/677555
Под Челябинском начали проверку жалоб врачей скорой помощи на низкие зарплаты
https://www.interfax.ru/russia/677558
Мониторинг рынка труда. Исследование Hays и Oxford Economics
https://www.kommersant.ru/doc/4101918?from=four_economic