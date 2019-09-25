Дайджест новостей на 23.09.2019

Россия профинансирует модернизацию абхазской армии

https://www.interfax.ru/world/677477

WADA нашло в российской базе данных допинговые «несоответствия»

https://www.kommersant.ru/doc/4102331?from=main_1

Жители Егорьевска требуют отставки главврача больницы

https://www.rotfront.su/zhiteli-egorevska-trebuyut-otstavki-g/

Чиновники сокращают посевы свеклы

https://www.kommersant.ru/doc/4101920?from=main_7

Вложения НПФ в корпоративные облигации достигли исторического максимума

https://www.kommersant.ru/doc/4101833?from=main_13

ОАО РЖД может отказаться от управления железными дорогами Армении

https://www.kommersant.ru/doc/4101813?from=four_business

Конфликт акционеров Московского речного пароходства повлек за собой распродажу активов

https://www.kommersant.ru/doc/4101919?from=four_business

Долг банков перед бюджетом достиг рекорда за 11 лет

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dolg-bankov-pered-byudzhetom-dostig-rekorda-za-11-let-1028544141

Правительство поручило возродить студенческие стройотряды

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-poruchilo-vozrodit-studencheskie-stroyotryady-1028542530

Для россиян введут «налог на чрезвычайные ситуации»

https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/dlya-rossiyan-vvedut-nalog-na-chrezvychaynye-situacii-1028540025

Работники трёх крупных отелей объявили бессрочную забастовку

https://www.rotfront.su/rabotniki-tryoh-krupnyh-otelej-obyavi/

Полиция разогнала митинг “желтых жилетов” в Париже. Больше ста задержанных

https://www.bbc.com/russian/news-49782430

Проблемы с дефицитом локомотивов и локомотивных бригад существуют на БАМе и Транссибе

https://www.kommersant.ru/doc/4080466?from=main_13

Минфин России представил основные параметры федерального бюджета на 2020-22 гг.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sbory-s-naseleniya-i-biznesa-v-byudzhet-uvelichat-eshche-na-2-2-trilliona-rubley-1028544753

Ради нижегородского космодрома придется расселить две “убыточные” деревни

https://www.interfax.ru/russia/677555

Под Челябинском начали проверку жалоб врачей скорой помощи на низкие зарплаты

https://www.interfax.ru/russia/677558

Мониторинг рынка труда. Исследование Hays и Oxford Economics

https://www.kommersant.ru/doc/4101918?from=four_economic