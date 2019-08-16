В Хабаровске тоже конфликт вокруг выборов

Хабаровский край в прошлом году занял особое место на политической карте России. Недовольство вороватым и некомпетентным Вячеславом Шпортом бросило избирателей к урнам, и губернаторское кресло получил кандидат от ЛДПР, местный крупный бизнесмен Сергей Фургал. Позиции ЕР в регионе значительно пошатнулись, что вызвало разлад и склоки в рядах краевой провластной элиты. Обычные же люди возлагали – и возлагают – на «своего» губернатора большие надежды, что дает отсвет на все краевое отделение ЛДПР. Добавьте сюда смену краевого руководства КПРФ, которая вызвала приток в партию 30-40-летних общественных активистов; общее недовольство пенсионной реформой 2018 года и ростом цен, – и сразу становится понятно, что краевые выборы-2019 будут для власти непростыми. А выбирать в сентябре придется много. Параллельно пройдут: выборы в краевую Думу, выборы в городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, выборы мэра Комсомольска-на-Амуре, довыборы в Государственную Думу по одномандатному округу, который освободил своим переходом на должность губернатора Фургал…

Чтобы не ударить в грязь лицом, в Хабаровском крае кремлевские политтехнологи выбрали ту же линию поведения, что в Москве и в Питере. Массовые иски и снятия кандидатов за «неправильные подписи» и «неверно указанные сведения о себе». С одного из кандидатов потребовали справку об имуществе давно умершей жены. У другого признали «копией» первый финансовый отчет, хотя его печатает на принтере сам гражданин и, – в отличие от диплома, к примеру, – ни «оригинала», ни «копий» у отчета быть не может. Десант из полутора десятков юристов шерстит документы кандидатов на предмет мельчайших нарушений: неуказанные судимости (одного сняли за судимость брежневской поры), неточные названия учебных заведений и компаний, запятые не в тех местах. Иногда этот плотный гребень находит действительные нарушения и ошибки, но снять стараются за любую мелочь.

Под юридическую газонокосилку попадают как относительно оппозиционные в регионе КПРФ и СР, так и мелкие партии вроде «зеленых». Самое интересное, что от произвола не защищены и кандидаты от ЛДПР, «партии губернатора». Например, один из них недавно был снят в Хабаровском сельском районе. Видимо, Сергей Фургал или заключил с Москвой какое-то соглашение, или окончательно лег под москвичей. А может быть просто бессилен что-то сделать против них. В том же русле идут заявления главы крайизбиркома Накушнова, которые он делает перед телекамерами: все снятия обоснованы, кандидаты и партии виноваты сами. Публично ЕР озвучила цель взять половину мест в краевой Думе. Реальный показатель, вероятно, начинается от 2/3 и выше. И, конечно, нужно расчистить дорогу для всех «уважаемых людей», большая часть которых еще в прошлом созыве голосовала за поддержку законопроекта пенсионной реформы…

Судебная вакханалия сопровождается уже привычными чертами российских выборов. Местные коммунисты снимают на видео сбор подписей у военной части в пользу неизвестного самовыдвиженца, после чего сборщики ретируются на джипе, а солдаты спешно расходятся. По управляющим компаниям проводятся собрания с инструктажем за правильных кандидатов. Людей заставляют собирать подписи за “самовыдвиженцев” с партийными билетами «Единой России» под угрозой увольнения. Необычно только то, что теперь официальные кандидаты от ЕР стесняются выпячивать свою партийную принадлежность, поэтому размещают маленькую надпись «Единая Россия» без логотипа в уголке баннеров.

Исход этих выборов определит будущее Хабаровского края. Если «Единой России» удастся занять подавляющее большинство мест в краевой Думе, то оскудение региона продолжится. Любые позитивные предложения, которые мог бы сделать Сергей Фургал, чтобы поддержать свой образ “народного губернатора”, будут заблокированы региональными депутатами. Да и сам Фургал может не усидеть на губернаторском кресле, если федеральное начальство вновь почувствует силу в крае. Что до перспектив оппозиции, то они будут совсем печальны. На эту роль может претендовать серьезно обновившаяся КПРФ, которая вобрала в свои ряды много активных недовольных граждан. Именно за этот недостаток “системности” региональное отделение подвергается такому жесткому прессингу. Для самовыдвиженцев и внесистемных левых окно возможностей приоткроется только в том случае, если монополия ЕР на власть будет сломлена и в регионе установится политическая конкуренция.